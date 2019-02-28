На Пирогова можно снимать фильм ужасов без декораций

В преддверии весны постоянно меняется погода: если утром морозно и светит солнце, то вечером пасмурно и слякоть. От постоянных перепадов характера погоды страдает не только пожилая часть населения, но и те, кого относят к среднему возрасту. Пик таких обращений в феврале пришелся на 11 число.

«СЛИШКОМ МОЛОДАЯ, ЧТОБЫ БОЛЕТЬ»

Дикая головная боль - именно от этого в февральский день страдала жена обнинца Анатолия, обратившегося к нам в редакцию. У 37-летней женщины давление зашкаливало за 230. Семья тут же вызвала скорую помощь, но приехавшие медики сделали укол и удалились, недовольно ворча, что вызовов много, поэтому ездить сбивать давление им некогда.

- Они, видимо, посчитали, что раз женщина молодая, то ничего более серьезного у нее быть не может, - рассказывает муж.

После укола пациентка уснула, однако когда она проснулась, облегчения не последовало, даже наоборот, голова болела еще сильнее. Муж опять позвонил «03», но на другом конце провода ему посоветовали дать жене таблетки, чтобы понизить давление, и не беспокоить медиков по пустякам. Однако мужчина был настойчив и сказал решающую фразу, что жена даже сфокусироваться не может на одной точке.

Приехавшая бригада скорой помощи уже не отмахивалась от пациентки, а тут же провела комплексную диагностику. Вердикт медиков оказался неутешительным - инсульт. Здесь важна каждая минута, чем раньше человек получит помощь, тем меньше последствий оставит страшное заболевание. К сожалению, в существующих в Обнинске условиях о времени говорить не приходится. Слава богу, что помощь к женщине вообще пришла.

КВЕСТ НА ВЫЖИВАНИЕ

Надо отдать должное, оставшиеся врачи неврологического отделения оказали квалифицированную помощь, компенсировав то, что не сделали их коллеги, и вернули женщину к нормальной жизни. Спасибо специалистам говорит и другая горожанка, Тамара Ивановна, чьи родственники в новогодние праздники оказались на больничной койке:

- Хотя ситуация в отделении была катастрофическая, понимаете, здание старое, оно просто не приспособлено для нормального существования таких тяжелых больных. Ведь люди туда поступают в беспамятстве, с инсультами.

По словам женщины, население Обнинска стремительно стареет, поэтому неврологических больных становится все больше, а вот условия, в которых им приходится лечиться, человеческими назвать сложно. Только представьте, в палатах находится по четыре пациента, а еще там должны разместиться и ухаживающие родственники.

Туалет в женском отделении один - в конце коридора. И это еще «цветочки», в мужской части, по словам пациентов, ситуация еще хуже.

- На МРТ вообще приходится ездить в хирургическое отделение - на другой конец города, а после процедуры больных везут обратно. А если у человека инсульт, его вообще трогать нельзя, - говорит жительница Обнинска.

МЕДИЦИНА В РУИНАХ

В общем, место в старом городе хоть и тихое, но постройки пятидесятых годов прошлого века давно отслужили свой срок. Единственный выход, считает женщина, в создавшейся ситуации - переводить отделение в хирургический корпус на Ленина.

- Это первоочередная наша задача, - соглашается с горожанкой и. о. Главного врача КБ № 8 Эдуард ИВАНОВ. - Планируется создание сосудистого центра, в том числе и перенос таких коек с Пирогова сюда, в медгородок на Ленина. Однако быстрым решение этого вопроса не будет. О переезде говорили десятилетиями, осуществить его руководство больницы хочет попробовать в этом году. Однако даже если это дело «выгорит», считать тему на Пирогова закрытой все равно нельзя.

- Вы посмотрите на кожвендиспансер, - говорит Тамара Ивановна, - там же все плесневелое, полы гнилые. Пойдешь с одной проблемой, вернешься с другими.

Внешний вид этого корпуса наглядно характеризует состояние обнинской медицины в целом. Кирпичи вываливаются из стен диспансера уже не штуками, десятками. Имеет ли смысл ремонтировать помещение? Вряд ли. Но и в таких условиях ни работать, ни лечиться нельзя точно.

По словам Иванова, в прошлом году ФМБА выделяло КБ № 8 средства на ремонт, однако деньги освоены не были. Спросить, почему так произошло, сегодня тоже не у кого. Единственное, что можно констатировать, что кадровая чехарда в руководящем звене больницы точно не на пользу.

Стоит ли Обнинску ждать милости от федерального ведомства в этом году, никто не знает. А если чуда не произойдет, то медики продолжат лечить больных на руинах диспансера. И при таком раскладе все рассуждения о высокотехнологичной медицине иначе как насмешкой горожане и не считают.

Евгения НИКИТИНА

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