Анна Могильнер о бездомных собаках, новом законе и жестокости людей

Недавно был принят закон о жестоком обращении с животными. Практика показывает, что милосердия жителям наукограда это не прибавило. С таким мнением согласилась и руководитель обнинского зоозащитного центра «Новый ковчег» Анна МОГИЛЬНЕР.

ВЗЯЛИ И БРОСИЛИ

Как заверила нас Анна Александровна, несмотря на то, что бездомные собаки в городе на глаза попадаются все реже, на самом деле их количество не сократилось.

- Они есть, и их очень много, - подчеркнула зоозащитница. - Другое дело, что животных либо травят, либо они попадают к нам. Брошенных животных меньше не становится, и ответственности у людей не прибавляется. Просто если раньше их оставляли прямо на улице, то сейчас приносят и приводят к нашим воротам.

Хозяева оправдывают свои действия по-разному: у кого-то вдруг началась аллергия на шерсть, кто-то слишком поздно осознал, что собака требует ухода, а есть и те, кому помешала оставить у себя питомца работа.

- Вот когда человек брал у нас пса, он об этом не вспоминал, а потом вдруг возникла причина, чтобы выбросить животное на улицу, - возмущается Анна Могильнер.

По ее мнению, даже десять лет назад, когда в Обнинске только-только создавали зоозащитный центр, ситуация с бездомными собаками и кошками была гораздо благополучнее. Да и случаев жестокого обращения с ними было меньше.

На днях к нам в редакцию обратился житель дома № 9 по улице Комарова Василий Михайлович БОЙКО. Мужчина представился майором милиции в отставке и пожаловался на своего соседа, который, по его мнению, убил брошенного кем-то дворового кота и тяжело ранил кошечку. Несчастные создания обитали в подъезде этой многоэтажки, и многие жильцы их кормили и ухаживали за ними. Но одного проживающего в этом доме братья меньшие изрядно раздражали.

- Этот сосед неоднократно грозил убить кошек, и свое обещание он исполнил. Он открыто говорил, что убьет, - рассказал нам Василий Михайлович.

Кота Василий Бойко обнаружил уже мертвым, а у кошки была сильно перебита лапа. Сердобольный жилец написал четыре заявления в полицию, но ответа так и не получил.

ПЛАНОВ МНОГО, А СРЕДСТВ НЕ ХВАТАЕТ

- Выходит, новый закон не работает? - поинтересовались мы у Анны Могильнер.

- У нас строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Этот нормативный акт приняли недавно, а случаев жестокого обращения с животными, к сожалению, все еще хватает. Мы с этим сталкиваемся чуть ли не каждый день. Наше общество поляризовано: есть люди очень добрые, и есть крайне злые. Животных во все времена считали личным имуществом, собственностью. А теперь приняли закон об их защите, но в голове-то у людей ничего не поменялось, - прокомментировала Анна.

Несмотря на массу проблем, у работников зоозащитного центра есть планы по развитию организации. На месте они стоять не намерены.

- Денег, как всегда, не хватает. Город выделяет нам сейчас 150 тысяч рублей в год. Восемь лет назад, когда я впервые обратилась в городскую администрацию за помощью, нашему центру выделили 250 тысяч рублей, и мы установили на эти средства вольеры. В последующие годы мы получали по 150 тысяч, в прошлом - 200 тысяч. Сколько выделят в этом году, пока неизвестно. Конкурса еще не было. А ведь для того, чтобы только на месяц закупить собакам корм, требуется 120 тысяч рублей. Чтобы нашему центру нормально выживать, ему необходимо около 300 тысяч в месяц, - рассказала Могильнер.

Собак в «Новом ковчеге» сейчас порядка 130. Забирают их нечасто, и на одного пристроенного питомца приходится десять подброшенных. Поэтому меньше их не становится.

- Если люди звонят нам и предлагают привезти в приют очередных котят или щенят, мы пытаемся уговорить их самостоятельно пристроить этих крох. Потому что возможности наши очень ограничены. Просим написать об этом в соцсетях, разместить фото животных. Но многие даже этого делать не хотят, - разводит руками зоозащитница.

Чуть больше полугода назад «Новый ковчег» сменил место дислокации, и сейчас он расположен в районе очистных сооружений. Приюту нужны деньги на то, чтобы обустроить новую территорию как положено. А пока что даже ограду по всему периметру участка установить не получается. Хорошо еще, что помогают волонтеры. Эти добровольцы привозят корм, выгуливают собак, ухаживают за больными питомцами. Хочется верить, что добрых людей намного больше, и вопиющих случаев, как на Комарова, станет меньше.

Инна ЕМЕЛИНА

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