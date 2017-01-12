«Мертвые души» Надежды Рожковой

Обнинский депутат признала себя виновной, но заявила, что деньги тратила не на себя.

Перед самыми новогодними и рождественскими праздниками в Обнинском городском суде состоялось слушание по уголовному делу в отношении экс-директора Центра социальной помощи семье и детям «Милосердие», депутата обнинского Городского Собрания Надежды РОЖКОВОЙ, которую обвинили в мошенничестве и служебном подлоге.

Процесс проходил в особом порядке, то есть без участия в нем свидетелей и проведения повторных процедур из опроса. Об этом попросила сама Надежда Георгиевна.

ГОГОЛЕВСКИЙ СЦЕНАРИЙ ОБНИНСКОГО РАЗЛИВА

Слушания заняли всего лишь два дня, суд должен был вынести только вердикт, ведь свою вину обвиняемая не отрицала. А вот сроки расследования этого скандального дела были куда внушительнее, только документы заняли десять огромных томов.

Сторону обвинения представлял прокурор города Обнинска Дмитрий ЧУМАК, который сообщил, что на протяжении четырех лет, с 2011 по 2015 годы, Надежда РОЖКОВА фиктивно трудоустроила в «Милосердии» четверых сотрудников. И сделала она это не по доброте душевной, а, по словам прокурора, умышленно используя свое служебное положение и действуя в корыстных целях. Рожкова волевым решением приказала подчиненным вносить в табель учета использования рабочего времени сведения о «мертвых душах». На себя Надежда Георгиевна взяла самую сложную часть - получение зарплаты псевдосотрудников. В итоге за четыре года сумма накапала не маленькая - один миллион 110 тысяч 452 рубля и 41 копейка.

Надежда Рожкова с обвинением согласилась. Рыдая, в первый день заседания единственное, о чем она просила, - снисхождение. Ведь еще в сентябре 2016 года она написала явку с повинной. Этот факт адвокат назвал смягчающим вину обстоятельством. Однако прокурор Обнинска Дмитрий Чумак тут же вернул каявшуюся «с небес на землю», заметив, что каяться она начала уже после того, как расследование было завершено.

НЕ ВИНОВАТАЯ Я...

В качестве смягчающих обстоятельств был приведен целый ряд других фактов. Надежда Георгиевна несколько успокоилась, когда судья стал зачитывать ее положительные характеристики от Городского Собрания, коллектива Центра «Милосердие», министра труда и социальной защиты Калужской области Павла КОНОВАЛОВА, а также ходатайства от депутатов Виталия ПИКАЛОВА и Дмитрия САМБУРОВА.

Такое обилие похвалы приободрило Рожкову, которая тут же попросила суд зачитать характеристику, написанную главой администрации города Обнинска Владиславом ШАПШОЙ. К удивлению обвиняемой, такого документа в деле не было.

В свое оправдание Надежда Георгиевна рассказала, что уже погасила причиненный Центру «Милосердие» ущерб, перечислив на его расчетный счет сначала 88 тысяч рублей, а чуть позже - 1 миллион 22 тысячи 453 рубля. Для этого Рожковой пришлось взять аж пять кредитов, которые, несмотря на уголовное дело, банки выдали.

- Я осознаю свою вину, да, у меня с 2011 по 2015 годы были оформлены так называемые «мертвые души». Но эти деньги были потрачены не на мои личные нужды, а на нужды учреждения. Я всегда жила только на свои средства. У меня не было умысла хищения, - заявила она в последнем слове.

Интересно, каким умыслом руководствовалась Рожкова, когда четыре года брала деньги? А также когда признавала свою вину и согласилась рассмотреть дело в особом порядке, без привлечения свидетелей? Поэтому запоздалые оправдания Надежды Георгиевны, мягко говоря, удивили судью.

Сторона обвинения попросила для нее наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, но с выплатой штрафа в размере 250 тысяч рублей. Также обвиняемая должна лишиться права занимать государственные и муниципальные должности сроком на три года. Прокурор предложил обратить взыскание на имущество Рожковой и списать деньги с ее счетов в банке.

В итоге вынесение приговора суд отложил на «завтра».

РОЖКОВА ОБВИНИЛА ЖУРНАЛИСТОВ

Во второй день судебного заседания Надежда Георгиевна предстала перед журналистами уже совсем в другом амплуа. В суд она явилась в сопровождении двух женщин, одна из которых поставила на кафедру для выступлений маленькую новогоднюю елочку, сопроводив это словами: «Чтобы все стали доброжелательнее».

Правда, сама Рожкова этим качеством похвастаться явно не могла. Она была очень раздражена присутствием прессы и телевидения.

- Вот цирк-то. Пусть горожане посмотрят на цирк. Плохая у вас профессия, - укорила она журналистов.

Затем в зал вошел судья, который и зачитал приговор. Деяние Рожковой было квалифицировано как «тяжкое преступление коррупционной направленности». Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 70 тысяч рублей и лишением права занимать должности в государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

- Вы приговором довольны? - поинтересовались представители СМИ у Рожковой уже выходя из зала. Та промолчала.

- А чем тут можно быть довольным? - ответила за Надежду Георгиевну одна из ее спутниц.

Тем не менее, в городе считают, что экс-директор Центра «Милосердие» отделалась, как это принято говорить, «малой кровью». Учитывая тяжесть преступления, ей еще очень повезло, что срок оказался условным.

Анна СОКОЛОВА

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