Татьяна Волнистова: Дополнительное образование играет большую роль в самореализации ребенка

На днях в Обнинске прошел городской открытый форум «Дополнительное образование: взгляд в будущее». В роли организатора выступил кластер науки и образования при поддержке городской администрации. Участники форума встретились в Доме ученых, чтобы обсудить проблемы и перспективы дополнительного профессионального образования в городе, а также наметить пути развития образовательного кластера. О том, какую роль сегодня играет дополнительное образование в общей системе, мы поговорили с руководителем профильного управления в Обнинске Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ.

БИОШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

- Татьяна Валерьевна, сегодня многие родители уделяют большое внимание дополнительному образованию. Какую роль оно играет?

- Дополнительное образование детей имеет существенное значение для их самореализации, самоорганизации, творчества, помощи в социальном и профессиональном определении.

- А как эта система развивается в Обнинске?

- Сегодня система дополнительного образования города представляет широкий спектр вариативных программ для любой образовательной области, ориентированных на исследовательскую и творческую работу. Существенным ресурсом для развития дополнительного образования служат возможности наукоемких предприятий.

- Обнинск по праву считается городом науки. Но хотелось бы конкретики - в каких направлениях научной сферы школьники могут развиваться, то есть получать дополнительные образовательные навыки?

- Давайте для примера остановимся на таких науках, как физика, химия и биология. Для повышения мотивации и заинтересованности в изучении этих предметов в городе реализуются образовательные проекты. Например - «Биошкола Олимпийского резерва». Ее основное направление - это экспериментальная деятельность по анатомии, биологии, экологии. Проект организован на базе школы № 11 совместно с институтом атомной энергетики и МАН «Интеллект будущего». Ежегодно через биошколу проходят более 50 старшеклассников. Занятия проводятся в современных лабораториях ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Наставником является учитель биологии и преподаватель вуза Марина РАССКАЗОВА.

- Есть какие-то наглядные результаты деятельности этой научной школы? Что она дает ребятам?

- Один из результатов работы - победы обнинских школьников на Калужском турнире юных биологов, который с 2015 года проводится в нашем городе. А в 2016 году наши ребята стали призерами Всероссийского турнира биологов. Помимо занятий на протяжении года, участники биошколы начиная с 2017 года на период летней оздоровительной кампании могут посещать экологическую смену на базе детского оздоровительного лагеря «Полет».

- Татьяна Валерьевна, не секрет, что в Обнинске весьма успешно развивается и научная медицина. Какие варианты самосовершенствования есть у подростков в этом направлении?

- Нами организована «Школа юного медика» совместно с Институтом медицинской радиологии им. А.Ф. Цыба. Курс этой школы направлен на расширение знаний школьников в области биологии и медицины, формирование представлений о специфике медицинских профессий, учебно-познавательных, общекультурных и информационных компетенций. Занятия проходят на базе лабораторий Института медицинской радиологии под руководством сотрудников медучреждения. Ежегодное количество участников школы - 40 человек.

В ШКОЛЕ ШАЦКОГО РАСТУТ АГРОНОМЫ

- Согласитесь, что медицина и биология - это не единственные направления научной деятельности, которые могут интересовать подрастающее поколение? Что еще сегодня Обнинск может предложить школьникам, которые тянутся к саморазвитию?

- На самом деле, в нашем городе существует множество площадок дополнительного образования. К примеру, один очень интересный проект реализуется с 2014 года при поддержке Института сельскохозяйственной радиологии и аргоэкологии. На базе старейшей школы города был организован профориентационный сегмент: школа-НИИ-ВУЗ. Общеобразовательное учреждение имеет возможность работать на развитие научно-прикладных проектов, поскольку сохранило свою изначальную агроэкологическую инфраструктуру: учебно-опытный участок площадью 2,5 гектара, тепличное хозяйство, зимний сад. Заинтересованность детей и родителей в агроэкологии позволила открыть в школе профильный химико-биологический класс с аграрной направленностью, который был создан под патронажем Калужского филиала Тимирязевской Академии. Практические занятия обучающихся классов проводятся теперь в лабораториях почвоведения, землеустройства, ландшафтного дизайна.

- Все, о чем вы сказали выше, можно отнести именно к научной деятельности. Это подходит, скорее, для детей, ориентированных на определенный профиль. А как быть школьникам, которые хотят просто получать дополнительные знания? Существуют ли в нашем городе какие-то бесплатные курсы?

- В Обнинске на протяжении нескольких лет в рамках системы дополнительного образования функционирует педагогическое содружество «Афалина», занятия в котором проводятся преподавателями ИАТЭ по всем учебным дисциплинам. Кроме того, с 2016 года обучающимся в «Афалине» предоставляется возможность получать практические знания по физике, химии, биологии в специализированном «Атомном» классе «Росатома», созданном в школе № 16. Все занятия проводятся на безвозмездной основе. В центре «Эврика» также весьма эффективно работает химическая школа. Преподаватель этой школы Дина КУЗНЕЦОВА в этом году стала победителем городского конкурса «Я в педагогике нашел свое призвание». Теперь она будет представлять Обнинск в региональном этапе этого состязания.

Мы нацелены на дальнейшее сотрудничество с научными центрами города и делаем все для расширения возможностей системы дополнительного образования школьников и их вовлечения в научно-техническое творчество.

Дарья ГУМЕРОВА

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