За призы компании Обнинскоргсинтез приехали побороться лыжники из разных городов

Самый настоящий праздник в очередной раз устроила в наукограде компания «Обнинскоргсинтез». Не секрет, что это предприятие на протяжении всего своего существования оказывает огромную поддержку в развитии спорта в нашем городе, причем сразу по нескольким направлениям. В числе спортивных дисциплин значатся и лыжные гонки. Уже третий год подряд «Обнинскоргсинтез» устраивает соревнования с общим призовым фондом более 500 000 рублей!

А на этот раз лыжные гонки были приурочены сразу к двум знаменательным событиям - Дню защитника Отечества и 20-летию компании «Обнинскоргсинтез».

ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА!

Лыжные гонки, в роли организатора и главного спонсора которых выступает компания «Обнинскоргсинтез», - это не просто соревнования, а самый настоящий праздник. Его участниками из года в год становятся не только жители первого наукограда, но и любители спорта из других регионов. Побороться за денежный приз и просто получить незабываемые эмоции приезжают даже спортсмены из Ханты-Мансийского округа! Об этом нам рассказал заместитель генерального директора компании «Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМБУРОВ.

На этот раз, как мы уже говорили, праздник развернулся 23 февраля. Лыжероллерная трасса встретила несколько сотен участников, среди которых были не только мужчины, но и женщины, и даже дети. Самому младшему участнику соревнований совсем недавно исполнилось 7 лет, а самой старшей участнице состязаний, вышедшей на старт, исполнилось 78 лет. Она не просто вышла, а еще и завоевала бронзу на дистанции в пять километров среди женщин в возрастной группе старше 60 лет.

- По-моему, проводить лыжные соревнования в День защитника Отечества - это весьма символично. 23 февраля - праздник сильных духом и телом. И именно такие выходят на лыжную тропу, - говорит Дмитрий Анатольевич. - А что говорить, если в очередной раз в этих соревнованиях приняла участие наша самая возрастная лыжница - 41-го года рождения! Вот не зря говорят, что в здоровом теле - здоровый дух.

В этот день участникам соревнований предстояло преодолеть разные дистанции, в зависимости от категории (возраст, пол). Всего по итогам соревнований было определено 66 призовых мест! Каждый из победителей получил определенные подарки, в том числе и денежное вознаграждение.

Кроме того, на этот раз были и отдельные награды - гран-при. 30 тысяч рублей смогли получить спортсмены, продемонстрировавшие лучший результат на дистанции в 30 километров среди мужчин и 15 километров среди женщин.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

Стоит отметить, что с каждым годом эти лыжные гонки выходят на все более серьезный уровень в техническом и организационном плане. К примеру, в этом году на трассе были установлены электронные системы финиширования, с помощью которых можно максимально точно отследить время прибытия участника, какую дистанцию преодолел спортсмен, сколько осталось до финиша. Особенно полезна данная система в спорных моментах.

Еще одним полезным нововведением в организации лыжных гонок стала установка теплых шатров, где люди могли спокойно переодеться.

- Раньше участники соревнований переодевались, где придется и как придется. А теперь мы поставили теплые шатры, в каждом из которых дежурила охрана - тоже сотрудники компании «Обнинскоргсинтез», - рассказывает Самбуров.

Согреться в этот день можно было и горячим чаем. Кроме того, во время проведения соревнований работали организованные пункты питания, а самых юных участников и зрителей развлекали ростовые куклы.

Лыжероллерная трасса, как говорит Дмитрий Самбуров, на сегодняшний день является одним из уникальных спортивных объектов нашего города. Причем она пользуется большой популярностью. Согласно статистике, каждые выходные объект посещают около двух с половиной тысяч человек! При этом, как считает Дмитрий Анатольевич, «лыжероллерку» можно еще благоустроить. Например, организовать там кафе, где люди могли бы отдохнуть, построить душевые кабины, раздевалки, устроить зону отдыха. В идеале было бы замечательно построить там небольшую базу, где могли бы оставаться на ночлег приезжие спортсмены.

- Это же здорово, что к нам приезжают любители спорта. Минувшие соревнования в очередной раз объединили множество людей, - делится впечатлениями Самбуров. - Это был самый настоящий праздник. Во-первых, такие мероприятия очень полезны для здоровья - природа, спорт, что может быть лучше. Во-вторых, ты получаешь огромный заряд бодрости, причем не обязательно быть участником. Даже если ты наблюдатель или болельщик, ты все равно заряжаешься невероятным позитивом. Потому что атмосфера на этих гонках царит волшебная.

Дарья ГУМЕРОВА

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