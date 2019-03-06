Обнинцы рассказали о проблемах юмористу Галкину

На днях на сцене Дома ученых выступил Максим ГАЛКИН. Артист очень любит приезжать в наш город и посещает его ежегодно. В зрительном зале яблоку негде было упасть. В одном из номеров юморист решил спародировать своего коллегу по цеху Владимира ВИНОКУРА. Для этого он попросил собравшихся честно рассказать о проблемах города. И, как оказалось, две извечные русские темы жителям первого наукограда чужды.

ПЛОХИЕ ДОРОГИ ГОРОЖАН НЕ ВОЛНУЮТ

Первую проблему, которую озвучили юмористу, - оценки в школе.

- Вот что значит наукоград. Я первый раз такое слышу. По всей России спрашиваю, хоть кого-то бы волновали оценки в школе, - прокомментировал Галкин.

С галерки сообщили еще об одной злободневной обнинской теме - зарплаты.

- Поэтому вы там сидите, - уверил юморист. - Заметьте, тех, кто сидит в первых рядах, зарплаты не волнуют, в крайнем случае оценки в школе.

На третьем месте среди наукоградовских проблем встала зависимость от социальных сетей. Зрители пояснили, что там они могут следить за «звездами» эстрады.

- За мной следите, то есть вы независимы, - заверил артист.

Еще среди озвученных проблем было то, что кому-то не дают главную роль в театре, и повышение пенсионного возраста.

- А что-то у вас в Обнинске происходит такое, чего нету..., - поинтересовался юморист.

- У нас нет врачей, - тут же откликнулись из зала.

- А больные есть?

- Есть. Бесплатных врачей нет вообще, и по полису нельзя их пройти.

- Они все в платных клиниках и у вас же. По-по лесу нельзя пройти. Русские, русские по лесу. Это же хорошо, значит, есть из чего выбирать. Все-таки вы своеобразный город. Дороги у вас хорошие, вы их не называете?

- Там, где депутаты живут, хорошие, а так плохие.

- У нас такая страна, что хорошие депутаты долго не живут, - тут же ответил артист.

НАУКОГРАД - ОЦЕНКИ НЕ КУПИШЬ!

Собрав все жалобы, Максим Галкин выступил перед зрителями в образе Владимира ВИНОКУРА, заметив, что Обнинск - город компактный, построен на одной стороне реки, поэтому мосты здесь не нужны.

- Вообще, жителей мало что волнует. Есть одна зависимая от соцсетей, и одна девочка переживает, что часто пятерки получает. Народу много, но лечить их некому. Женщина, зависимая от соцсетей, хотела по полису полечиться, а ей в регистратуре сразу сказали, что все ушли за деньгами. Но благо, что из поликлиники легко уйти, дороги хорошие, прямые, и хоть куда иди отсюда - нигде не вылечат, - сообщил юморист.

Есть, по словам артиста, и хорошие районы, пока депутаты там живут, правда, избранники народа стараются жить кучно и посторонних к себе не допускать.

- Вот женщина, которую зарплата не устраивает, - единственная в зале. Остальные не знают, куда деньги девать, хоть в Протву, хоть в овраг засыпай, они все уже купили, кроме оценок. Наукоград - оценки не купишь, - заметил Галкин.

Поинтересовался юморист, был ли в Обнинске Владимир ПУТИН? Горожане тут же ответили, что приезжал в город Дмитрий МЕДВЕДЕВ будучи Президентом страны.

- Так вот, когда Путин приедет, вы его поставьте на хорошую дорогу, где депутаты живут, и он так по-человечески посмотрит на вас и скажет: «Дорогие обнинцы, остались ли у вас какие-то проблемы?». А вы ему так сразу ответите: «Все хорошо, но главную роль не дают!». И он вам сразу эту роль даст, и на этом проблемы закончатся.

И поняли собравшиеся, что жить в Обнинске здорово, интересно, а главное -весело.

Елена ПЕТРОВА

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