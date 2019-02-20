20.02.2019

Лыжники наукограда поборются за денежный приз в полмиллиона рублей!



Известная в нашем городе компания «Обнинскоргсинтез» давно зарекомендовала себя не только на рынке производства автокомпонентов, но и как  спонсор всевозможных культурных и спортивных мероприятий. На сегодняшний день она занимает лидирующие позиции среди социально-ориентированных предприятий города.

Много лет подряд фирма оказывает поддержку спортсменам наукограда. Именно «Обнинскоргсинтез» выступает в роли организаторов лыжных гонок, турниров по дзюдо, кудо и ряда других спортивных мероприятий. Как говорят представители компании, оздоровление и поддержание хорошей физической формы жителей нашего города является одной из приоритетных задач.

Так, например, традиционно каждую зиму в нашем городе проводятся соревнования по лыжным гонкам на призы компании «Обнинскоргсинтез». Премиальный фонд турнира составляет свыше полумиллиона рублей!

Очередной забег пройдет на лыжероллерной трассе в День защитника Отечества, 23 февраля. Принять участие в соревнованиях могут все желающие, имеющие соответствующую подготовку.

Дарья ГУМЕРОВА

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