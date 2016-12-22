Жителей Обнинска послали запускать фейерверки за город!

В преддверии праздников жители традиционно запасаются петардами и фейерверками. Однако, как оказалось, использовать их можно будет с большим трудом - лишь в самых отдаленных местах, где нет скопления людей.

Во всяком случае, так предполагают депутаты калужского Законодательного Собрания, которые за считаные дни до январских каникул вдруг разразились изменениями в закон об административных правонарушениях.

КОМСОМОЛ ОТВЕТИЛ: ЕСТЬ!

Так, по задумке народных избранников, граждане, применившие пиротехнику в местах массового скопления людей, будут штрафоваться в размере от трех до пяти тысяч рублей, а юридические лица - от 50 до 100 тысяч рублей. Выносить решение о взыскании должна административная комиссия, и, как заверили разработчики законопроекта, направлено это исключительно на обеспечение безопасности жителей.

Тем не менее, спешка, с которой было реализовано данное нововведение, вызывает удивление, хотя если вспомнить, что на это счет недавно высказался губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, то ретивость депутатов сразу становится понятной.

Между тем, Анатолий Дмитриевич, как мы помним, был очень недоволен популярностью, которой сегодня пользуется у людей «зажигательная» новогодняя атрибутика.

- Маленький сельский район, отдельный магазин, вот такими метровыми буквами написано «Пиротехника». Нам что, спокойно жить надоело, что ли? Один поджигает - другой тушит. Я удивляюсь. Что мы за народ такой! - возмутился губернатор.

В итоге, получилось как в старом лозунге: «Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!». Причем парламентариев не смутило даже то, что у нас уже существует закон о тишине, который, по идее, тоже связывает руки любителям пиротехники.

ОБЛОЖИЛИ СО ВСЕХ СТОРОН

Правда, сами депутаты утверждают, что их законотворчество никак не противоречит имеющемуся нормативному акту о тишине, а скорее, дополняет его, ведь ограничения на запуск петард теперь действуют как в ночное, так и в дневное время.

- Здесь есть некий синергетический эффект, - уверен депутат законодательного собрания Калужской области Анатолий СОТНИКОВ. - Никто не запрещает использовать пиротехнику, но только не в местах скопления людей. При этом муниципалитет обязан выделить территории, где это можно делать. Однако, как рассказал начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при администрации города Обнинска» Сергей КРАСКО, мест, где городской властью официально разрешается запускать фейерверки, в Обнинске нет, и тем, кто все же хочет это сделать, лучше отправиться за город. Или, в крайнем случае, на какой-либо пустырь, например на пересечении двух проспектов Маркса и Ленина.

Вот только вряд ли все жители в новогоднюю ночь дружно пойдут искать тот самый пустырь, поэтому выходит, что все они рискуют получить от сотрудников МВД весьма неприятный новогодний подарок.

- В месте массового скопления людей у нас будут в уплотненном режиме дежурить наряды полиции и при запуске фейерверка каким-либо лицом зафиксируют это и передадут материалы в административную комиссию, - пояснила нам юрист отделения полиции города Обнинска Екатерина ТОРУБАРОВА.

Однако как мы помним, закон о петардах, аналогичный нынешнему, уже действовал в Калужской области, пока его не обжаловала прокуратура, и массовых задержаний или обилия штрафов он не принес, так же как и закон о тишине, которым стращали жителей в прошлый новый год не остановил «взрывную волну».

Впрочем, нет сомнений в том, что и нынешний реверанс депутатов в сторону губернатора, скорее всего, так же не возымеет реального действия и будет отменен прокуратурой. Жаль только, до Нового года это уже точно не произойдет.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Власть»