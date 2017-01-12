Прокурор Обнинска Дмитрий Чумак: «Не вижу смысла говорить и не делать!»

12 января отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. По итогам 2016 года обнинская прокуратура была признана Лучшим коллективом прокуратуры Калужской области.

Сотрудники надзорного ведомства наукограда проделали большую и эффективную работу, прежде всего, в деле защиты интересов граждан и исполнения тех законодательных актов, которые действуют на территории страны.

Подробно об этом нам рассказал прокурор Обнинска Дмитрий ЧУМАК.

ПРОКУРАТУРА И МЭРИЯ ТЕСНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ

Прежде всего, Дмитрий Юрьевич остановился на теме борьбы с коррупцией в органах местного самоуправления. Как он рассказал, в 2016 году прокуратурой проводилась большая работа в этом направлении.

- Мы взаимодействовали и с депутатским корпусом, который теперь тоже должен предоставлять сведения о доходах, и с администрацией города, - отметил он. - По результатам нашей работы выявлялись нарушения. Но я хочу отметить, что, благодаря руководству администрации и городского собрания ни один случай не был замолчан. Всего к дисциплинарной ответственности было привлечено пять человек. Да, эти нарушения не были столь существенными для того, чтобы ставить вопрос об увольнении людей, но, тем не менее, такая работа была проведена и нарушения устранены. Кроме этого велась совместная работа по обеспечению сохранности бюджетных средств и муниципального имущества, решались вопросы градостроительства, безопасности дорожного движения, в сфере образования и соблюдения жилищных прав граждан.

И такие решения возможны только благодаря взаимодействию. Именно в этом, я считаю, сила Обнинска, что и местные, и федеральные структуры делают одно общее дело.

МАГАЗИНЫ, ПРОДАЮЩИЕ АЛКОГОЛЬ ПО НОЧАМ, ЛИШАТ ЛИЦЕНЗИИ

Дмитрий Чумак подчеркнул, что прокуратура никогда не отказывалась от решения каких-то глобальных городских вопросов. При этом иногда в надзорном органе смотрят на проблемы несколько глубже. В качестве примера Дмитрий Юрьевич привел ситуацию с ночной продажей алкоголя в городе. Администрация с полицией проводят рейды и борются с нарушениями.

- Если привлекли кого-то к ответственности уже неоднократно, то почему тогда не ставится вопрос о лишении лицензии на торговлю алкоголем? - отмечает прокурор города. - И мы стали в этом разбираться. Оказалось, что штрафует административная комиссия по закону Калужской области, а для отзыва лицензии необходимо привлечение к ответственности по КОАП.

- На этом основании, наверное, не администрация должна штрафовать, а полиция?

- По Правилам штрафует административная комиссия, а полиция должна была штрафовать по Кодексу. Но она почему-то не стала этого делать. И опять же привлекали должностных лиц, а не юридических.

В итоге сегодня после нашего вмешательства приняли решение, которое, я думаю, позволит уже на корню пресечь деятельность недобросовестных предпринимателей.

«ТАТЬЯНУ КОТЛЯР НИКТО НЕ ПОЛИТИЗИРОВАЛ»

В беседе с прокурором города коснулись мы и темы приезжих, которая для Обнинска является очень актуальной.

- Дмитрий Юрьевич, на правозащитницу Татьяну КОТЛЯР заведено уже второе уголовное дело. Был такой момент, когда этот вопрос умышленно политизировался. Как раз предвыборная кампания была в самом разгаре...

- Проведем анализ по годам. Вот я сюда пришел в декабре 2013 года. Когда я еще работал в аппарате прокуратуры области и присутствовал на различных совещаниях, посвященных вопросам мигрантов, фамилия Котляр там звучала всегда. И уже тогда мне было непонятно, почему в отношении нее еще не возбуждено уголовное дело - с учетом такого огромного количества мигрантов, которых она у себя зарегистрировала.

И когда я пришел работать в Обнинск, уголовное дело было заведено. Да, расследовали его долго. Но в городе вообще не было такой практики. Закон менялся, и так далее. Но сейчас практика таких дел накатана.

А что касается темы политики, то со стороны правоохранительных органов никто Котляр не политизировал. На момент заведения уголовного дела она являлась депутатом, и это никак не влияло на квалификацию статьи. И если вы посмотрите мои интервью того периода, то убедитесь, что я нигде не называл ее депутатом. Мы привлекали не депутата, а гражданку Татьяну Михайловну.

А второе дело в отношении Котляр родилось в связи с продолжением ею регистрации иностранных граждан.

- Сейчас она акцентирует внимание на гражданах Украины.

- А что это меняет? - резонно ответил прокурор Обнинска.

Далее он пояснил, что когда говорится о беженцах, люди должны знать, что на территории субъектов федерации принимается ряд нормативных актов, связанных с обеспечением их прав. Во многих городах создаются специальные центры по регистрации беженцев.

- Но если приезжие сами не хотят идти в эти центры, а Татьяна Михайловна в пику принятых нормативных актов начинает оказывать им свои услуги, о чем мы тогда можем говорить! - заметил Дмитрий Юрьевич. - Отсюда у нас и возникают так называемые «резиновые квартиры». Но сейчас в этом вопросе очень хорошо налажено взаимодействие с управлением соцзащиты. За два последних месяца получили сведения о трех подобных случаях от управления соцзащиты и по двум возбудили уголовное дело.

«ДЕЙСТВОВАТЬ НУЖНО ЖЕСТЧЕ»

Мы поинтересовались у прокурора города, проще ли ему ведомству стало осуществлять свои надзорные функции после реорганизации миграционного отдела и передачи его полномочий в полицию. Он ответил, что, несмотря на то, что сама передача отдела и состоялась, но многие регламентные процедуры на региональном уровне так и не прописали. Там до сих пор идет становление, и наша полиция работает в достаточно сложных условиях.

Дмитрий Юрьевич требует от силовиков жестче действовать в отношении незаконных мигрантов, которые ежедневно стоят на Киевской трассе в поисках работы. И странные автомобили, которые паркуются в неположенных местах, тоже нужно проверять лучше. Он припомнил недавнюю нашумевшую историю с автомобилем «Жигули» с красивым номером «ААА», стоявшим на продажу на проезжей части возле «Триумф-Плазы».

- И когда мне говорят, что «у нас нет правовых оснований проверять такую машину, потому что она стоит законно», я отвечаю: «Вот когда что-нибудь грохнет, никого не будет интересовать, законно она там стояла или нет». Откуда мы можем знать, что в этой машине лежит? Я разные отзывы о себе слышу. Кто-то говорит, что я жесткий. Я не жесткий, я хочу быть последовательным. Не вижу смысла что-то говорить и не делать! - признался накануне своего профессионального праздника Дмитрий Чумак.

КОММУНАЛЬНЫЕ АФЕРИСТЫ ИГРАЮТ НА ЛЮДСКОЙ БЕСПЕЧНОСТИ

А вот аферистов, которые представляются работниками коммунальных служб и предлагают установить счетчики, прокурор города посоветовал «брать» спокойствием.

Дмитрий Чумак прежде всего напомнил, что во всех домах висят информационные доски. А жителям он порекомендовал всегда иметь под рукой телефоны и не бояться лишний раз позвонить в различные службы, начиная от полиции и заканчивая управляющей компанией. Ведь часто мошенники давят на то, что жильцы что-то обязаны сделать. И тут надо понимать, что любую обязанность следует исполнять вдумчиво, а не в срочном порядке, как того требуют непрошеные гости.

- Главный мой совет жителям Обнинска - это взаимодействовать со всеми городскими службами. Нужно знать своего участкового, старшего по дому и так далее! - подчеркнул Дмитрий Юрьевич.

Из разговора с прокурором Обнинска мы вынесли главную мысль: прошлый год был непростым, но прошел он плодотворно. Многие вопросы еще предстоит решить, но немало уже сделано.

По мнению Дмитрия Чумака, важно то, что в городе не произошло никаких социальных катаклизмов, прошло большое количество массовых мероприятий, посвященных юбилею, сократился уровень преступности.

А впереди - много работы. Трудной, важной и необходимой людям.



Инна ЕМЕЛИНА

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