Кризис празднику не помеха!

Новый год - один из самых любимых праздников горожан. Наверное потому, что именно в эти дни у людей есть возможность уделить время своим родным и близким.

Не редко противники таких длительных выходных упрекают граждан в том, что это время большинство проводят, сидя у телевизора. Мы постарались проанализировать, куда могут отправиться обнинцы, и станет ли кризис помехой для путешествий.

«МЫ УЖ ТОЧНО СИДЕТЬ У ТЕЛЕВИЗОРА НЕ БУДЕМ»

По оценкам экспертов, больше половины россиян встретят праздник дома, причина этого кроется в финансовой нестабильности. Однако даже в трудные времена люди не собираются экономить на подарках и новогоднем столе, последний, по оценкам экспертов. обойдется в десять тысяч рублей.

Глава обнинской администрации Владислав ШАПША относится к большинству, и Новый год, по сложившейся многолетней традиции, он встретит дома с семьей.

- Мы уж точно сидеть у телевизора не будем, и лыжи, и коньки, и прогулки, и катание с горок. Масса вариантов, - уверяет любитель активного отдыха Владислав Шапша.

Ну а почитателям культуры городские коллективы подготовили череду постановок и выставок. Причем в соседнем Малоярославце в музейно-выставочном центре посетителям представят не только живописные полотна, но и коллекцию новогодних открыток и авторских кукол.

ЛЮДИ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ ЭМОЦИИ

Ну а тем, кому на месте не сидится, предлагают осваивать города России. Организованный тур в культурную столицу обойдется по цене новогоднего стола. Правда, путешествовать по своей стране многие предпочитают самостоятельно, так проще экономить. Например, предложенный «Этномиром» тур по Калужской области не сильно уступает заграничным. Поездка в Тарусу, парк птиц «Воробьи» и всевозможные забавы на территории этнографического комплекса стоят двадцать пять тысяч рублей. Самостоятельно можно посетить все эти места в разы дешевле.

В турагентствах, кстати, в этом году отмечают подъем спроса на зарубежные туры, и связано это с тем, что люди уже адаптировались в непростой экономической ситуации.

- У нас спрос уже второй год низкий, из-за того, что закрыли Египет, - рассказывает директор обнинской турфирмы «Планета Чайки» Лариса ЕРШОВА. - Но в этом году больше туров бронируют с дальними перелетами. Чартеры летят на Кубу, в Доминикану, Таиланд, Шри-Ланку. Люди хотят получить праздничные эмоции.

Ну а те, кто хочет совместить приятное с полезным (остаться дома и куда-то съездить), штурмуют московские площадки, где в новогодние праздники проходят разнообразные театрализованные представления. И, пожалуй, самое бюджетное путешествие - прогулка по вечерней Москве, праздничный наряд которой не уступает европейским столицам, а стоимость такого тура равна билетам на проезд, да и времени, в отличие от дальних путешествий, такая прогулка займет не много.

Евгения НИКИТИНА

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