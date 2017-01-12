Участки вблизи «Водоканала» опять затоплены стоками!

Соседство с МП «Водоканал» для жителей соседних садовых товариществ превратилось в настоящий кошмар. Жуткая вонь, доносящаяся от очистных сооружений, уже давно стала здесь привычным явлением, а с некоторых пор территория дачных участков периодически оказывается затопленной жидкостью с весьма неприятным запахом.

«ЭТО ПРОСТО НЕВЫНОСИМО!»

В конце декабря прорытая на территории СНТ «Родник» дренажная канава и прилегающая к ней защитная полоса практически полностью оказались затоплены зловонной жидкостью, впрочем, как и многие участки дачников. Похожая ситуация у дачников была и годом раньше, тогда после многочисленных жалоб руководство МП «Водоканал» все-таки снизошло до народа и насыпало между дачами и иловыми картами земляной вал. Однако особого эффекта такая конструкция не принесла, и этой зимой зловонной воды стало еще больше. При этом вся жидкая субстанция беспрепятственно течет в многострадальную реку Протву, и так в последнее время натерпевшуюся от деятельности умельцев МП «Водоканал».

- Карты были построены еще с момента образования города. Но раньше там было чисто, и туда даже дети приходили играть, а теперь они разрушаются, появились трещины и дыры, - рассказывает дачница Светлана ЛЕОНОВА. - Все это течет к нам и поскольку теперь наша канава доверху заполняется сбросами, то талым и грунтовым водам стало некуда сливаться. В результате у нас начали заболачиваться участки, и мне страшно представить, что будет весной, когда все начнет таять.

Впрочем, оценить масштаб понесенного дачниками ущерба можно уже сейчас. О какой полезности овощей, выращенных на этих огородах, можно говорить, если всю зиму землю питали нечистоты? Да и кто ответит за дома, которые затопила зловонная жижа с очистных? Не секрет, что ремонт этих конструкций обойдется хозяевам в копеечку, о потраченных нервах вообще говорить не приходится.

- Земля здесь вся пропитана фекалиями! Это просто невыносимо! - возмущается Светлана Васильевна.

По ее словам, большие надежды дачники возлагали на запуск новых очистных, строительство которых оплачивали в том числе и обнинцы. Сегодня дачники могут уверенно сказать, что с пуском этой линии ситуация лишь усугубилась.

ПОЗИЦИЯ СТРАУСА

Казалось бы, столь вопиющая ситуация должна была заставить муниципальное предприятие немедленно на нее отреагировать, но этого нет и в помине. Главный инженер МП «Водоканал» Иван ПАСТУХОВ дал лаконичный, но весьма исчерпывающий комментарий, в полной мере характеризующий отношение коммунальщиков к горожанам.

- Про затопление ничего не знаю, - пояснил Иван Петрович.

Вот такая позиция страуса, прячущего голову в песок, - ничего не вижу, ничего не знаю. Однако сами дачники утверждают, что сразу же известили коммунальщиков о случившемся, но никакой реакции не последовало, а на беседу с дачниками пошли только представители администрации.

Вице-мэр по городскому хозяйству Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ отнекиваться не стал и подтвердил, что в курсе этой проблемы. Дмитрий Сергеевич пообещал разобраться в ситуации, однако вопросов у него почему-то больше к дачникам, чем к МП «Водоканал».

- Это зона очистных, и я не знаю, как там оказались эти дачные общества, - отметил Дмитрий Сергеевич. - Люди строят дачи в метре от забора очистных сооружений, а потом возмущаются.

Вот только появились эти дома далеко не вчера и уж точно не без ведома и согласия администрации. Что касается стоков, то, по словам главного коммунальщика города, еще нужно посмотреть, откуда они берутся - от очистных или от септиков самих проживающих. Однако учитывая, что зимой на дачах практически никого не бывает, данная версия выглядит неубедительно - это же какое недержание должно быть у этих нескольких человек, чтобы затопить зловонной жидкостью всю округу!

Впрочем, помимо МП «Водоканал» и администрации, дачники также собираются направить обращение и в прокуратуру. Тем более что директору предприятия Александру КРУГЛОВУ уже приходилось выплачивать административные штрафы за вред, нанесенный экологии работой его предприятия.

Интересно, сколько еще денег надо заплатить в качестве штрафов, чтобы коммунальщики наконец-то прозрели и не на словах, а на деле сделали все возможное, чтобы мирно сосуществовать с соседями - дачниками?

Константин ЕРЕМЕНКО

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