Калужские депутаты задали проблемные вопросы Геннадию Скляру

На днях в областном парламенте состоялась встреча народных избранников с депутатом Государственной Думы РФ Геннадием СКЛЯРОМ. В режиме видеоконференцсвязи в ней приняли участие депутаты представительных органов местного самоуправления всего нашего региона.

НАЦПРОЕКТЫ - В ПРИОРИТЕТЕ

Открывая мероприятие, председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН напомнил о важных темах Послания Президента России Владимира ПУТИНА.

- В Совете Федерации РФ в адрес депутатов прозвучала рекомендация взять реализацию национальных проектов под свой контроль. Мы должны это сделать, - подчеркнул он.

Геннадий Скляр в свою очередь рассказал, что в нижней палате парламента Российской Федерации будет проводиться срочная корректировка законодательства, которая должна обеспечить реализацию национальных проектов. Он особо отметил, что инициатива должна исходить с мест. Так, по предложению властей Людиновского района совместно удалось добиться выделения дополнительного финансирования по очистке озера Ломпадь.

Геннадий Скляр призвал калужан действовать активнее по проектам связанным с медициной, образованием, цифровой экономикой, что позволит привлечь дополнительное средства из федерального бюджета. Затем он ответил на вопросы участников встречи.

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ПОДНЯЛИ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Заместитель Городского Головы города Калуги Юрий МОИСЕЕВ поднял вопрос о закупках продуктов питания для социальных, образовательных и медицинских учреждений, которые осуществляются в рамках ФЗ № 44. Сегодня приходится взаимодействовать с поставщиком, который предлагает наименьшую цену, что неизбежно сказывается на качестве продуктов питания. Депутаты регионального парламента и власти на местах пытаются контролировать ситуацию, однако проблема остается актуальной.

- Сейчас рассматривается возможность внесения изменений в федеральное законодательство. Они предусматривают введение новых критериев в конкурсные процедуры, среди которых основной - качество. Мы будем поддерживать и продвигать данный законопроект, - подчеркнул Геннадий Скляр.

Депутат Законодательного Собрания Сослан ТАКАЕВ заострил внимание на проблемах водоотведения, загрязнения водоемов и подчеркнул необходимость вложения финансовых средств из федерального бюджета в развитие системы водоотведения и строительство очистных сооружений. Он добавил, что этот вопрос уже неоднократно на уровне федерации поднимал председатель регионального парламента Виктор Бабурин.

Геннадий Иванович пояснил, что решить данные проблемы поможет недавно созданный национальный экологический оператор, который будет централизованно этим заниматься. Также он обратил внимание на государственно-частное партнерство в решении вопросов утилизации мусора и экологической безопасности.

Виктор Бабурин в свою очередь отметил, что на региональном уровне разрабатывается законопроект, призванный стимулировать предпринимателей заниматься переработкой отходов.

Продолжая тему, Геннадий Скляр предложил ускорить работу в данном направлении, чтобы он смог впоследствии предложить опыт Калужской области на федеральном уровне.

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НЕОБХОДИМО РУГИСТРИРОВАТЬ

На встрече также была затронута проблема безнадзорных животных. По мнению главы администрации Жиздринского района Александра БАРЫБИНА, несовершенство законодательства и недостаток средств не позволяют обеспечить безопасность граждан. Виктор Бабурин подчеркнул, что данный вопрос необходимо решать на государственном уровне. Для этого нужно ввести обязательную регистрацию братьев наших меньших.

Представители муниципалитетов подняли проблему тарификации вывоза мусора. На примере того же Жиздринского района отмечалось, что пенсионерка, проживающая в двухкомнатной квартире платит за вывоз мусора около 250 рублей, а жительница частного дома - 65.Геннадий Скляр призвал оперативно реагировать на такие сигналы с мест.

От аграриев поступил вопрос о судьбе потребительских сельхозкооперативов. Виктор Бабурин отметил, что ограничения, которые стали предъявлять к этим организациям, привели к их уничтожению. В области осталось только два кооператива. В этой связи было озвучено предложение на федеральном уровне убрать требование обязательного членства сельхозкооператива в саморегулируемой организации, которая, кроме взносов, никакой помощи не оказывает, и ввести упрощенную отчетность, поскольку программное обеспечение для данной организации стоит около 400 тысяч рублей. Между тем, кооператив, это, по сути, касса взаимопомощи, не получающая никакой прибыли. Геннадий Скляр пообещал вынести предложения на федеральный уровень.

НЕ ПРОСТО ВОПРОСЫ, А НАКАЗЫ

Депутат Законодательного Собрания Карп ДИДЕНКО обозначил проблему обманутых дольщиков. Он акцентировал внимание на том, что все застройщики РФ отчисляли около 1% - 1,5% в специализированный фонд и предложил использовать эти средства. Геннадий Скляр отметил, что депутаты будут держать данный вопрос на контроле до полного его решения.

Также в рамках встречи обсудили состояние зданий образовательных учреждений, реализацию программы «Комфортная городская среда», инициативное бюджетирование и другие темы. В заключение Виктор Бабурин и Геннадий Скляр заверили, что подобные встречи будут проводиться регулярно.

- Ни одного вопроса, который ставит перед нами население, не должно быть упущено. Люди у нас отзывчивые и благодарные. Но они иногда ставят нам в вину то, что мы их не слышим, и не пытаемся их понять. Давайте из своей практики это убирать, - резюмировал Виктор Сергеевич.

Геннадий Иванович же рассказал о пользе такого общения для совместного решения актуальных проблем:

- Эти встречи помогают выстроить работающую депутатскую вертикаль, объединив депутатов Государственной Думы, регионального парламента и представительных органов для решения проблем населения.

Скляр заверил собравшихся, что все вопросы он воспринимает как своеобразные наказы.

Анна СОКОЛОВА

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