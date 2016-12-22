Владимир Петров: «Мы работаем круглосуточно 365 дней в году!»

Конец года - хорошее время, чтобы оглянуться и вспомнить все, что произошло за прошедшие двенадцать месяцев. Для обнинских медиков этот год не стал особенным, врачи просто выполняли свою работу.

О том, что запомнилось, и планах на будущее нашей газете рассказал главный врач КБ №8 Владимир ПЕТРОВ.

СОТРУДНИЧЕСТВО НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

Лучше всего о прошедшем годе говорят цифры, и они внушительные. В 2016-м обнинские поликлиники посетили без малого миллион человек. Таким образом, каждый житель города обращался за помощью как минимум девять раз. Хотя четверть пациентов, которых осмотрели обнинские врачи, - жители соседних районов.

- Одна из особенностей нашей больницы в том, что мы единственные в области 365 дней в году работаем как скоропомощная больница: круглосуточно принимаем экстренных больных. И так же, без выходных, мы принимаем плановых пациентов, - гордо заявляет Главный врач КБ№8 Владимир ПЕТРОВ. - У нас, например, вот в воскресенье в стационар поступили 38 человек, а ведь еще человек тридцать пришли в приемное отделение, им оказали помощь, и они отправились домой. А бывают дни, когда наша больница госпитализирует больше 120 человек.

При этом специалисты, работающие в структуре ФМБА, считают себя лишь одним из звеньев в большой цепочке обнинской медицины и не исключают возможности сотрудничества с другими врачами.

- В свое время была программа «Женское здоровье», которую мы проводили вместе с МРНЦ, - вспоминает Петров. - Об этом много тогда говорили и писали. Сейчас программа, может быть, не так широко афишируется, но продолжает работать. И только сегодня я объяснял женщине, как сделать маммографию.

Учитывая, что обнинская больница является подразделением ФМБА, через отделение брахитерапии КБ №8 прошли четверть всех больных страны с диагнозом «рак предстательной железы», нуждающихся в этом виде лечения. И здесь обнинским медикам есть чем гордиться, ведь после их помощи, многие пациенты практически выздоровели. Владимир Петров не исключает, что с вводом новых микроисточников, разработанных обнинскими учеными Физико-энергетического института взамен зарубежных, больница сможет увеличить количество пациентов.

- При этом благодаря тому, что мы являемся структурным подразделением Федерального медико-биологического агентства, мы смогли больше тысячи обнинцев отправить на консультацию и обследование в федеральные клиники, которые работают по высоким технологиям. Это однозначный плюс в вопросе лечения наших больных. Также к нам для консультации не редко приезжают врачи из Федеральных центров, - рассказывает Петров.

СОЗДАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Однако кризис не прошел бесследно для обнинской больницы. Владимир Александрович не скрывает, что на уровень зарплат прошлого года медики смогли выйти лишь в ноябре. Но для такого нелегкого периода результат тоже неплохой. К тому же, к новому году Владимир Петров подготовил своим подчиненным подарок.

- У нас за декабрь люди получат стимулирующую выплату, а за ноябрь они ее тоже получили. Мы не платили этих денег в течение года, но за счет экономии средств все-таки смогли решить этот вопрос, - признается главный врач КБ №8.

В этом году на работу в обнинскую больницу пришли восемнадцать молодых врачей, и это очень хороший показатель. Особое внимание главный врач КБ №8 планирует уделять корпоративной культуре. Ведь совместные праздники способны «зажечь» людей, которым в трудное время не просто жить и работать. Хотя и будни медперсонала тоже на повестке дня.

- На сегодняшний день вопрос строительства дома для врачей находится в стадии обсуждения, - рассказывает Владимир Петров. - Участки поделили, теперь необходимо согласовать вопрос земельных отношений.

Но если строительство дома - перспектива будущего, то пункт питания, который сейчас реконструируется для врачей и тех, кто ухаживает за больными в хирургическом корпусе, относится к настоящему.

- У обнинцев принято обедать в столовых, а наши врачи были вынуждены куда-то «бегать» постоянно. Теперь у нас будет своя столовая, где будут работать профессионалы - делится планами Владимир Петров. - Там многое преобразится, в том числе и вход. До конца года ремонт в вестибюле обещают завершить.

МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТА И ПРИЕМНОГО ПОКОЯ

«Отремонтировать» планируют и сайт больницы, новый дизайн уже заказали разработчикам. Поэтому к существующей электронной записи к терапевтам появится и запись по сети к педиатрам, которая уже работает в тестовом режиме. Ждут обнинцев и другие нововведения.

- Появится кнопка «Закажи звонок», чтобы люди не дозванивались в регистратуру часами, а могли зайти на сайт, нажать эту кнопку, и из поликлиники им сами перезвонят. Будет работать журнал звонков, и можно будет отследить, кто, во сколько позвонил и через какое время человеку перезвонили, - рассказывает Владимир Александрович.

В планах на 2017-й сшить новую форму для сотрудников службы «Скорой помощи», чтобы спецодежда была красивой, узнаваемой и удобной. Еще одной задумкой, пожалуй, самой главной, является перестройка приемного покоя.

- Сегодня он представляет из себя «бутылочное горлышко», через которое в один день проходят 120 человек на госпитализацию, порядка сорока человек пришли- развернулись и ушли, и примерно столько же с травмами. И комфортно чувствовать себя 200 человек за сутки в этом небольшом помещении, конечно же, не могут, - рассуждает Петров.

Ну а пока «чуда» не произошло, Владимир Александрович призывает обнинцев бережно относиться к себе и тем, кто тебя окружает. Ведь если ты будешь доброжелателен к другим, скорее всего, они ответят тебе тем же.

Евгения НИКИТИНА

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