Реалисты против оптимистов

Областные чиновники делают вид, что не знают про будущий рост цен.

Наступления Нового года население ждет с определенной долей опасения, потому что за каждым таким праздником следуют суровые будни, ознаменованные повышением тарифов на все, что только можно. Что принесет нам наступающий 2017 год? Мы попытались, выяснить, вырастут ли цены на продукты питания, промышленные товары и на проезд в транспорте.



ОХ УЖ ЭТА КОММУНАЛКА!

Разумеется, больше всего народ раздражает рост цен на жилищно-коммунальные услуги. У многих эта статья расходов отнимает треть семейного бюджета. Что говорить, если за небольшую двухкомнатную квартиру площадью 42 квадратных метра сегодня приходится платить уже около пяти тысяч рублей. За трехкомнатную - около семи-восьми тысяч. А в 2017 году тарифы еще вырастут, этого не стали скрывать представители Министерства тарифного регулирования Калужской области.

Ими были приведены и конкретные цифры. Так, наибольший рост тарифов в нашем регионе и, в частности, в Обнинске, ожидается по оплате за газ: на 4%. Как пояснила начальник одного из отделов ведомства Ольга ПАНТЕЛЕЕНКО, с 1 июля 2017 года вообще поменяется порядок расчета оплаты за эту услугу. И особенно возрастет цена за газ для тех, у кого квартиры оборудованы газовыми колонками: с 5 рублей 97 копеек до 7 рублей 24 копеек. При наличии газовой плиты тариф составит 7 рублей 83 копейки, а для тех, кто пользуется индивидуальным газовым отоплением, - 5 рублей 76 копеек.

Принцип оплаты по этой статье расходов теперь будет таков: чем больше потребляешь газа, тем ниже у тебя тариф. И наоборот.

Что касается других услуг ЖКХ, то рост тарифов за тепло ожидается в размере 2%, за холодную воду и водоотведение - в размере 4%, за электроэнергию - 5%.

Свой «подарок» подготовили и в Правительстве области, объявив о повышении тарифов на капитальный ремонт. С первого января у обнинцев, в чьих домах нет лифтов, плата за капитальный ремонт вырастет до 6 рублей 76 копеек за квадратный метр с привычных 6,5 рублей.

А у жителей домов, оборудованных лифтом, тариф увеличится на тридцать копеек с каждого метра и взлетит с 7,41 рубля до 7 рублей 71 копейки.

Так что ничего радостного нас в этой сфере не ждет.

«МЫ НЕ В КУРСЕ...»

В самом начале рейтинга наиболее значимых товаров и услуг наряду со сферой ЖКХ стоят также торговля продуктами питания и общественный транспорт. Обнинские перевозчики-частники давно ноют по поводу того, что неплохо было бы повысить цену за проезд в городских маршрутных такси с 16 рублей до 25, ссылаясь на опыт Москвы и Московской области. Но пока в Министерстве тарифного регулирования здраво подходят к этому вопросу. Понимают, что зарплаты у нас далеко не московские, и пассажиры просто не вынесут это тяжелое бремя.

- Но наверняка на какую-то сумму проезд в общественном транспорте все-таки повысится? На какую именно? - спросили мы начальника отдела ценообразования на товары и услуги потребительского рынка и транспорта Министерства тарифного регулирования Калужской области Юрия МИХАЛЕВА. Однако он признался, что пока не знает этого.

- Мы даже не в курсе, кто эти тарифы будет в следующем году регулировать: то ли органы местного самоуправления, то ли наше министерство, - ответил чиновник. А когда мы спросили его про возможное повышение цен на продукты питания, он перенаправил нас к начальнику отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Министерства конкурентной политики области Антону ОХОТНИЦКОМУ.

- Цены на продукты государством не регулируются, - пояснил Охотницкий. - Но каких-то объективных экономических предпосылок для их увеличения я, как начальник отдела потребительского рынка, не вижу.

- А в прошлом году вы их видели в это время? - удивились мы.

- А у нас разве в прошлом году в это время был рост цен? - ошарашил нас Антон Александрович.

- Да у нас цены растут если не еженедельно, то каждые несколько месяцев - это стопроцентно.

- К сожалению, это так, - резюмировал господин Охотницкий.

А ЗАРПЛАТЫ РАСТИ НЕ ХОТЯТ

После такого бессмысленного диалога с региональными чиновниками, которые, как выяснилось, ничего не знают и ничего не прогнозируют, мы решили обратиться к данным Росстата.

Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов в 2016 году подорожали на три процента. Эта тенденция будет продолжена. Хотя повышение здесь незначительное. Эксперты говорят, что за ценами на хлеб, как на самый социально значимый товар, пристально следят власти в регионах. Однако цена буханки будет зависеть и от тарифов на энергоносители, и от политики торговых сетей.

Стоимость овощей и фруктов вскоре тоже может пойти вверх. Уже в конце декабря цены на эти продукты вырастут на пять процентов.

Незначительно увеличится стоимость мяса, чего нельзя сказать о курах. Те подорожают ощутимо, и обусловлено это, прежде всего, высоким спросом на птицу.

На 7% подорожает рыба, на 6% молоко и молочная продукция. Соответственно, станут на порядок дороже конфеты и другие кондитерские изделия.

Зато роста зарплат, судя по всему, ждать не стоит. Во время своего недавнего выступления по проекту городского бюджета на 2017 год начальник управления финансов обнинской администрации Людмила КОНОВАЛОВА призналась, что увеличения зарплат сотрудникам мэрии не предвидится. А, значит, не видать его, как своих ушей, и всем остальным обнинцам.

Инна ЕМЕЛИНА

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