Обнинскому врачу предъявлено обвинение в получении взятки!

В конце декабря в Обнинске разразился громкий коррупционный скандал. При получении взятки в размере 350 тысяч рублей был задержан один из руководителей отделения КБ №8 ФМБА России.

АППЕТИТЫ ВРАЧА РОСЛИ, А БОЛЕЗНЬ НЕ ОТСТУПАЛА

Как оказалось, эта история длиною в шесть лет. Еще в 2010 году житель Москвы обратился за медицинской помощью в обнинскую больницу. Обследующий его заведующий отделением сообщил, что мужчине требуется срочная операция, которую можно сделать по квоте.

Сама операция обошлась бы в 700 тысяч рублей, но при положительном решении госкомиссии по выделению квот всю эту сумму должен закрыть бюджет. По словам больного, врач, который был членом медицинской комиссии, свои услуги по «выбиванию квоты» оценил в 150 тысяч рублей. Выбора у пациента не было, ведь на кон была поставлена жизнь, поэтому он продал земельный участок и расплатился с доктором.

Деньги были переданы, квота получена, а операция сделана. К слову, сам медик являлся талантливым специалистом, которого неоднократно приглашали работать за рубеж, но он отказывался.

Продолжение история получила через шесть лет, у больного произошел рецидив, и ему потребовалась повторная операция. Однако цены за услуги посредника росли, и в этот раз доктор попросил уже 350 тысяч рублей. Только пациент решил поступить иначе.

КЛИНИКА ЛИШИЛАСЬ СПЕЦИАЛИСТА

Как рассказала заместитель прокурора Обнинска Нина ФИЛИНКОВА, мужчина написал заявление в Генеральную прокуратуру России. Из столицы оно было направлено в областную прокуратуру, после чего началась проверка. Оперативная разработка проводилась силами Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД по Калужской области на протяжении нескольких месяцев. Передача 350 тысяч рублей прошла под контролем сотрудников правоохранительных органов, после чего врач был задержан с поличным.

Этот случай бросил тень на весь персонал обнинской больницы, причем, по утверждению главного врача КБ №8 Владимира ПЕТРОВА, заведующий отделением получал достойную зарплату, которая превышала среднюю по учреждению в несколько раз.

- Нам крайне тяжело было узнать о произошедшем. Сейчас важно, чтобы была установлена истина. И мы готовы вместе с горожанами бороться с нечистоплотностью во взаимоотношениях «врач-пациент», - заверил Владимир Александрович. - Если с вас кто-то требует деньги за лечение, нельзя идти на поводу. Обращайтесь к руководству клиники, ко мне лично.

Сам подозреваемый в настоящее время находится под домашним арестом. По информации старшего помощника руководителя регионального следственного управления Лилии МОШКОВОЙ, на днях ему было предъявлено обвинение в получении взятки.

Теперь судьбу медика будет решать суд. И вряд ли этот врач в ближайшее время вернется к работе. Поэтому сегодня обнинская медицина получила удар не только по репутации, но, возможно, окажется бессильной в помощи тяжелым больным, которых спасал талантливый медик.

Анна СОКОЛОВА

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