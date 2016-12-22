Станислав Сирык: «Наркоманы - не преступники, а больные люди»

В последнее время в Обнинске все чаще стала появляться несанкционированная реклама наркотических веществ. Анонимные наркодилеры призывают приобрести ту или иную дурь, оставляя свои телефоны на стенах зданий, заборах и даже на мусорных контейнерах.

Жителей города это, понятное дело, возмущает до глубины души. Но так ли просто бороться с данным позорным явлением? Об этом наш корреспондент побеседовала с начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Обнинску Станиславом СИРЫКОМ.

«ЗАКЛАДКИ» ОТ МИГРАНТОВ

- Станислав Владимирович, 2016 год завершается, в связи с чем наш традиционный вопрос: как вы оцениваете работу вашего отдела за этот период?

- Может, это покажется нескромным, но раскрываемость у нас высокая. Я не буду останавливаться на цифрах, лишь скажу, что в уходящем году нами был выявлен целый ряд преступных группировок, занимающихся так называемым бесконтактным сбытом наркотических веществ. Все задержанные - выходцы из стран Азии. И все они действовали известным методом «закладок».

- Это когда клиент не видит наркодилера, не встречается с ним, связывается по телефону или посредством интернета, деньги перечисляет на карточку или электронный кошелек, за что ему сообщают, в каком месте лежат наркотики?

- Именно так. Только такие высокотехнологичные способы взаимодействия применяют в основном наши коренные российские наркоторговцы. А выходцы из стран Азии делают свое черное дело более упрощенно. И торгуют они главным образом героином. Так вот, во всех случаях их задержания нами были обнаружены уже расфасованные и приготовленные к сбыту крупные партии героина.

- Все эти мигранты проживали в Обнинске?

- Ни один не проживал - все из Москвы и Московской области. А наши соотечественники торгуют другими видами наркотиков - теми, что распространены в молодежной среде: амфетамином, спайсом и другими.

ОПЕРАТИВНЫЕ СЕКРЕТЫ - ПОД ЗАПРЕТОМ

- Жители города часто возмущаются по поводу того, что наркодилеры спокойно размещают свою гнусную рекламу прямо на улицах города, а вы не можете пресечь это. Можно же по указанному номеру телефона позвонить и установить, где находится собеседник. Разве не так?

- Не все так просто, как думают многие. Указанные телефонные номера, конечно же, проверяются. Но чаще всего они ни на кого не зарегистрированы. А если вы позвоните по ним, то вам не ответят. Общаться с вами, вероятнее всего, будут путем смс-сообщений. При этом ваш собеседник в это время может находиться вообще где-нибудь на Кубе. Это просто связной, а не сам продавец. Так что конспирация там очень мощная, поэтому одного номера телефона для задержания преступников недостаточно. У нас был случай, когда мы задержали молодого человека, расписывающего стены домов номерами телефонов. И выяснилось, что к наркобизнесу он не имеет никакого отношения. Парень искал в интернете работу, и с ним связались неизвестные, которые предложили ему неплохо заплатить за то, что он пройдет по указанным местам и напишет на стенах телефоны. Он даже не знал, какие цели преследовали те, кто его нанял.

- И, тем не менее, статистика раскрываемости у вас хорошая. Значит, есть и свои оперативные секреты?

- Да, это так. Но секреты мы не раскрываем, это закрытая информация.

ОТ НАСВАЯ - ДО ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

- Станислав Владимирович, в вашей практике были случаи, когда в ваш отдел приходили родные наркозависимых граждан и просили их изолировать?

- С такими просьбами люди к нам часто приходят. Родители наркоманов, их жены буквально умоляют: сделайте что-нибудь, помогите, уже надоел - вещи из дома уносит и продает. А мы проводим с ними разъяснительные беседы: рассказываем, к чему может привести их настойчивость. Все-таки наркозависимые - это не преступники, а люди, нуждающиеся в медицинской помощи. Да, страсть к наркотикам часто толкает их на преступления. Но я уверен, что пока они не совершили ничего противозаконного, их нужно лечить, а не изолировать. У нас есть специальные реабилитационные центры, куда можно обратиться с подобной проблемой.

- Ни для кого не секрет, что есть курительные смеси, которые не являлись раньше запрещенными только по одной причине: пропорция наркотического вещества там ниже, чем в стандартном наркотике. Но последствия от употребления этой гадости бывают не менее плачевными. Вы с этим согласны?

- С такой проблемой мы сталкивались два года назад, когда производители меняли формулу наркотического вещества, чтобы сделать его легальным. Но из этого тупика нам помогло выйти законодательство. Сейчас у нас в стране абсолютно все формулы курительных смесей находятся под запретом.

- А так называемый насвай, который продают в Обнинске приезжие, тоже запрещен?

- Нет, насвай наркотиком не является. Хотя жители часто обращаются к нам с жалобами: дескать, арестуйте его - он употребляет насвай. Или же курит электронные сигареты. Многие считают, что раз от таких сигарет идет специфический запах, то там содержатся наркотики. Но это не так.

- Станислав Владимирович, а что бы вы хотели пожелать жителям Обнинска на Новый год?

- Здоровья и благоразумия. Я всех поздравляю с Новым годом!

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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