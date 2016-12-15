Пока петух не клюнет?...

Изношенные теплосети стали причиной многочисленных аварий!

О том, что значительная часть городских коммуникаций уже давно отслужила свой положенный срок, говорится уже давно. Однако денег на их замену по-прежнему выделять никто не спешит.

Как результат - многочисленные аварии, которые происходят сегодня регулярно, причем не где-то в отдаленных районах, а на главной улице Обнинска.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРОСПЕКТ МАРКСА

В течение всей прошлой недели сообщения о порывах и отключении отопления на проспекте Маркса напоминали сводки боевой хроники. Сначала прорвало трубу отопления в подвале дома № 16, потом аналогичная ситуация возникла на Маркса, 60, где с семи утра до трех часов дня без тепла оставались два подъезда, а затем такая же участь постигла жителей дома 49 по проспекту Маркса.

Ситуация могла и не выглядеть столь критично, если бы на улице не стояли морозы. К счастью, аварийная служба сработала быстро и слаженно, иначе людям пришлось бы весьма несладко.

- Маркса 16, 49, 60... Какой-то заколдованный проспект Маркса. Не пора ли городским властям обратить внимание на эту улицу? Может, расколдуют? - отметил обратившийся в редакцию житель Обнинска Игорь Н.

Однако, как пояснил заместитель главного инженера МП «Теплоснабжение» Виктор ГРИШКИН, никакого колдовства здесь нет, а причина банальна и проста - сети на этой улице далеко не новые.

- Возьмем, например, Маркса, 16. Этот дом сдавался где-то 35 лет назад. Столько же лет и трубам, - говорит Виктор Алексеевич.

Что касается череды коммунальных аварий на центральной улице города, то, по его мнению, это чистая случайность. Тем более, что такая же ситуация складывается не только на этой улице, а фактически во всем городе. Ведь нормативный срок службы труб составляет 25 лет, но на многих участках они не менялись с 60-х годов прошлого века.

СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ

При этом в межотопительный период МП «Теплоснабжение» своими силами меняет примерно 2,5 километра труб и, как говорят на предприятии, их было бы больше, если бы не задолженность управляющих компаний, которая в общей сложности составляет более 200 миллионов рублей.

- Конечно, мы могли бы потратить эти деньги на ремонт и закупку материалов, - вздыхает заместитель директора МП «Теплоснабжение» Сергей МИХАДЮК. - Мы проводим эти работы только за счет собственных средств, и деньги на ремонт городом нам никогда не выделялись.

Неудивительно, что в этой ситуации обнинские сети от морозов буквально «трещат по швам». Правда, что касается других муниципальных предприятий, то им на коммуникации все же дается мизерная сумма, которая не меняет ситуацию в целом. Например, в следующем году из местного бюджета на эти цели планируют потратить лишь два миллиона рублей.

- Данные средства заложены только на электроснабжение и «Водоканал», который часть ремонтных работ тоже делает за счет собственных средств. Какая-то доля в тарифах на это все-таки заложена, потому что сумма в два миллиона на содержание сетей города - просто смешна! - поделился вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ.

Однако людям, которые вынуждены мерзнуть в квартирах, явно не до смеха. Но, даже признавая ничтожность своей финансовой помощи, администрация в условиях жесткой экономии заставляет ресурсоснабжающие организации менять коммуникации самостоятельно. Но если город и дальше будет «закрывать глаза» на изношенность сетей, череда порывов, которые произошли на прошлой неделе на проспекте Маркса, может стать для Обнинска привычным явлением.

Константин ЕРЕМЕНКО

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