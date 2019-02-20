Праздничное настроение ОАО «Хлебокомбинат»

Приближаются любимые всеми праздники 23 февраля и 8 марта. Многие уже приобрели подарки своим любимым, родственникам, друзьям, знакомым. И, конечно, задумались о том, что неплохим дополнением к любому презенту может служить торт. Собственно говоря, этот шедевр кондитерского искусства и сам по себе является неплохим подарком. Здесь важно, насколько презентабельно он выглядит. И вот тут можно без сомнений отдать свой выбор продукции обнинского предприятия - ОАО «Хлебокомбинат».

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ!

Как рассказал управляющий предприятием Андрей КАЦИМОН, специалисты хлебокомбината постоянно работают над созданием новых мучных изделий, занимаются разработкой их рецептур, но и от традиций не уходят. Потому что большинство сладкоежек предпочитает покупать уже полюбившуюся, давно знакомую продукцию. К таковой можно отнести торты «Прага», «Симфония» и «Жемчужина».

Сотрудники хлебокомбината обещают, что накануне праздников кондитерские изделия будут такими же качественными и вкусными, но только им придадут другие внешние формы. Большую часть тортиков испекут в виде сердца, а «Прагу», предназначенную в качестве подарка для мужчин, - еще и в виде фрака с бабочкой. При этом следует заметить, что вся эта выпечка не только красивая и вкусная, но и полезная. Потому что в ее состав входят только натуральные продукты.

- Как определить, что продукт не содержит консервантов? Да очень просто, достаточно посмотреть на его срок годности. Если торт может храниться 30 суток, то понятно, что в нем содержатся добавки. А наши «Прага», «Жемчужина» и «Симфония» хранятся только пять суток, так как в них входят только натуральные продукты. Поэтому сразу же после изготовления эти торты попадают на прилавки магазинов, - пояснил Андрей Владимирович.

НОВЫЕ ИДЕИ И БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Начальник производственно-технологи-ческой лаборатории предприятия Елена ТЕРЕХИНА со знанием дела и с большой любовью рассказала о кондитерских изделиях хлебокомбината. К примеру, в состав торта «Прага» входит очень вкусный крем, который готовится на сливочном масле, с добавлением молочно-сахарного сиропа и какао-порошка. Сам бисквит тоже из натуральных продуктов, с содержанием яиц. Мука используется только высшего сорта.

А «Симфония» и «Жемчужина» готовятся на сливках. При этом в «Симфонии» они еще и творожные, что придает тортику нежный вкус. В «Жемчужине» крем более легкий. И оба этих продукта, как ни странно, являются низкокалорийными.

И хотя к празднику кондитерские изделия украсят еще и специальным съедобным декором - вафельными картинками, их цена не изменится. Андрей Кацимон назвал это бонусом для жителей города от ОАО «Хлебокомбинат».

Но горожан ждут и другие сладкие сюрпризы. Сейчас технологи и кондитеры предприятия разрабатывают линейку пирожных-ассорти, куда войдут любимые обнинцами «Картошка», «Корзиночки», заварные трубочки с обсыпкой. Также они работают над выпуском чизкейков и нового торта из слоеного теста с заварным кремом, очень похожего на «Наполеон». Но называться он будет «Нежный». Так что гурманам наукограда есть где разгуляться.

Анна СОКОЛОВА

Другие статьи из рубрики «Производство»