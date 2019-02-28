Отчет мэра признали лучшим за последние несколько лет

На прошлой неделе мэр Обнинска Владислав ШАПША отчитался перед горожанами о проделанной в 2018 году работе и рассказал о перспективах. Как всегда, заслушать доклад сити-менеджера пришла активная общественность: депутаты Государственной Думы Вадим ДЕНЬГИН и Геннадий СКЛЯР, первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий ДЕНИСОВ, глава Обнинского городского Собрания Владимир ВИКУЛИН, сотрудники администрации и местные народные избранники. Приехали главы соседних районов и областные министры. Примечательно, что впервые за последние несколько лет это мероприятие удалось провести менее чем за пару часов, в то время как раньше оно едва ли укладывалось в трехчасовой интервал. Отчет транслировался онлайн, поэтому все желающие могли услышать выступление мэра, где бы они не находились.



«РАНЬШЕ О ТАКОМ МОЖНО БЫЛО ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ»

Мэр наукограда акцентировал внимание на важных событиях практически всех сфер жизни. Среди особо значимых тем события социальной направленности:строительство школы в 55 микрорайоне, которое должно завершиться уже к началу нового учебного года, грядущая реконструкция зданий № 14 и № 12 по улице Пирогова, где будут организованы дошкольные учреждения на 140 мест каждое. Еще один детский сад на 150 мест построят в «Солнечной долине».

В сфере жилого строительства, по мнению Владислава ШАПШИ, тоже наблюдается положительная динамика: за прошлый год в эксплуатацию было введено 150 000 квадратных метров жилья - это самый высокий показатель за всю историю развития первого наукограда. Постепенно находит свое разрешение и проблема жителей аварийных и ветхих домов.

Что касается бюджета города, то по итогам прошлого года он перешагнул четырехмиллиардный рубеж.

- Еще несколько лет назад об этом можно было только мечтать, - высказался Владислав Валерьевич.

ШАПША СРАВНИЛ «КВАНТ» С «АНДОРРОЙ»

Немало событий произошло и на спортивной арене. Так, вспомнил мэр про достижения «Наших Маш» - пара пляжниц Марии БОЧАРОВОЙ и Марии ВОРОНИНОЙ взяла золото на юношеской Олимпиаде и теперь готовится попробовать свои силы и во взрослых Олимпийских играх. Не обошел Владислав Валерьевич и другое важное событие в спортивной жизни наукограда - выход футбольного клуба «Квант» во Второй дивизион.

- Команда состоит из непрофессиональных футболистов. Большинство игроков где-то работают, учатся, но при этом достойно совмещают это с игрой в футбол. Среди клубов профессиональной лиги наш можно сравнить, пожалуй, с «Андоррой», - с гордостью заявил мэр.

Подводя итоги, безусловно, не смог сити-менеджер не признать того, что проблем в нашем городе тоже хватает. К извечным обнинским бедам Владислав Шапша отнес ЖКХ и медицину. Но работа по улучшению ситуации в этих направлениях, как заверил глава администрации, ведется. За счет денежных доплат удалось увеличить количество дежурных бригад скорой помощи. В ближайшее время в постоянном режиме будут работать пять команд медиков. Возлагает немало надежд мэр и на нового руководителя КБ № 8 Эдуарда ИВАНОВА.

В целом отчет Владислава Шапши оказался кратким, но емким. Удивительно и то, что вопросов на этот раз от жителей было мало. Обошлось и без провокаций. Хотя свою «изюминку» по традиции внесла известная правозащитница Татьяна КОТЛЯР, отправившая мэру сразу несколько посланий. К примеру, возмутилась Татьяна Михайловна появлению в здании администрации турникетов, которые не дают ей попасть ни к чиновникам, ни к депутатам. Владислав Валерьевич пояснил, что таковы меры безопасности. Но и не пошутить он тоже не смог.

- Вы, Татьяна Михайловна, с вашей напористостью и настойчивостью, как мне кажется, пройдете куда угодно, - взорвал зал Шапша.

Если же говорить серьезно, то большинство людей, присутствовавших на отчете, отметили его отличную подачу. Об этом уже после мероприятия в личной беседе нам рассказали и первые лица города.

Председатель Обнинского городского Собрания Владимир ВИКУЛИН:

- Отчет главы администрации произвел благоприятное впечатление, думаю, что не только на меня. Во-первых, зал с регулярным постоянством аплодировал, а это дорогого стоит. Не было выкриков с места, не прозвучало острых вопросов. Я считаю, что это связано с тем, что политика администрации выстроена на последовательности в решении проблем. За прошлый год удалось сделать многое: построить дорогу, решить вопрос с прилегающими к зданиям территориями. Особо важное событие - это расширение границ. А вот рациональное их освоение - теперь задача на ближайшее будущее.

Депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР:

- Важно отметить, что практически все проекты, которые реализуются в Обнинске, получают одобрение со стороны регионального Правительства, так как его представители видят, что те или иные выделенные средства расходуются не зря. И поэтому город становится все более привлекательным для инвестиций. Об этом говорил и губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ, который дал свой напутственный совет - Обнинску нужно активнее работать с федеральными структурами. Надеюсь, «моментом истины» в этом направлении станет строительство «Атомного Сколкова».

Депутат Обнинского городского Собрания Юрий ФРАЙ:

- Я бы назвал отчет Владислава Валерьевича «хорошим изложением». Он был кратким, но очень емким и структурированным. А все потому, что последнее время мэр ведет интерактивную политику в СМИ и в социальных сетях - он регулярно контактирует с горожанами. То есть, по сути, он отчитывается перед населением на протяжении всего года работы. Потому и вопросов после его доклада на этот раз звучало немного. А это значит, что людям все предельно ясно. Публика в Обнинске очень придирчивая, и если бы ей было бы что-то непонятно, она бы однозначно не промолчала.

Начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА:

- К своим отчетам глава обнинской администрации подходит креативно. Обратите внимание, что каждый год он свой доклад представляет по-новому. На мой взгляд, все результаты деятельности города были ясно представлены. Что касается сферы образования, то могу сказать одно - расслабляться нам не приходится. Много задач уже выполнено, но и многое еще впереди. Нам необходимо держать высокую планку качества образования в Обнинске. Ведь наши школьники регулярно становятся участниками и призерами не только региональных, но и всероссийских Олимпиад. К примеру, в прошлом году на всероссийский уровень вышли шестеро обнинских учеников, двое из которых стали призерами. Еще 31 выпускник окончил школу с золотой медалью. Такие показатели мы должны не только сохранять, но и улучшать. А это значит, что работать нужно еще активнее.

Дарья ГУМЕРОВА

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