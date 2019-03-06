Наукоградовская зона инноваций - территория успеха

«Обнинскэнерготех» в одном ряду с самыми успешными компаниями России.

Сегодня в Обнинске существует немало предприятий, ведущих инновационную деятельность. Причем каждое из них заслуживает особого внимания, и о некоторых мы уже рассказывали.

В этот раз мы решили познакомить читателей с таким уникальным предприятием, как «ОбнинскЭнергоТех». А повод на то вполне серьезный. На днях стали известны результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «ТехУспех-2018». В число лидеров, которых насчитывается около сотни, вошли четыре предприятия Калужской области.

В номинации «Малые предприятия» одним из финалистов стал «ОбнинскЭнергоТех». О деятельности этой компании нам рассказал ее генеральный директор Алексей БАКЕЕВ.

С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ЛИДЕРСТВА

Национальный рейтинг российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех» проводится ежегодно Российской Венчурной Компанией в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России и НИУ «Высшая школа экономики». Впервые итоги рейтинга были озвучены в 2012 году. С 2016 года рейтинг также является базой поиска и отбора российских технологических компаний для участия в приоритетных проектах Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные чемпионы»).

Основная цель проекта «ТехУспех» - мониторинг и продвижение перспективных быстрорастущих технологических компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства как на российском, так и на глобальном рынке.

Заданным параметрам вполне соответствует предприятие первого наукограда «ОбнинскЭнергоТех», которое в этом году отмечает свое 20-летие! Основу коллектива предприятия составили бывшие сотрудники одного из специальных конструкторских бюро местного Физико-энергетического института. На сегодняшний день в штате числятся около сотни специалистов, 30 из которых - инженерно-технический персонал.

С самого начала своего существования «ОбнинскЭнергоТех» ориентировалась на разработку и производство электротехнической продукции, необходимой для нужд народного хозяйства России и не уступающей по своим функциональным возможностям лучшим западным аналогам, но при этом значительно менее дорогостоящей.

ПЕРВЫЕ В МИРЕ

В настоящее время предприятие осуществляет свою деятельность по двум направлениям. Во-первых, «ОбнинскЭнергоТех» занимается разработкой и созданием систем управления привода для электрических карьерных гусеничных экскаваторов. Машины с встроенными системами, созданными обнинскими производителями, сегодня работают на карьерах Кузбасса, Карелии и других горнодобывающих предприятиях России и СНГ.

- Есть большой круг задач, связанных с применением мощного электропривода. Это задачи, связанные с подъемом и перемещением большого груза. Именно на их решении стало специализироваться наше предприятие. Специалистам «ОбнинскЭнергоТех» удалось разработать систему электропривода для карьерных гусеничных экскаваторов (ЭКГ) - такие устройства используются в добывающей промышленности, - рассказывает Бакеев.

Начинали специалисты «ОбнинскЭнергоТех» работу в этом направлении еще в 2001 году с «маленьких» экскаваторов - ЭКГ-5 с емкостью ковша в пять кубометров - это около 15 тонн. А спустя шесть лет инженеры создали новый тип привода «Гранит», но уже для более мощного экскаватора ЭКГ-10, ковш которого рассчитан на 30 тонн горной породы.

- Мы впервые в мире реализовали решение на транзисторном преобразователе, способном из переменного тока промышленной частоты формировать нужные параметры питания двигателей постоянного тока, - объясняет Алексей Петрович.

ОТ ШТУЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО КОМПЛЕКСНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

Второе направление, в котором сегодня работает инновационное предприятие «ОбнинскЭнергоТех», - это разработка и производство оборудования для обслуживания электрических сетей.

- В частности, специалисты предприятия занимаются созданием систем диагностики и обнаружения мест повреждения подземных кабельных линий. В силу тех или иных причин такие линии периодически выходят из строя. И определить точку повреждения нужно с поверхности земли. Сделать это можно как раз с помощью оборудования, которое разрабатывается на нашем предприятии, - рассказывает генеральный директор «ОбнинскЭнергоТех» Алексей БАКЕЕВ.

Кстати, на предприятии разрабатываются и производятся как отдельные приборы, так и целые электротехнические лаборатории (ЭТЛ). Грузовые автомобили, нафаршированные обнинской электроникой, созданы для испытания и поиска неисправностей в подземных кабельных линиях. Найти повреждение кабеля, который зачастую прокладывают в земле не по всем требованиям, - дело непростое. А возобновлять электроснабжение нужно оперативно - без света остаются целые населенные пункты. Выручают в таких случаях передвижные лаборатории, которые с предельной точностью определяют место повреждения кабеля.

Каждая лаборатория производства «ОбнинскЭнергоТех» - товар штучный, который адаптируют под все прихоти заказчика. Поэтому в новых боксах стоят и «ГАЗоны», и «КамАЗы», и даже заграничные «Фольксвагены».

Большим спросом пользуются обнинские лаборатории в северных широтах России. Не так давно с новой производственной площадки уехали мобильные лаборатории в Ханты-Мансийский округ, в Лангепас, расположенный в нескольких тысячах километрах от первого наукограда!

«МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОДДЕРЖКУ»

К слову, впервые на серьезный объем продаж обнинское производство вышло в 2001 году, тогда выручка составила около двух миллионов рублей. Для сравнения в прошлом году «ОбнинскЭнергоТех» достиг объема в 830 миллионов!

На сегодняшний день предприятие производит в год порядка 25 комплексных лабораторий и более 20 систем управления электроприводом.

- Наиболее значимыми потребителями оборудования для обслуживания кабельных и распределительных сетей являются предприятия: холдинг «Россети», «Сетевая компания» Республики Татарстан, «Донэнерго», «НЭСК-электросети» Краснодарского края, а также подразделения «Газпрома» и «Евроцемента».

Напомним, долгое время производственные площади предприятия «ОбнинскЭнергоТех» располагались на базе приборного завода «Сигнал». Спустя время компания привлекла к себе большое внимание и заручилась поддержкой со стороны Агентства инновационного развития Калужской области. И уже в 2015 году предприятие «ОбнинскЭнергоТех» переехало в новое собственное здание, расположенное в Зоне инновационного развития Обнинска - на улицу Красных зорь.

- Я очень благодарен Агентству инновационного развития и его директору Анатолию СОТНИКОВУ, в частности, за ту поддержку, которую мы получаем, - говорит Алексей Бакеев.

Дарья ГУМЕРОВА

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