Владимир Викулин: «В планах на будущее - освоение присоединенных территорий»

Глава городского самоуправления Владимир ВИКУЛИН не стал скрывать, что отчет о деятельности обнинской исполнительной власти в 2018 году проштудировал внимательно еще накануне официальных заседаний. Владимир Васильевич подчеркнул, что документ охватывает все сферы деятельности - социальной, ЖКХ, безопасности и многих других. Своим видением главной заслуги администрации в прошедшем году и приоритетными планами на будущее Викулин поделился с журналистами еженедельника «ВЫ и МЫ».

Мнением председателя Горсобрания о деятельности обнинской администрации уже интересовались на этой неделе. В минувший понедельник глава региона Анатолий АРТАМОНОВ на заседании областного Правительства, прежде чем вынести положительный вердикт отчету, спросил Викулина, что он думает о работе исполнительной власти?

- И я ответил, что представительный орган и администрация работают в одном направлении, и у нас есть понимание, - вспоминает Владимир Васильевич.

Однако, по словам Владимира Викулина, губернатор упомянул, что если бы вопрос расширения границ был решен десять лет назад, то сегодня Обнинск выглядел бы более солидно.

- Одно из достижений местной власти - более активное вовлечение жителей в жизнь города. Это и участие в вопросах благоустройства и в публичных слушаниях. Удалось раскачать наше население - это очень важное достижение, продвижение местного самоуправления, - считает председатель Горсобрания.

Владимир Васильевич не стал скрывать, что новые дороги, появившиеся в Обнинске, - продолжение проспекта Ленина и улица Борисоглебская - вызывают у него чувство восхищения, так же как и деятельность по благоустройству дворовых территорий.

- Наблюдается рост объемов продукции промышленных предприятий, о чем свидетельствуют отчисления в бюджет. И еще один хороший момент - в Обнинске, наверное, самый низкий уровень безработицы, всего - 0,3%, - с гордостью заявляет глава городского самоуправления.

Среди приоритетных направлений на будущее Владимир Викулин видит освоение присоединенных территорий как промышленных, так и заброшенных, например, участка за строительным забором рядом с Белкинскими прудами:

- Я этот вопрос о мерзости запустения уже давно поднимаю. Раньше у города не было возможности вмешиваться, так как территориально участки располагались в черте Боровского района. Я думаю сейчас вопрос о благоустройстве будет поставлен, и мы будем настаивать, чтобы собственники уже пришли к какому-то решению по этой земле.

Среди приоритетных направлений и сохранение культурного наследия. Территорию Белкинской усадьбы благоустраивают стараниями меценатов, вопрос о преображении Морозовской дачи остается открытым.

Тимофей КОМИССАРОВ

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