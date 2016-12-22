Кипяток лил, льет и будет лить?

Этой зимой жители Обнинска вновь жалуются на слишком горячую воду!

Уже который год обнинцы жалуются на то, что температура воды в их кранах просто зашкаливает. Как минимум четыре года журналисты рассказывают об этой проблеме. И, к сожалению, в ближайшее время изменить ситуацию в целом не получится.

ВОДА С ПАРОМ - ДЛЯ ОБНИНСКА НОРМА

Кипяток или ледяная вода - другого выбора у обнинцев, желающих помыть руки, просто нет. Особенно страшно в такой ситуации становится за детей, которые попросту не понимают, какой опасности подвергаются. Подошел, открыл кран, и получай ожог первой степени.

- На улице всего минус два градуса, а из крана с ревом шпарит вода такая, что аж пар идет, страшно даже включать, - возмущаются жители старой части города.- А ведь наши дома - ровесники Обнинска, могут и трубы рвануть. Что они делают? Совсем с ума посходили?

Рвануть могут не только старые трубы, но и новые, сделанные из металлопластика, который может выдерживать кратковременное повышение температуры, но не предназначен для постоянного. Из-за зашкаливающей температуры воды из строя выходят пластиковые картриджи в «одноруких» смесителях, да и так называемые вертушки на счетчиках тоже.

- Сейчас у нас вода идет сто десять градусов, - комментирует ситуацию директор МП «Теплоснабжение» Юрий ЮРКОВ. - Дело в том, что у нас открытая система, и, понижая температуру воды в кранах, мы понизим ее и в батареях. И обнинцы будут замерзать в своих квартирах.

Даже с учетом потерь горячая вода в кране никак не меньше девяноста градусов. Фактически живой кипяток при норме в семьдесят градусов. Но, по словам Юрия Ильича, ситуация с температурой воды в Обнинске не изменится до тех пор, пока все управляющие компании не установят в подвалах терморегуляторы жидкости (ТРЖ).

КТО ХОЧЕТ, ТОТ ДЕНЬГИ НАЙДЕТ

По словам «главного коммунальщика» города Дмитрия СТРЕЛЬЦОВА, процесс установки приборов идет. Но поскольку цена самого устройства варьируется от тридцати до двухсот тысяч рублей, управляющим компаниям дали рассрочку - три года. - За 2016-й год они уже поставили процентов тридцать, работу ведут достаточно равномерно. И то, что дело сдвинулось с мертвой точки, заметно. Такого количества жалоб, как было в прошлом году, нет. Хотя и морозов пока тоже сильных нет, - размышляет Стрельцов. Директор управляющей компании «Быт-Сервис» Вадим КАЦ заверяет, что у него без терморегулятора остался всего один дом. Причем ставит Вадим Львович устройства не дорогие, а проверенные: - Мы выбираем более-менее надежные, в пределах тридцати тысяч рублей. Покупаем той же фирмы, что и в других домах, которые по пять и больше лет исправно работают. Причем дополнительных денег в «Быт-Сервисе» с людей не брали, все сделали за счет платы за текущий ремонт. В муниципальной управляющей компании тоже выходят на финишную прямую, здесь ТРЖ есть в 90% обслуживаемых домов. В этом году, по словам директора МП «УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО, они поставили перед собой задачу максимум - навести порядок с ТРЖ. Причем часть регуляторов, которые были установлены ранее, но не функционировали, коммунальщикам удалось восстановить. - Мы потратили на эти цели не менее двух миллионов рублей, но надо понимать, что ТРЖ - живой организм. Вот он вроде бы работает, а завтра скачок в сети, и что-то заклинило. Поэтому людям надо сразу звонить нам, мы будем оперативно реагировать на такие заявки, - обещает Волотовский.

Между тем не у всех УК дела идут так гладко, некоторые попросту не хотят «заморачиваться» с установкой регуляторов.

- Все знают наших аутсайдеров, поэтому называть их еще раз не буду, - говорит Дмитрий Стрельцов, - но у нас есть управляющие компании, которых мы через суд обязали установить ТРЖ, так что теперь с ними работают судебные приставы.

Такая позиция коммунальщиков, по меньшей мере, странная. Ведь если вдруг кто-то обварится в кипятке, уйти от ответственности директорам управляющих компаний не удастся. Правоохранительные органы не жильцы, перед их носом дверью не хлопнешь.

- Безопасность граждан - это моя безопасность, - уверен Сергей Волотовский. - Ведь от уголовной ответственности никто не застрахован. Я понимаю, что на установку ТРЖ у управляющих компаний может не быть денег, но компромисс здесь недопустим, потому что в случае беды придут к тебе.

ЗА КОМФОРТ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ

А между тем, в любом деле, как у медали - две стороны, и установка ТРЖ не исключение. Тем, кому такие «примочки» уже установили, стоит готовиться к увеличению платы за коммуналку. Ведь горячая вода нынче стоит дорого, а чем ниже градус, тем больше ее надо, чтобы температура была комфортной.

- Многие этим недовольны, они тратили горячую воду умеренно и платили меньше, поэтому увеличение расходов людей напрягает. Люди оценивают комфорт в меньшей степени, чем деньги. Есть даже те, кто по этому поводу предъявляют нам претензии, - рассказывает Волотовский.

Чтобы оснастить весь жилфонд города терморегуляторами, по словам Дмитрия Стрельцова понадобится еще два года, хотя обещанного обычно ждут три. А между тем, регулятор сам по себе еще не гарантирует решение проблемы, его надо настраивать и обслуживать. Учитывая, что установкой некоторые коммунальщики занимаются под присмотром судебных приставов, контролировать их работу в дальнейшем вообще никто не будет. Так что, похоже, обнинцам проще всего смириться, что из крана у них льется кипяток.

Евгения НИКИТИНА

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