Ждет ли Обнинск новогодний мусорный коллапс?

Наступление рождественских каникул уже не за горами, а вместе с ними может прийти проблема несвоевременного вывоза мусора, который неизбежно будет образовываться у подъездов обнинских домов. В прошлом году коммунальщики справились со своими обязанностями более-менее неплохо.

Однако как будут работать коммунальщики в этот раз - большой вопрос, ведь, как планировалось ранее, в дело должен вступить региональный оператор по вывозу ТКО.

КОММУНАЛЬЩИКИ НЕ ТОРОПЯТСЯ ИНФОРМИРОВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ

Как рассказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, всем управляющим компаниям было дано поручение вывесить на домах графики уборки мусора. Однако сделали это пока далеко не все, в связи с чем им было выслано повторное поручение.

Такая пассивность коммунальщиков вызывает некоторые опасения, тем более что все прекрасно помнят, какая мусорная неразбериха творилась в Обнинске в новогодние каникулы несколько лет назад. И возвращаться к этому состоянию явно никто не хочет. Впрочем, как заверил Стрельцов, беспокоиться обнинцам не о чем.

- Все городские службы в праздники будут работать. Все на мобильных телефонах, и проблем мы не ожидаем. Все будет в штатном режиме, - отметил Стрельцов.

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПОКА НЕ ЖДУТ

Между тем, не стоит забывать и про грядущее появление оператора, который в связи с изменениями в федеральном законодательстве полностью возьмет на себя вывоз и утилизацию мусора в каждом регионе, в том числе и в калужском. В этой связи вызывает большое сомнение то, как он справится с этой задачей. Однако Дмитрий Стрельцов и здесь не склонен драматизировать ситуацию, тем более, что на днях в Госдуме выдали данной реформе отсрочку на два года.

- Из большинства областей определились со своим оператором буквально единицы - Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Остальные к этому не готовы и даже не провели конкурс, который должен объявляться за полтора месяца до начала его проведения, - пояснил Дмитрий Сергеевич.

Выходит, что суровость российских законов, как всегда, компенсируется необязательностью их исполнения. Хотя в нашем случае это только на руку, ведь неизвестно, каков был бы старт нового мусорного «игрока», поскольку начинать ему пришлось бы прямо с январских каникул, когда вопрос утилизации мусора стоит наиболее остро.

Константин ЕРЕМЕНКО

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