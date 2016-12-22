До нового года Владислав Шапша ответит на вопросы горожан!

Чуть больше недели осталось до наступления нового 2017-го года. Самое время подвести итоги того, что сделано, и наметить планы на будущее. Глава обнинской администрации Владислав ШАПША в первый день этой рабочей недели встретился с журналистами первого наукограда, которые задали градоначальнику интересующие их вопросы. Обнинцам сити-менеджер тоже подготовил свой подарок.

ХАЛЯВА НЕ ПРОЙДЕТ

По словам Владислава Шапши, заботы года уходящего и будущего перекликаются В этом году администрация традиционно искала деньги на ремонт дорог и тротуаров, не собираются отступать и в 2017-м. Также непростым был вопрос сохранения социальных выплат, деньги на эти цели постараются найти и в следующем году. А вот вопрос расширения границ города - тема, которая пробуксовывает уже который год подряд. Сегодня решение вопроса тормозят депутаты Боровского района.

- Две позиции являются камнем преткновения - рост налогов и судьба лесного массива, который отделяет балабановскую промзону, - рассказывает Шапша. - Если посмотреть Генплан, то видно, что лесу ничто не угрожает. Что касаемо налогов, мы понимаем опасения, и могли бы даже пойти на введение моратория по платежам на какое-то время.

Здесь, по словам обнинского градоначальника, свою позицию должны активней проявлять жители соседнего Боровского района, слушать которых депутаты просто обязаны. Ведь расширение границ нужно не только Обнинску, но и соседу, который уже не раз пытался воспользоваться нашими «благами». За примерами далеко ходить не надо. Заявления о возможном подключении очистных микрорайона «Олимпийская деревня» к канализационной сети первого наукограда звучат довольно часто, но подтверждений своим громким инициативам сосед не получит, уверяет Владислав Шапша:

- Новые очистные обошлись городу почти в миллиард рублей, и все обнинцы платили инвестиционную надбавку в течение длительного периода времени. Я думаю, что люди, которые обращаются с просьбой подключить, должны исходить из соразмерной ответственности и оценивать свой вклад, который они должны внести в эти очистные и в облегчение того бремени, которое легло на город Обнинск по их строительству.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

В следующем году в Обнинске стартует череда строек. По заявлениям сити-менеджера, в середине года начнут возводить школу в микрорайоне «Борисоглебский». Начало работ затянулось из-за пересмотра проекта, теперь там вместо 825 детей сядут за парты 1100 учеников.

Также в будущем году дойдет до Обнинска и реконструкция Киевской трассы, два обещанных надземных перехода начнут строить в городе. В Доме офицеров планируют решить вопрос сценического освещения, а н Морозовской даче, кроме уборки, серьезно подойдут к проблемам теплового контура и кровли. Вопросы уборки города и благоустройства неизменно останутся на повестке дня.

- Я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом, - обратился Владислав Валерьевич к журналистам. - Хочу пожелать, чтобы в следующем году мы с вами говорили не только о проблемах, но и о тех успехах, которых вместе мы добьемся.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВНОВЬ ВЫЙДЕТ В ОН-ЛАЙН

Еще одно событие уходящего года стало историческим. Двадцать первого апреля мэр Обнинска Владислав ШАПША три часа отвечал на вопросы горожан через Интернет. Трансляция велась сразу на нескольких ведущих городских порталах: в группах «Обнинск» и «Типичный Обнинск», на сайте Obninsk.name и портале Shapsha.ru.

Такое общение без купюр вызвало восторг у обнинской общественности, как правило, задать интересующие их вопросы люди не могут. Чиновники предпочитают прятаться за призму экрана или вообще не выходить на прямой диалог с населением. Этой весной глава обнинской администрации Владислав Шапша доказал, что говорить с людьми можно и нужно. А главное - делать это, учитывая развитие технологий, совсем не сложно.

- Это очень приятно, когда за три часа было поднято большинство острых тем, - писали пользователи сети Интернет.- Хорошо, что мэр вышел в сеть, ведь сейчас именно в Интернете чаще всего люди могут обсудить важные темы, здесь кипит жизнь, и очень хорошо, когда власть понимает это.

Резонанс был такой силы, что теперь, приезжая в другие города, сотрудники обнинской администрации уже не удивляются, когда им задают вопрос: «А это ваш мэр три часа общался с горожанами по сети?»

Накануне праздника Владислав Шапша повторит этот опыт, только теперь на вопросы обнинцев он будет отвечать не три, а четыре с половиной часа без перерыва. 28 декабря в семь часов вечера Владислав Валерьевич будет общаться с горожанами.

Учитывая формат трансляции, сити-менеджеру не удастся обойти острые темы, так же как и заранее подготовить ответы. Таким образом, обнинцы смогут оценить реальный взгляд главы администрации города на ту или иную ситуацию.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Власть»