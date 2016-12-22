22.12.2016

Двойной урок



Вторые слушания «ПИКа» прошли по отработанному сценарию.

На днях в мэрии прошли очередные публичные слушания по строительству, которое ведет в нашем городе компания «ПИК».

Для обнинцев, никак не ожидавших фарса, который они лицезрели на общественных обсуждениях застройки по улице Курчатова, вторые публичные слушания, посвященные развитию 55-го микрорайона, стали продолжением спектакля.

 

«КТО БУДЕТ ИДТИ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТОГО ВЕШАТЬ»

Три 22-этажных дома, выходящих на проспект Маркса, и четыре дома переменной этажности - вот и вся застройка микрорайона. Чуть обновленные фасады на представленном эскизе - пожалуй, единственное, что может привлечь в микрорайоне. Однако разработчики проекта гордо заявляют, что они предусмотрели все, в том числе и расширение проезжей части улицы Кабицинская, которое не вдохновило обнинцев.

- Сейчас, как правильно было замечено, эта дорога гиперзагружена. Там и «Олимпийская деревня», там и «Молодежный», и когда появится еще одна полоса, это, по сути, облегчит ситуацию, которая сейчас есть, но когда вы построите микрорайон - это усугубит положение, - уверена жительница Обнинска Ольга БОЙКО.

Представитель компании «ПИК» Павел ГУСАРОВ тут же постарался уйти от ответа, заметив, что его интересует только свой микрорайон, и, мол, дополнительная полоса - акт доброй воли. Но это был единственный вопрос, где застройщик и горожане выразили разное видение ситуации, в  основном же обсуждения происходили по заранее отрепетированному сценарию: заранее подготовленные «выступающие» хвалили «ПИК», представитель  застройщика скромно улыбался, зал аплодировал.

- Я сама живу на улице Ляшенко, год назад моя сестра купила квартиру в Москве благодаря группе компаний «ПИК», - вещала жительница Обнинска Анна СЛАВИНА. - Это такое счастье, что к нам в Обнинск пришла эта компания!!! Это так украшает и облагораживает наш город!!!

- Проект меня очень устраивает, хотелось бы, чтобы фирма «ПИК» стала градообразующей! - поддерживали предыдущего оратора другие замотивированные выступающие.

- Здесь нет ни одного негативного отклика, я тоже за проект! И у нас еще реформатор Петр Первый говорил: «Кто будет идти против строительства, того вешать без всякой думы»! - выдала очередную «заготовку» Ольга ПАВЛОВИЧ.

Представителям администрации оставалось лишь выслушивать всю эту «розовую клюкву» и делать хорошую мину при плохой игре.

 

НЕДОРАБОТКА ДЕПУТАТОВ

Двум слушаниям компании «ПИК» можно вынести один вердикт - актеры явно перестарались.

- К сожалению, аудитория была подобрана очень специфичная, я такое шоу видел впервые, - поделился впечатлениями вице-спикер городского Собрания Владимир НАВОЛОКИН, - во второй раз, как и в первый, было 65 человек, тоже срежиссированные выступления.

Хотя депутаты Горсобрания могли бы, учитывая первую «театральную постановку», подготовиться ко вторым публичным слушаниям и прийти полным составом, чтобы переломить ситуацию и показать, что такие номера в Обнинске не проходят. Однако в этот раз у избранников народа нашлись дела поважнее.

- Это, конечно, недоработка, в первую очередь нас, депутатов, однозначно, - комментирует произошедшее Андрей ЗЫКОВ.

Несмотря на то, что парламентарии обещали сделать выводы из этого фарса, некоторые сразу подготовили себе путь к отступлению.

- Я думаю, что такого шоу в дальнейшем не будет, - заверил нас Владимир Наволокин.

А, следовательно, и приходить депутатскому корпусу на общественные слушания незачем.

 

«ЖЕСТКАЯ РУКА РЫНКА ВСЕ ОТРЕГУЛИРУЕТ»

Кстати, по мнению парламентариев, городской администрации, следует отойти от формального отношения к подобным процедурам. Так, например, по заверениям  депутата Анатолия Шатухина, коммуникации по улице Красных Зорь не предназначены для строительства новых микрорайонов. Поэтому  исправить ситуацию город мог бы за счет  застройщика.

- У нас есть тариф на подключение к городским сетям, можно сделать его выше, и на полученные деньги их ремонтировать, - считает Шатухин. - И не надо бояться повышения стоимости квадратного метра жилья, здесь, как говорится, жесткая рука рынка все отрегулирует.

А между тем обнинским чиновникам давно пора задуматься над этим вопросом. Ведь когда город из-за чрезмерной нагрузки на коммуникации столкнется с проблемами, власть опять пойдет на поклон к обнинцам и придумает очередную инвестиционную надбавку.

Хотя при грамотной политике властей, учитывая, как бурно расцветает строительство, многие городские проблемы можно решить, не дожидаясь часа икс.

Евгения НИКИТИНА

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