Дороги, которые мы выбираем…

Минтранс предлагает ввести плату за проезд повсеместно?

Инициатива Минтранса России, позволяющая вводить плату за проезд по городским и областным дорогам, рассмотрена Комитетом Госдумы по транспорту и рекомендована нижней палате парламента в качестве законопроекта.

Мы попытались выяснить, что думают об этом ноу-хау парламентарии, представляющие Калужскую область в Государственной Думе и региональные чиновники.

«МЫ ПРОСТО РАЗЖИГАЕМ НАРОДНУЮ НЕНАВИСТЬ»

Сама идея пришла как всегда из столицы. Чтобы разгрузить центр Москвы, по мнению чиновников, недостаточно строить новые дороги, надо взимать плату за проезд. Таким образом, количество автомобилистов сократится естественным путем.

Депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР не скрывает своего отрицательного отношения к законопроекту и считает, что копировать его на другие регионы просто неразумно. - Я считаю, что это непродуманная инициатива, которую нужно вовремя приостановить. Потому что Россия - это не Москва, - уверен Геннадий Иванович. Поддерживает коллегу и Вадим ДЕНЬГИН представляющий в Госдуме фракцию ЛДПР. Он убежден, что и для Москвы эта идея несвоевременна. - Если бы у нас был хороший бюджет с профицитом, когда медицина просто взрывалась бы от денег, и некуда бы их было деть. Надбавка пенсионерам составляли бы не пять тысяч рублей в год, а пять тысяч рублей в месяц, тогда можно было бы говорить о введении платы за въезд в центр города, чтоб улучшать инфраструктуру и ремонтировать дороги, - рассуждает Вадим Евгеньевич.- Для меня удивительны такие инициативы, я считаю, что Министерство должно оценивать все риски и понимать, что таким образом мы просто разжигаем народную ненависть, потому что лишние траты предстоят налогоплательщикам.

БИЗНЕС ДОЛЖЕН РАСКОШЕЛИТЬСЯ

А вот в вопросе взимания платы с большегрузов все стороны едины - она справедлива.

- Большегрузы разбивают дороги. Проезд одной такой машины равносилен тремстам авто, поэтому и придумали систему «Платон», - заявляет заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области Геннадий ОРЛОВ.

Сейчас с инициативой разрешить области брать плату за проезд большегрузов собираются выступить депутаты Законодательного Собрания региона, и эту идею обещают поддержать представители Обнинска в Госдуме.

- Для Калужской области эта тема имеет особое значение, так как это регион бурного строительства, плюс здесь работают карьеры, - комментирует происходящее Геннадий Скляр.- Эта ситуация характерна не для всей России, а только для ближнего Подмосковья. Поэтому мы будем добиваться таких прав для региона. А как только урегулируем вопрос на уровне области, следующим станет муниципалитет.

Проблема большегрузов - больная тема для Обнинска. Сколько раз уже тяжелые машины разбивали дорогу у плотины вдрызг. Администрация худо-бедно старалась договариваться с предпринимателями о ремонте, но все это на уровне доброй воли последних. Рычагов воздействия в этом вопросе на бизнес нет.

- Есть законодательная возможность ограничить въезд большегрузов, но, по сути, это такая полумера, - говорит глава обнинской администрации Владислав ШАПША, - потому что рядом день и ночь должен стоять сотрудник ГИБДД.

Поэтому для города инициатива Минтранса могла бы стать спасительной, даже несмотря на то, что муниципалитету пришлось бы раскошелиться на покупку дорогостоящего оборудования.

- Сейчас нужно установить пост весового контроля только для того, чтобы не пропускать перегруженные машины. Это чистые затраты, которые не несут обратной отдачи. Если бы можно было взимать плату с этого транспорта, то инвестиции окупились бы через какое-то время, - заявляет Шапша.

НЕДОРАБОТКИ ПРОФИЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА

Конечно, лишние деньги бюджету не помешают, однако и здесь может появиться круговая порука: тяжеловозы будут разбивать дороги, которые изначально не были рассчитаны на проезд таких машин, а муниципалитет будет постоянно латать дыры. Вадим Деньгин уверен, что к проблеме большегрузов надо подходить комплексно:

- Это проблема регионального Министерства дорожного хозяйства. Я думаю, что для профильного ведомства не открытие, по каким дорогам ездят груженые машины и анализ они все равно ведут. На мой взгляд, здесь налицо недоработка Министерства.

Причем, по мнению Вадима Евгеньевича, ведомство должно работать на опережение, а не беспомощно разводить руками, когда ситуация уже вышла из-под контроля.

- Вот сейчас мимо Обнинска пройдет транспортная артерия платная до Москвы, никто не против. Но, на мой взгляд, деньги за проезд по ней должны отчисляться и в бюджет региона, где проложена трасса. При этом должна быть бесплатная дорога и трасса для большегрузов, которые вряд ли потянут платное шоссе, - уверен Деньгин.

Где пройдет дублер, должны определить сами жители населенных пунктов. Ведь от близости магистрали напрямую зависит и дальнейшее развития города. Однако процедуру эту в большинстве случае сводят к формальности. Инвестора в предвкушении ожидаемых доходов мало интересует, что скажет народ. Ведь на фоне большого дела беды людей кажутся незначительными.

В свое оправдание в борьбе с большегрузами Министерство дорожного хозяйства Калужской области заявляет, что сейчас автоматизированная система габаритного контроля, при работе которой не требуется присутствия полицейских, проходит свою апробацию в Калининградской области.

И если этот опыт будет успешным, то его внедрят и на калужской земле. Однако вряд ли новые комплексы появятся везде и сразу. Поэтому вопрос грамотной логистики, которым, по большому счету, не хотят заниматься областные чиновники, никто не отменял.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Актуально»