28.02.2019

Владислав Шапша: «Возврата в 90- е бояться не стоит!»



В феврале Минпромторг России выступил с сенсационным заявлением: необходимо вернуть нестационарную торговлю в города.  У обнинцев, чьи эстетические требования довольно высоки, сразу перед глазами появилась картинка, как на улицах вновь появляются железные монстры - ржавые киоски. Получается борьба, которую долгие годы мэрия вела с лоточниками, пойдет по принципу: за что боролись, на то и напоролись?

 

НАЗАД В 90-е?

В федеральном ведомстве считают, что плюсы от  возвращения палаток огромны - это и новые рабочие места, и возрастающая конкуренция за потребителя, которая должна повысить качество товара и понизить его стоимость. Однако минусы тоже налицо - изуродованные железными киосками улицы, да и качество товара, продаваемого в палатках, нередко оставляло желать лучшего.  А по цене они  всегда проигрывали «сетевикам», как говорится, масштабы другие.

Поэтому муниципалитет медленно, но верно уходил от размещения палаток на городской земле. Часть киосков в Обнинске все-таки осталась, но расположены они на частных территориях.

- В настоящее время на территории города размещено 129 нестационарных торговых объектов. Практически все они находятся на частных землях, - сообщают в управлении потребительского рынка, транспорта и связи.

До недавнего времени здесь действовало нехитрое правило: хозяин участка попросту заключал договор с арендатором, и в городе «вырастал» новый торговый объект. Желая упорядочить эту систему, в Обнинске несколько лет назад разработали правила, где критерием становился внешний вид киоска и то, как он вписался в окружающую среду. У администрации появился инструмент, благодаря которому стало возможно влиять, если не на появление самих палаток, то на их внешний вид.

 

«ЭТО ОПРАВДАНО ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ ЭТОГО НЕ ХВАТАЕТ»

На сегодняшний день в управлении потребительского рынка, транспорта и связи к заявлению Минпромторга о возвращении нестационарных торговых объектов относятся спокойно:

- Это законопроект, который планируют внести на рассмотрение в Государственную думу, и в настоящее время он не является юридическим документом.

Глава же обнинской администрации Владислав ШАПША уверен, что отката назад не будет, даже если парламентарии одобрят документ:

- Речь идет о том, что где нужно развивать этот сегмент, появится такая возможность. Не в том виде, в котором было, а в виде передвижной торговли или других цивилизованных видах. Это оправдано, на мой взгляд, только там, где этого не хватает.

В Обнинске же, по словам сити-менеджера, сейчас ситуация с киосками сбалансирована, поэтому возврата в 90-е и засилия палаток горожанам бояться не стоит.

Евгения НИКИТИНА

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