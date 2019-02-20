20.02.2019

Праздничное настроение ОАО «Хлебокомбинат»



Приближаются любимые всеми праздники 23 февраля и 8 марта. Многие уже приобрели подарки своим любимым, родственникам, друзьям, знакомым. И, конечно, задумались о том, что неплохим дополнением к любому презенту может служить торт. Собственно говоря, этот шедевр кондитерского искусства и сам по себе является неплохим подарком. Здесь важно, насколько презентабельно он выглядит. И вот тут можно без сомнений отдать свой выбор продукции обнинского предприятия - ОАО «Хлебокомбинат».

 

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ!

Как рассказал управляющий предприятием Андрей КАЦИМОН, специалисты хлебокомбината постоянно работают над созданием новых мучных изделий, занимаются разработкой их рецептур, но и от традиций не уходят. Потому что большинство сладкоежек предпочитает покупать уже полюбившуюся, давно знакомую продукцию. К таковой можно отнести торты  «Прага», «Симфония» и «Жемчужина».

Сотрудники хлебокомбината обещают, что накануне праздников кондитерские изделия будут такими же качественными и вкусными, но только им придадут другие внешние формы. Большую часть тортиков испекут в виде сердца, а «Прагу», предназначенную в качестве подарка для мужчин, - еще и в виде фрака с бабочкой. При этом следует заметить, что вся эта выпечка не только красивая и вкусная, но и полезная. Потому что в ее состав входят только натуральные продукты.

- Как определить, что продукт не содержит консервантов? Да очень просто, достаточно посмотреть на его срок годности. Если торт может храниться 30 суток, то понятно, что в нем содержатся добавки. А наши «Прага», «Жемчужина» и «Симфония» хранятся только пять суток, так как в них входят только натуральные продукты. Поэтому сразу же после изготовления эти торты попадают на прилавки магазинов, - пояснил Андрей Владимирович.

 

НОВЫЕ ИДЕИ И БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Начальник производственно-технологи-ческой лаборатории предприятия Елена ТЕРЕХИНА со знанием дела и с большой любовью рассказала о кондитерских изделиях хлебокомбината. К примеру, в состав торта «Прага» входит очень вкусный крем, который готовится на сливочном масле, с добавлением молочно-сахарного сиропа и какао-порошка. Сам бисквит тоже из натуральных продуктов, с содержанием яиц. Мука используется только высшего сорта.

А «Симфония» и «Жемчужина» готовятся на сливках. При этом в «Симфонии» они еще и творожные, что придает тортику нежный вкус. В «Жемчужине» крем более легкий. И оба этих продукта, как ни странно, являются низкокалорийными.

И хотя к празднику кондитерские изделия украсят еще и специальным съедобным декором - вафельными картинками, их цена не изменится. Андрей Кацимон назвал это бонусом для жителей города от ОАО «Хлебокомбинат».

Но горожан ждут и другие сладкие сюрпризы. Сейчас технологи и кондитеры предприятия разрабатывают линейку пирожных-ассорти, куда войдут любимые обнинцами «Картошка», «Корзиночки», заварные трубочки с обсыпкой. Также они работают над выпуском чизкейков и нового торта из слоеного теста с заварным кремом, очень похожего на «Наполеон». Но называться он будет «Нежный». Так что гурманам наукограда есть где разгуляться.

Анна СОКОЛОВА

Другие статьи из рубрики «Производство»

Обнинский хлебокомбинат внедряет инновации

Для тех, кто любит бездрожжевой хлеб

Дайджест новостей от ОНПП «Технология»

Рядом с Обнинском открыли «Созвездие»

Компании «Марк IV» 25 лет

Дайджест новостей от ОНПП «Технология»
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
21
февраля
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление