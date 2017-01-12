Мэр Обнинска открыт и доступен!

Глава администрации города Владислав ШАПША провел вторую видеоконференцию с жителями наукограда. Ее трансляцию вели персональный сайт мэра shapsha.com, городской новостной портал «Obninsk.Name», а также две самые крупные городские группы социальной сети «ВКонтакте» - официальная «Обнинск» и «Типичный Обнинск».

Несмотря на то, что поступило около 300 вопросов (это в два раза больше, чем в прошлый раз), в течение двух часов Владислав Валерьевич постарался ответить на большинство из них.

ПРОБЛЕМАМИ КБ №8 ЗАЙМЕТСЯ РОСАТОМ

Одной из самых наболевших тем для горожан был и остается вопрос качества медицинского обслуживания в Обнинске. Поэтому неудивительно, что именно здравоохранению было посвящено большинство вопросов интернет-пользователей. Комментируя ситуацию, Владислав ШАПША отметил, что вмешиваться в деятельность ФМБА администрация города не может, но и в стороне не остается. Муниципалитет даже в сложных экономических условиях нашел деньги на доплаты медицинским работникам и финансирование программы по найму жилья.

- Со стороны города прилагается максимум усилий для решения этих проблем. Что касается ФМБА, то оно управляет больницами, как правило, в закрытых городах и городах с ядерной отраслью, и в последнюю встречу с новым руководителем Росатома ЛИХАЧЕВЫМ губернатор поднимал эту тему, - отметил Владислав Валерьевич. - Мы пытаемся через Росатом повлиять на ФМБА, чтобы оно все-таки изменило отношение к нашей больнице.

А вот касаемо нехватки узких специалистов - эту проблему горожане тоже не оставили в стороне, - то здесь ситуация выходит за рамки проблем КБ №8, поскольку характерна и для частных обнинских клиник.

- Лор-врач сегодня - редкая специальность, и таких специалистов у нас не хватает. Что касается вообще проблем с узкими специалистами, то они тоже есть. Но не стоит думать, что нужно только повернуть тумблер, и завтра все эти врачи сразу поедут работать в Обнинск. Это очень сложная системная работа, - уверен Владислав Шапша.

ОБНИНЦЫ СТРАДАЮТ ОТ РОЗЫ ВЕТРОВ И ПРОБОК

Не удалось избежать мэру и каверзных вопросов. Например, люди, проживающие в старой части города, интересовались, как дышится главе администрации, учитывая, что в последнее время все чаще зловонный запах от очистных сооружений окутывает микрорайон. Владислав Шапша не растерялся и заверил людей, что неприятный запах никак не связан с вводом в эксплуатацию новой линии очистных сооружений, а для того, чтобы жители могли сами убедиться в достоверности его слов, пригласил их посетить этот объект.

- Запах исходит не от очистных, а от иловых карт. Это связано с розой ветров, которая сейчас изменилась, и мы думаем, что с этим можно сделать, - объявил Шапша.

Тем не менее, мэр честно признался, что в настоящий момент не готов сказать, какой можно найти выход в этой ситуации. Ответ предложили блогеры, указав, что в ряде городов подобные сооружения герметично закрыты.

Также людей интересовала градостроительная политика города, в результате которой в Обнинске активно возводится новое жилье. Как оказалось, многие интернет-пользователи увидели в этом связь с возросшим количеством автомобильных пробок. Но у главы администрации свое видение ситуации.

- Если несколько лет назад у нас было около 20 тысяч автомобилей, то сейчас их около 50 тысяч. А количество жителей как было в районе 110 тысяч, так и осталось. Поэтому в большей степени это связано с возросшим качеством жизни людей. Они, приобретая автомобиль, не задумываются о том, чтобы его парковать на платных стоянках, а заталкивают во дворы, и от этого возникают проблемы, - пояснил мэр.

«НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ»

Немало вопросов градоначальнику поступило по конкретным городским застройщикам, деятельностью которых жители оказались недовольны. В частности, это касается компании «ПИК», которая до сих пор не построила в микрорайоне «Борисоглебский» обещанную школу. По этому поводу Владислав Валерьевич высказался достаточно жестко:

- «ПИК» больше не введет ни одного дома, пока не построит школу. Это должно начаться не позднее середины следующего года. Мы рассчитываем ее запустить к первому сентября 2018 года, а для этого необходимо до середины 2017 года начать ее строительство.

Также поднималась тема благоустройства микрорайона «Зеленый остров». Жители двух заселенных домов на сегодняшний день вынуждены ездить по бетонке, потому что положить асфальт вокруг дома застройщик не удосужился. По словам жителей, их вовсе не прельщает перспектива многолетнего ожидания нормальной дороги, в течение которого обанкротят старого застройщика и найдут нового. Тем более, что в плане развития микрорайона есть строительство еще нескольких домов.

- Давайте представим ситуацию, что все дома сейчас стоят пустые и не введены в эксплуатацию, потому что дорога не заасфальтирована. Я думаю, что настроение у людей, которые сейчас живут в этих домах, было бы намного печальней, и проблемы были бы совсем другого плана, - парировал Шапша. - Что касается застройщика, это был тяжелый проект изначально. Я много работал с застройщиком, и в «Сбербанк» ездил, чтобы помочь урегулировать ситуацию, но там нашла коса на камень, и пока коммерческий спор не разрешится, жить будет не очень комфортно.

Еще одной темой обсуждения, конечно же, стало расширение границ города.

- Вопрос серьезный. К сожалению, пока этот вопрос не решен, - прокомментировал ситуацию Владислав Валерьевич. - В Обнинске утвержден Генеральный план, который одобрили соседи. Дело за малым, точнее, за Боровским районом. Должно быть соответствующее решение депутатов Боровского районного собрания и депутатов сельского поселения «Совхоз Боровский», и тогда это действительно станет возможно.

Однако не последнюю роль в этом вопросе играют и сами соседи, которые могут призвать своих избранников народа определиться.

Кстати, от этого решения напрямую зависит и появление в городе еще одного водоема - пруда, который планируют обустроить в пойме реки Протвы.

Константин ЕРЕМЕНКО

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