«Неужели у меня в квартире кто-то прописан?»

В конце января в еженедельнике «ВЫ и МЫ» была опубликована статья, где рассказывалось, что в спокойном на первый взгляд наукограде разыгрывается гоголевский сценарий. Хозяйка квартиры совершенно случайно обнаружила, что на ее квадратных метрах зарегистрирована посторонняя женщина. На днях со своей историей в нашу редакцию пришел еще один обнинец.

ОБНИНЕЦ БОИТСЯ ВСТРЕТИТЬСЯ С НЕИЗВЕСТНОЙ СОСЕДКОЙ

Если женщина узнала о подселившейся к ней незнакомке по письму из налоговой, то мужчине корреспонденция пришла из отдела полиции.

- На мой адрес пришло письмо с ОМВД по городу Обнинску, где говорится: «Уважаемая Светлана Мустафаевна! Сообщаем, что по вашему обращению и так далее...», - рассказывает обнинец.

Из письма следует, что незнакомка заявляла о драке в кафе, стражи порядка провели проверку, по результатам которой в возбуждении административного производства было отказано.

Мужчина сначала не обратил внимания на это письмо, но все же позвонил участковым с просьбой разобраться, кто такая Светлана Мустафаевна. А прочитав о том, как к добропорядочным людям прописывают посторонних людей, засомневался: а не стал ли и он жертвой аферистов?

- Неужели и у меня в квартире кто-то прописан? - недоумевает обнинец.

К НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧАСТЕН КАЖДЫЙ

За разъяснениями журналисты обратились к полицейским, и оказалось, что в этой ситуации свою роль сыграл банальный человеческий фактор.

- Действительно, была такая заявительница, которая сообщала о драке, но происходило это все по другому адресу, - объясняют стражи порядка.

Отправляя письмо, правоохранители попросту ошиблись в данных, поэтому беспокоиться горожанину не о чем, в его квартире никто не прописан.

- Надо обязательно разбираться в вопросе, чтобы собственника в дальнейшем не обвинили в организации незаконной миграции, - советует людям заместитель Председателя Общественного совета Калужской области Сергей БАБИЦЫН.

Так что игнорировать корреспонденцию, приходящую неизвестным по вашему адресу, тоже не стоит. Кто знает, быть может, как в предыдущей истории, письмо станет ниточкой, потянув за которую можно распутать сложный клубок?

Тимофей КОМИССАРОВ

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