Кипяток лил, льет и будет лить?

Этой зимой жители Обнинска вновь жалуются на слишком горячую воду!
Уже который год обнинцы жалуются на то, что температура воды в их кранах просто зашкаливает. Как минимум четыре года журналисты рассказывают об этой проблеме. И, к сожалению, в ближайшее время изменить ситуацию в целом не получится.
ВОДА С ПАРОМ - ДЛЯ ОБНИНСКА НОРМА
Кипяток или ледяная вода - другого выбора у обнинцев, желающих помыть руки, просто нет. Особенно страшно в такой ситуации становится за детей, которые попросту не понимают, какой опасности подвергаются. Подошел, открыл кран, и получай ожог первой степени.
- На улице всего минус два градуса, а из крана с ревом шпарит вода такая, что аж пар идет, страшно даже включать, - возмущаются жители старой части города.- А ведь наши дома - ровесники Обнинска, могут и трубы рвануть. Что они делают? Совсем с ума посходили?
Рвануть могут не только старые трубы, но и новые, сделанные из металлопластика, который может выдерживать кратковременное повышение температуры, но не предназначен для постоянного. Из-за зашкаливающей температуры воды из строя выходят пластиковые картриджи в «одноруких» смесителях, да и так называемые вертушки на счетчиках тоже.
- Сейчас у нас вода идет сто десять градусов, - комментирует ситуацию директор МП «Теплоснабжение» Юрий ЮРКОВ. - Дело в том, что у нас открытая система, и, понижая температуру воды в кранах, мы понизим ее и в батареях. И обнинцы будут замерзать в своих квартирах.
Даже с учетом потерь горячая вода в кране никак не меньше девяноста градусов. Фактически живой кипяток при норме в семьдесят градусов. Но, по словам Юрия Ильича, ситуация с температурой воды в Обнинске не изменится до тех пор, пока все управляющие компании не установят в подвалах терморегуляторы жидкости (ТРЖ).
КТО ХОЧЕТ, ТОТ ДЕНЬГИ НАЙДЕТ
|
По словам «главного коммунальщика» города Дмитрия СТРЕЛЬЦОВА, процесс установки приборов идет. Но поскольку цена самого устройства варьируется от тридцати до двухсот тысяч рублей, управляющим компаниям дали рассрочку - три года.
- За 2016-й год они уже поставили процентов тридцать, работу ведут достаточно равномерно. И то, что дело сдвинулось с мертвой точки, заметно. Такого количества жалоб, как было в прошлом году, нет. Хотя и морозов пока тоже сильных нет, - размышляет Стрельцов.
|
Директор управляющей компании «Быт-Сервис» Вадим КАЦ заверяет, что у него без терморегулятора остался всего один дом. Причем ставит Вадим Львович устройства не дорогие, а проверенные:
- Мы выбираем более-менее надежные, в пределах тридцати тысяч рублей. Покупаем той же фирмы, что и в других домах, которые по пять и больше лет исправно работают.
Причем дополнительных денег в «Быт-Сервисе» с людей не брали, все сделали за счет платы за текущий ремонт.
|
В муниципальной управляющей компании тоже выходят на финишную прямую, здесь ТРЖ есть в 90% обслуживаемых домов. В этом году, по словам директора МП «УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО, они поставили перед собой задачу максимум - навести порядок с ТРЖ. Причем часть регуляторов, которые были установлены ранее, но не функционировали, коммунальщикам удалось восстановить.
- Мы потратили на эти цели не менее двух миллионов рублей, но надо понимать, что ТРЖ - живой организм. Вот он вроде бы работает, а завтра скачок в сети, и что-то заклинило. Поэтому людям надо сразу звонить нам, мы будем оперативно реагировать на такие заявки, - обещает Волотовский.
Между тем не у всех УК дела идут так гладко, некоторые попросту не хотят «заморачиваться» с установкой регуляторов.
- Все знают наших аутсайдеров, поэтому называть их еще раз не буду, - говорит Дмитрий Стрельцов, - но у нас есть управляющие компании, которых мы через суд обязали установить ТРЖ, так что теперь с ними работают судебные приставы.
Такая позиция коммунальщиков, по меньшей мере, странная. Ведь если вдруг кто-то обварится в кипятке, уйти от ответственности директорам управляющих компаний не удастся. Правоохранительные органы не жильцы, перед их носом дверью не хлопнешь.
- Безопасность граждан - это моя безопасность, - уверен Сергей Волотовский. - Ведь от уголовной ответственности никто не застрахован. Я понимаю, что на установку ТРЖ у управляющих компаний может не быть денег, но компромисс здесь недопустим, потому что в случае беды придут к тебе.
ЗА КОМФОРТ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
А между тем, в любом деле, как у медали - две стороны, и установка ТРЖ не исключение. Тем, кому такие «примочки» уже установили, стоит готовиться к увеличению платы за коммуналку. Ведь горячая вода нынче стоит дорого, а чем ниже градус, тем больше ее надо, чтобы температура была комфортной.
- Многие этим недовольны, они тратили горячую воду умеренно и платили меньше, поэтому увеличение расходов людей напрягает. Люди оценивают комфорт в меньшей степени, чем деньги. Есть даже те, кто по этому поводу предъявляют нам претензии, - рассказывает Волотовский.
Чтобы оснастить весь жилфонд города терморегуляторами, по словам Дмитрия Стрельцова понадобится еще два года, хотя обещанного обычно ждут три. А между тем, регулятор сам по себе еще не гарантирует решение проблемы, его надо настраивать и обслуживать. Учитывая, что установкой некоторые коммунальщики занимаются под присмотром судебных приставов, контролировать их работу в дальнейшем вообще никто не будет. Так что, похоже, обнинцам проще всего смириться, что из крана у них льется кипяток.