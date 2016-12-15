Кумовство, взяточничество и «мертвые души»

Прокурор города Обнинска Дмитрий Чумак рассказал о борьбе с коррупцией.

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, прокурор Обнинска Дмитрий ЧУМАК провел для журналистов городских СМИ пресс-конференцию.

И хотя вопросы были неудобными и даже «колючими», беседа прошла в непринужденной дружеской атмосфере.

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ МОГУТ «ДОИГРАТЬСЯ»

Дмитрий Юрьевич проинформировал, что в 2016 году в Обнинске выявлено 270 нарушений коррупционной направленности. При этом 8 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, 5 - к административной. Также возбуждено 3 уголовных дела, связанных с хищением бюджетных средств во время проведения ремонтных и строительных работ.

Прокурор отметил, что в наукограде борьба с коррупцией ведется жестко, проверки проводятся очень тщательно. Но, тем не менее, по числу преступлений данного направления Обнинск стоит наравне с Калугой и даже несколько опережает областной центр.

Самыми распространенными у нас являются нарушения, связанные с подачей сведений о доходах и расходах. Дмитрий Чумак рассказал, что депутаты обнинского Горсобрания тоже грешат этим. Сами справки о доходах народные избранники предоставили, но у многих они были неправильно оформлены. При этом обнинские депутаты были раздражены, когда им указали на ошибки.

Дмитрий Юрьевич пояснил, что в случае повторения таких «казусов» законодательство предусматривает для депутатов сложение полномочий. И если прокуратура в дальнейшем будет сталкиваться с подобного рода нарушениями, то прокурор будет вынужден ставить вопрос ребром.

БЕЗУМЦЕВ В ОБНИНСКЕ НЕМНОГО

Что касается взяточничества, то подобных случаев в Обнинске было немного. Гораздо чаще прокуратуре приходится сталкиваться с фактами использования людьми своего служебного положения.

Дмитрий Юрьевич назвал три крупных антикоррупционных уголовных дела, которые были заведены в нашем городе в этом году. Первое - в отношении сотрудников Росреестра, второе - в отношении должностных лиц строящегося в городе Технопарка, которые подписывали фиктивные акты выполненных работ и на этом основании передавали подрядчикам деньги.

И третье громкое уголовное дело было заведено в отношении экс-директора центра «Милосердие» Надежды РОЖКОВОЙ, которую заподозрили в факте наличия у нее в учреждении так называемых «мертвых душ». Как проинформировал Дмитрий Чумак, обвинительное заключение со стороны прокуратуры по этому делу уже подготовлено и в ближайшее время дело будет передано в суд.

Также журналисты поинтересовались у прокурора, можно ли отнести к коррупции такое явление, как кумовство. Дмитрий Юрьевич ответил утвердительно и пояснил, в каких именно случаях можно считать служебные взаимоотношения недопустимыми.

- Если члены одной семьи являются, скажем, сотрудниками полиции или прокуратуры, но работают в разных структурных подразделениях и никак не взаимодействуют друг с другом по службе, то кумовством это назвать нельзя, - отметил прокурора наукограда. - Однако есть повод говорить о коррупционной составляющей, если между родными или друзьями имеет место служебная подчиняемость и поднадзорность, которая может вызвать конфликт интересов.

Дмитрий Чумак проинформировал, что проверки в Обнинске на этот счет ведутся постоянно, а законодательство ужесточает меру ответственности. Да и в целом антикоррупционное законодательство ужесточается. Как отметил прокурор, сегодня только безумец может согласиться на взятку.

Инна ЕМЕЛИНА

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