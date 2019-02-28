28.02.2019

Нет мусорки, нет мусора?



Изменившаяся схема обращения с отходами вот уже несколько месяцев не теряет своей актуальности. В своем Послании к Федеральному Собранию президент России Владимир ПУТИН предостерег региональные власти от профанации, так как простое повышение платы за эту услугу  не решает вопроса.

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ

В Обнинске внедрение мусорной реформы, по сравнению с соседними муниципалитетами, прошло  незаметно и безболезненно. За вывоз отходов в городе отвечает хорошо известная жителям компания «Спецавтохозяйство Обнинск». Поэтому, несмотря на изменившуюся схему и появление  новой структуры - Регионального оператора, простых горожан интересовал главный вопрос - своевременный вывоз отходов, и надо отдать должное, система работала как часы.

И если с населением договор заключили постфактум, то с юридическими лицами дела обстоят иначе. Предприниматели  сначала должны оформить свои отношения с ГП «Калужский региональный экологический оператор», но делать это бизнесмены не торопятся.

- Причем договор этот должен быть заключен с 1 января 2019 года, но есть те, кто до сих пор соответствующего соглашения не заключили, - поясняет директор «Спецавтохозяйство Обнинск» Валентин СКОРИКОВ. - Закон определяет нормативы по отходам для компаний, занимающихся тем или иным видом деятельности.

По словам Скорикова, Региональный оператор по обращению с ТКО в Калужской области индивидуально подходит к решению таких вопросов и не кошмарит бизнес.

- Мы даже встречались с заместителем министра строительства и ЖКХ Русланом МАИЛОВЫМ, который разъяснил, что для торговых центров в расчет следует брать не всю площадь, а лишь ту часть, которая занята торговыми помещениями, - говорит Скориков. - Соответствующие изменения уже подготовлены министерством.

 

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Такая политика дала свои результаты - большинство крупных компаний уже заключили договоры на утилизацию отходов. Однако есть и те, кто пошли на хитрость. Так, горожане отмечают, что у многих магазинов от входов пропали урны. Таким образом предприниматели пытаются уйти от платы за вывоз мусора. Рассуждения их просты и понятны - нет урны, нет и отходов.

Но в обнинском управлении городского хозяйства предупреждают, что наличие урны - требование Правил благоустройства, за нарушение которого предпринимателям придется заплатить штраф. Да и от оплаты услуг по вывозу мусора бизнесменов это не освобождает. По закону все компании должны заключить договор с Региональным оператором на утилизацию ТКО с 1 января 2019 года. И урна в этом вопросе никакой роли не играет.

 

К СВЕДЕНИЮ

На сегодняшний день ГП «КРЭО» заключено 434 договора с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями города Обнинска, что составляет 8,89 % от общего количества заключенных договоров по Калужской области.

Елена ПЕТРОВА

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