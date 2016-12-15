В будущем году чиновникам и депутатам Обнинска не придется шиковать

На днях депутаты обнинского Горсобрания утвердили проект бюджета на будущий год. С учетом непростой экономической ситуации в нашей стране, данный документ претерпел определенные изменения в худшую сторону.

КТО-ТО ЭКОНОМИТ, А КТО-ТО - И НЕ СОБИРАЕТСЯ

Однако расходы на обеспечение деятельности обнинского Городского Собрания и администрации города останутся на уровне 2016 года. Траты Горсобрания составят чуть более 24 миллионов рублей, мэрии - чуть более 133 миллионов. Хотя изначально план расходов администрации был на четыре миллиона больше.

Чиновникам пришлось экономить, но не на всем. Контрольно-счетная палата в 2017 году расширит свой штат, вверх «поползут» и расходы. По сравнению с прошлым годом «аппетит» КСП увеличится на полмиллиона с лишним. И если верить тому, что обнинские «аудиторы» успешно справляются со своими обязанностями, становится непонятно, для чего им нужны дополнительные сотрудники?

Львиная часть расходов администрации также уйдет на выплату заработной платы. На эти цели планируют потратить 120 миллионов 158 тысяч рублей. 12 миллионов 753 тысячи израсходуют на закупку товаров, работ и услуг, 148 тысяч - на уплату налогов и других платежей, 400 тысяч - на обучение, переподготовку, повышение квалификации и проведение семинаров для муниципальных служащих.

ЗАРПЛАТЫ НЕ ВЫРАСТУТ

Как проинформировала начальник управления финансов города Людмила КОНОВАЛОВА, резервный фонд нашей мэрии планируется в объеме 10 миллионов рублей. В том числе 2 миллиона 800 тысяч рублей - на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. А 7 миллионов 200 тысяч рублей - на другие непредвиденные расходы. Не запланировано в будущем году и никакого капитального строительства за счет бюджета, сокращены средства на ремонт дорог.

Увеличивается сумма расходов на Управление финансов администрации города в связи с тем, что на это подразделение возложены дополнительные полномочия - функция обслуживания государственного внутреннего и муниципального долга.

А что касается зарплат чиновников и депутатов, то, как заверила Коновалова, сокращать их не будут. Но и увеличения жалованья не предвидится. Так что пока представителям исполнительной и законодательной власти придется довольствоваться тем, что есть.

Инна ЕМЕЛИНА

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