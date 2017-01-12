Фонд капремонта издевается над обнинцами!

Несколько месяцев назад мы уже рассказывали историю, в которую попали жители дома номер 23 «А» по улице Белкинской, когда, не спросив мнения собственников, их сборы по оплате за капитальный ремонт перевели со спецсчета в общую копилку к региональному оператору. Однако, как оказалось, на этом мытарства людей не закончились.

ЧТО ХОТЯТ, ТО И ТВОРЯТ!

Когда у людей, так сказать, культурно отжали их кровно сбереженные деньги и бросили все в общий котел областного Фонда, жителям дома номер 23 «А» по улице Белкинской, конечно же, было обидно, но они решили не бодаться с чиновниками.

Однако накануне нового года последние приготовили жильцам еще один сюрприз. Первая квитанция, полученная от Фонда капитального ремонта, повергла людей в шок. Так, обратившийся к нам житель дома Андрей С. (Имя изменено. - Прим. автора), всего лишь за месяц оказался должен коммунальщикам пять тысяч рублей

- Представляете, я всегда оплачивал все счета вовремя, и тут приходит квитанция, а там долг порядка одиннадцати тысяч рублей. Вы можете себе представить такую огромную сумму? Откуда она?! Это вообще уму непостижимо! - негодует мужчина.

Разобравшись в хитросплетениях цифр и клеток, мужчина на минуту вздохнул с облегчением, оказывается, шесть тысяч долга он успел чудесным образом погасить, даже не зная о его существовании. Где еще увидишь такие чудеса, как не у регионального оператора?

- Я, молодой мужчина, и то в шоке от таких квитанций. А представьте, что будет с какой-нибудь старушкой, когда ей придет такая платежка. Она же увидит сумму долга и ее тут же инфаркт хватит! Ведь старики люди законопослушные, а тут такие огромные суммы.

А вот в калужском Фонде капитального ремонта виновными себя за такие опусы не считают. Там, видимо, четко уверены, что ходок до сих пор является лучшей профессией. Поэтому всем желающим узнать, за какие такие услуги они не доплатили Фонду, предлагают либо скататься в Калугу, либо наведаться в обнинский ЕИРЦ, потому что квитанции печатаются типовые. Интересно, это насколько надо не уважать людей, чтобы сообщать им размер задолженности, не указывая, за что Фонд хочет получить деньги? Или это просто уверенность в своей безнаказанности, ведь формально организация ничего не нарушает, а за наплевательское отношение кары пока нет?

ЗАОБЛАЧНЫЕ ДОЛГИ, ОТКОПАННЫЕ В ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ

За разъяснениями, как мог образоваться такой астрономический долг за один месяц, мы обратились в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области. Быть может, суммы такие, потому что при ремонте «советские панельки» решили сусальным золотом покрывать? Но, оказалось, все гораздо прозаичнее.

- По базе я вижу 14 платежей, а должно быть 25. Я могу предположить, из практики по Обнинску, что люди, открывая спецсчет, не сразу начали заниматься выпуском квитанций, - прокомментировала начальник отдела работы с собственниками Виктория КЛЮЕВА.

Интересно, а почему об этом Фонд капитального ремонта заговорил только сейчас, когда столько воды утекло, и никто уже конечно не вспомнит, что там было в далеком 2014-м году? Ведь спецсчет был открыт у регионального оператора, и, по логике вещей, Фонд должен взять на себя часть ответственности, хотя бы своевременное информирование о задолженностях, не зря же он обещал людям золотые горы.

ОБЛАСТНЫЕ ЧИНОВНИКИ ИГНОРИРУЮТ НАСЕЛЕНИЕ

Почему отдел, который должен работать с населением, по факту такой работы не ведет? По словам Виктории Клюевой, собственники, выбравшие спецсчет, должны были заранее освоить азы бухгалтерии и, выставляя первые квитанции, учесть все, что недоплатили. Естественно, люди сделать этого не смогли, а отдел с красноречивым названием, которым руководит Виктория Викторовна, доводить до жильцов информацию не посчитал нужным. Ведь если бы собственники «были подкованы», как бы Фонд тогда забирал себе «молодые» дома, ремонтировать которые предстоит не скоро?

- Мы начали печатать квитанции для домов, которые выбрали спецсчет, потому что нас попросили об этом в городской администрации, - вспоминает директор УК «Быт-Сервис» Вадим КАЦ. - Тогда еще работала Вера ЧЕРНЫШОВА, она хотела это дело упорядочить как-то, а потом эта работа свелась на нет.

Странно, что навести порядок в своем королевстве не пожелал Фонд капремонта, а впрочем, зачем это ему? Правда, калужские чиновники снизошли к милости и порекомендовали обнинцам погашать долг частями, раз сразу сумма для них оказалась неподъемной. Только вот радости такая рассрочка у людей не вызывает, и даже наоборот, с каждым днем растет стойкое чувство, что на одном из этапов их опять обманули.

Жильцам вроде бы предоставили право выбора, а потом чиновники вновь переиграли все по-своему. Так что сегодня областной Фонд капитального ремонта вызывает у людей единственную ассоциацию - мягко стелет, да жестко спать.

Евгения НИКИТИНА

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