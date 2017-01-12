В Обнинск пришел «Чип», но пока без «Дейла»

Жители города недовольны работой управляющих компаний, но выбор у них невелик.
Ситуация с обслуживающими жилищный фонд организациями в городе далека от благополучной. То и дело люди жалуются на плохое качество услуг, оказываемых этими коммунальными предприятиями и рвутся перейти в муниципальное «УЖКХ».
И особенно заметны стали все эти косяки сейчас, когда на крышах многих домов появились сосульки и наледь, а дворы утопают в снегу.
В МУК ОБНИНСКА РВУТСЯ ЕЩЕ 12 ДОМОВ
Поэтому стоит ли удивляться, что в конце 2016 года в муниципальную управляющую компанию захотели «сбежать» еще 12 многоквартирных домов. Как рассказал руководитель этого предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, жителей не устраивает качество работы их нынешних дворников, сантехников и электриков.
Одним словом, люди недовольны очень многим из того, за что коммунальщики берут с них деньги.
Однако и в МП «УЖКХ» жильцов пока не обнадеживают. Им разъясняют, что для того, чтобы перейти в другое управление, необходимо выполнить определенные регламентные процедуры. А это делается не быстро. Да и тарифы в этом случае будут повышены.
- Если собственники «уходят» от управляющей компании потому, что их плохо обслуживают, то для того, чтобы обслуживали лучше, нужно, соответственно, больше платить. По-другому не будет, - заверил Волотовский.
К тому же, и сама процедура передачи многоквартирного дома не так проста. Одного желания тут мало, жителям необходимо выполнить большую бумажно-оформительскую работу и провести голосование.
И не факт, что все проголосуют «за». Так что жители всех этих 12 домов смогут достичь желаемого только если приложат к этому определенные усилия. А пока в управлении МУК Обнинска находятся 107 домов.
ОБНИНСКИЕ УК ЧУДЯТ НЕ ПО-ДЕТСКИ
Тем не менее, Сергей Васильевич уверяет, что муниципальная управляющая компания готова принять всех, кто захочет. А если этого захочет большинство? Ведь МП «УЖКХ» тоже не резиновая.
Сейчас ситуация в городе такова, что в этом году обнинским чиновникам от ЖКХ придется поломать головы над этой проблемой. Ведь некоторые городские УК уже обанкротились. А недавно стало известно, что УК «Комфорт» должна МПКХ крупную сумму денег за вывоз мусора. И эта задолженность продолжает расти.
Но чиновники в городской администрации демонстрируют железный характер.
- УК «Комфорт» многим предприятиям задолжало, - сказал заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ. - Но у нас никто не отменял судебную практику. По закону, все имеют право обратиться с соответствующим иском в суд.
- Дмитрий Сергеевич, а как вы оцениваете ситуацию с управляющими компаниями в целом? Не получится ли в новом году так, что желающих уйти от своих УК жилых домов окажется слишком много, а компаний, наоборот, - мало?
- Жители города неактивны в этом направлении. Этот процесс вялотекущий. Мало кто пользуется своим правом выбрать другую УК. Да и мы контролируем деятельность этих коммунальных предприятий. Диалог между ними и городом ведется. Будем еще усиливать контроль.
Также Стрельцов порадовал нас еще одной новостью. В прошлом году в Обнинске начала работать новая управляющая компания под названием «Чип».
Домов у нее пока нет, но работники «Чипа» активно агитируют жильцов. Возможно, кто-то и откликнется на эти предложения. Тем более что выбор в последнее время невелик.