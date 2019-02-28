Сделано немало, а предстоит - еще больше

На этой неделе состоялся круглый стол в режиме видеоконференции на тему: «История становления, развития и перспективы деятельности Законодательного Собрания Калужской области». Мероприятие было посвящено 25-летию Законодательного Собрания Калужской области. Участие в нем приняли все представительные органы местного самоуправления нашего региона, в том числе и Обнинское городское Собрание. Круглый стол собрал народных избранников областного парламента всех шести созывов. Кроме того, на него прибыли и депутаты Государственной Думы Александр АВДЕЕВ и Геннадий СКЛЯР, представители правоохранительных органов, историки, студенты.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Собравшиеся вспоминали основные вехи истории и развития Заксобрания, рассказывали о своей работе в настоящее время и делали прогнозы на будущее. Открыл мероприятие председатель регионального парламента Виктор БАБУРИН.

Как он отметил, в этом году Калужская область отмечает несколько дат, которые можно считать истоками Заксобрания.

- Безусловно, точкой отсчета стали выборы в Законодательное Собрание 27 марта 1994 года. Это одна дата. 14 апреля 1994 года вступили в свои полномочия первые 39 депутатов. И это еще одна дата. 21 апреля того же года председателем Законодательного Собрания Валерием Васильевичем СУДАРЕНКОВЫМ была утверждена структура и штат областного парламента, - рассказал он.

Виктор Сергеевич назвал и некоторые статистические данные. Так, за 25-летний период деятельности Заксобрания было проведено 300 сессионных заседаний, рассмотрено более девяти тысяч вопросов. В области сегодня работает более двух тысяч четырехсот законов, охватывающих абсолютно все ключевые сферы жизни населения.

Обращаясь к истории, председатель Заксобрания напомнил, что в первом созыве был принят Устав области. Он стал фундаментом всей системы организации жизни региона. Был утвержден Герб Калужской области. По сути, в этом созыве были приняты основополагающие документы, которые определили правовой статус нашего края.

Во втором и последующих созывах депутаты законодательно решали конкретные проблемы повседневной жизни населения. И основной акцент законотворческой работы был перенесен в комитеты.

- Все вопросы рассматривались и обсуждались в профильных комитетах. И до тех пор, пока они не были решены на этом уровне, их не выносили на сессию Заксобрания. И этот принцип мы сохранили до сих пор, - подчеркнул Бабурин.

Присутствующие на круглом столе обнинские депутаты тут же обменялись одобрительными репликами о том, что и в наукограде народные избранники работают по такому же принципу.

Виктор Сергеевич отметил, что уже в это время у Законодательного Собрания сложился конструктивный стиль взаимоотношений с губернатором, правительством области. Это позволило принимать взвешенные решения, сохранять и укреплять социально-экономическую стабильность в регионе.

«НАМ СТАЛО ЛЕГЧЕ РАБОТАТЬ»

Прозвучала информация о том, что в ходе работы третьего созыва была принята новая редакция Устава Калужской области, был принят закон о флаге нашего региона, у нас начал свою деятельность уполномоченный по правам человека. А в 2005 году был создан молодежный парламент.

Особенностью же четвертого созыва стал тот факт, что почти половина всего состава депутатского корпуса до своего избрания являлись депутатами представительных органов власти.

Деятельность депутатского корпуса пятого созыва характеризовалась тщательной работой над бюджетом. В этот период скрупулезно прорабатывались вопросы благоустройства, энергосбережения, развития малого и среднего бизнеса, ЖКХ, ремонта дорог, использования земли. И вся эта работа, по словам Бабурина, проводилась при тесном взаимодействии с населением. В качестве наиболее удачного примера он назвал программу «Чистая вода», которая реализуется и сейчас.

Казалось бы, четверть века не столь уж большой период времени, но пласт работы областного парламента просто огромен. Многие выступающие подчеркивали, что юбилейная дата является хорошим поводом для каждого депутата еще раз осмыслить результаты своей деятельности. Об этом, в частности, сказал Геннадий Скляр.

Геннадий Иванович затронул такой важный вопрос, как сочетание законотворческой деятельности депутата и решение им конкретных проблем избирателей. Парламентарий отметил, что в Гусдуме он тоже обсуждается.

- Мне кажется, что в последнее время все-таки нам недостает именно этой функции, когда каждый из нас занимается решением конкретной проблемы людей, - отметил народный избранник.

Далее он проинформировал, что сейчас его, как депутата Госдумы, волнует факт отсутствия достаточного объема полномочий у представительных органов субъектов Российской Федерации для урегулирования проблем, которые касаются жизни регионов и для контроля исполнения тех решений, которые они принимают.

Член комитета по контролю Государственной Думы Александр Авдеев в своем выступлении сказал о важной роли законодательных актов, которые принимают депутаты региональных парламентов.

- Мы недооцениваем их роль, - подчеркнул он. - А ведь в начале девяностых у нас был правовой вакуум и ту законодательную базу, которую мы имеем сейчас, воссоздали депутаты региональных парламентов. Благодаря им нам стало легче работать.

УГЛУБЛЯЯСЬ В ИСТОРИЮ

Выступил на заседании и первый председатель Заксобрания области Валерий Сударенков. Свое обращение он адресовал в первую очередь молодым коллегам, подчеркнув, что им надо изучить историю представительных органов, начиная с 1985 года.

- За неполные пять лет мы прошли пять реформаций представительного органа власти. Череда реконструкций была связана с отсутствием опыта парламентской деятельности. Нужно было нагонять, - сказал он.

Валерий Васильевич напомнил, что Конституция Российской Федерации закрепила принципы организации местной власти. Областной совет народных депутатов в свою очередь назначил первые выборы на 27 марта 1994 года, подготовил проект положения и назначил своим правопреемником Законодательное Собрание.

- Благодаря этому, разрыва у нас не было. Через четыре месяца открылось первое в истории заседание Законодательного Собрания. Этот орган власти превратился в неотъемлемую часть областного устройства. При этом тогда нагрузка по контролю за исполнением законов ложилась именно на депутатов, - отметил Валерий Сударенков.

Обозначил он и ряд характерных признаков нового регионального законодательства тех лет.

- Первой особенностью нашего Устава стало наименование главы региона - мы остановились на историческом слове «губернатор». Второй - стало всенародное избрание главы региона. Статус губернатора определялся как высшее должностное лицо области, - подчеркнул он.

Выступающих в этот день было много. И все сошлись в едином мнении, что потенциал нашего представительного органа власти не исчерпан, он будет развиваться.

Инна ЕМЕЛИНА

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