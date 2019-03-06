«Калужский Диснейленд» – период застоя?

Строительство развлекательного комплекса «Волшебный мир России» было широко анонсировано губернатором Калужской области Анатолием АРТАМОНОВЫМ в 2016 году. Однако до сих пор до реальных действий дело так и не дошло. Но есть те, кто считает, что с весной оживет не только природа, но и стройка. А в случае с «Калужским Диснейлендом» речь идет о модернизации и воздушных ворот - «Ермолино».

ПОЛИТИКА МЕШАЕТ ЭКОНОМИКЕ

Изначально на строительство «Калужского Диснейленда» инвесторы брали три года, собираясь совместить открытие нового развлекательного центра с реконструкцией «Киевки». На деле же нет ни того, ни другого.

Год прошел, между тем как в Кремле перед президентом был анонсирован проект «Волшебного мира России» и непосредственным подписанием договора между руководством Калужской области и американской стороной. А сроки за это время выросли вдвое. И уверенности, что этого времени хватит, нет никакой, ведь только на проработку деталей проекта сторонам понадобилось семь лет.

Поскольку комплекс американский бизнес будет возводить в нашем регионе за свой счет, то и торопить с решением вопроса власти инвесторов не могут.

Весь прошлый год дело тормозила большая политика: то ждали встречи Путина и Трампа, то выборов в США. Все это прошло, но воз и ныне там.

- Это тот случай, когда невозможно ничего сказать, - комментирует ситуацию депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. - Пока политически, кроме препятствий, ничего нет. Насколько я знаю, работа все равно продолжается, это первое, и второе - будем ждать изменения позиции в самой Америке по вопросам сотрудничества с Россией.

Стороны уже неоднократно откладывали встречу. Последняя планировалась на конец прошлого года, однако из-за занятости как американской стороны, так и нашей, ее пришлось отменить, поэтому сегодня даже прогнозов о том, когда может состояться встреча в Министерстве экономического развития Калужской области, не дают.

Евгения НИКИТИНА

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