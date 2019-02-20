Что скрывают люки?

Рассуждая о деятельности городского муниципального предприятия «Водоканал», мы чаще всего говорим о качестве воды, текущей из наших кранов, и реже - о работе самой системы сетей водоснабжения и водоотведения. А между тем важной ее частью являются железобетонные колодцы, на крышки которых многие из нас наступают каждый день.

ГРАНИЦА ОБОЗНАЧЕНА В ДОГОВОРЕ

Расположены они повсюду: на газонах, тротуарах и даже на проезжей части автодорог. Вот только многие горожане не подозревают, какой огромный пласт работы кроется за этими незамысловатыми конструкциями - водопроводными и канализационными люками - и какие проблемы создают работникам МП «Водоканал» жители, ненароком закрывающие к ним доступ, либо пытающиеся самостоятельно проводить там какие-то работы.

Заместитель главного инженера предприятия Илья ВОЛОДИЧЕВ упомянул такой термин, как разграничение эксплуатационной ответственности. Большинство горожан живет в многоквартирных домах и благодаря управляющим компаниям не имеет отношения к эксплуатации наружных инженерных коммуникаций зданий. Но, как рассказал Илья Алексеевич, жители индивидуальных домов, государственные и частные организации периодически сталкиваются с вопросами, связанными с ремонтом наружного водопровода и канализации.

- Дело в том, что здания включают в себя не только кирпич, бетон и дерево, из которых их чаще всего строят, а еще и коммуникации, которые ведут от них к точкам подключения к городским сетям. Разделение инженерных сетей на те, которые обслуживают абоненты, и на те, которые обслуживают городские службы, называется разграничением эксплуатационной ответственности, - пояснил заместитель главного инженера.

На примере МП «Водоканал» это наглядно отображено в договорах оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения. В них есть соответствующий раздел, который называется «Акт разграничения эксплуатационной ответственности по обслуживанию водопроводных и канализационных сетей». Там четко видна граница, разделяющая сети абонента и коммунального предприятия.

НЕСОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЖИТЕЛЕЙ МОГУТ ПРИВЕСТИ К АВАРИИ

Но периодически возникают ситуации, когда владельцы частных домов самовольно спускаются в колодцы, эксплуатируемые МП «Водоканал», и пытаются выполнять там разнообразные операции с запорной арматурой и трубопроводами. Это крайне опасно! Спуск в водопроводный или канализационный колодец сопровождается жесткими требованиями к безопасной организации работ. Они касаются наличия средств индивидуальной защиты, средств контроля загазованности колодца, минимальной численности персонала и других факторов. Простое, на первый взгляд, мероприятие несет в себе множество условий и нюансов, плата за несоблюдение которых может быть очень большой.

- Даже в тех случаях, когда эти работы выполняют подготовленные специалисты, но делают их без уведомления МП «Водоканал», то они, как правило, не знают схем подключений и по ошибке могут закрыть или открыть не ту задвижку. Также периодически такие «деятели» ломают запорную арматуру, - отметил Илья Володичев.

Он рассказал, что подобный случай в начале февраля этого года произошел в Старом городе по вине сотрудников одной из управляющих компаний. В результате четыре дома по улице Блохинцева остались без воды на три с половиной часа.

Ликвидация подобных аварий влечет за собой материальные затраты, которые ложатся на плечи тех, кто их устраивает, а также приносит лишние неудобства жителям соседних домов.

Инна ЕМЕЛИНА

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