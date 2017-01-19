Цветущий идиотизм

Жилищная инспекция мешает людям благоустроить свой подъезд!

Как известно, многие подъезды в Обнинске убирают далеко не идеально. Грязь и мусор зачастую для них является вполне привычным явлением, и управляющие компании по этому поводу не проявляют особого беспокойства.

А вот жители одного из подъездов в доме номер четыре по улице Осипенко решили навести у себя порядок самостоятельно, но неожиданно встретили препятствие со стороны контролирующих органов.

МОЙ ДОМ - НЕ МОЯ КРЕПОСТЬ?

Началось все с того, что несколько людей решили преобразить свой подъезд. Они повесили на стены детские рисунки, поставили цветы, на окнах появились занавески, а пол в подъезде застелили коврами. А собственно, почему бы и нет? Ведь убирать за собой люди тоже решили самостоятельно.

Казалось бы, в управляющей компании (УК "УК") должны были только радоваться такой инициативе жильцов, но там от этого почему-то оказались не в восторге. И тут же начали вставлять палки в колеса, потребовав убрать с лестничной площадки все посторонние вещи. Такое предписание, к слову, дала жилищная инспекция.

Казалось бы, с чего это контролирующие органы решили собственникам указывать. что им делать или нет в своем доме? Оказывается, всему виной стало обращение одной из жительниц этого дома Екатерины Р., которая свое недовольство выражает уже не впервые. - Сначала она вызвала пожарных, но те посмотрели и сказали, что такого красивого подъезда раньше не видели, и ничего здесь опасного для возгорания нет, - рассказывает старшая по дому Татьяна БАРКОВА.- Но она на этом не остановилась, написала жалобу в Санэпидемстанцию и в ГЖИ. Сразу прибежали наши жэковские начальницы и заявили, что надо здесь все убрать, иначе их оштрафуют.

При этом людям не перестают напоминать, что они - собственники общедомового имущества и поэтому теперь за все платят и отвечают. А вот как только люди решили взять инициативу в свои руки и отнестись к подъезду как к своему жилью, им тут же дали по рукам, намекнув, чтоб не выделялись, и что инициатива, как известно, бывает наказуема.

ЧИНОВНИКИ ЗАНИМАЮТСЯ ОТПИСКАМИ

Жильцы в этой ситуации, правда, повели себя достойно, и убирать ничего не стали.

Ведь разногласия людей с одной из соседок длятся уже не первый год, и, как рассказывает старшая по подъезду Марина БОРИСОВА, дело доходило даже до рукоприкладства. По этому поводу они даже судились, и драчливой противнице благоустройства присудили немалый денежный штраф, однако та продолжает бесчинствовать, а приставам просто не открывает дверь.

- Когда она поднимается наверх по лестнице, а я спускаюсь, то я вынуждена просить соседей выйти и постоять рядом, чтобы я могла спокойно пройти, потому что она нападает на меня! - рассказывает Марина Игоревна. - Как-то раз она поцарапала мне лицо и забежала в квартиру! А два года назад она вообще меня просто избила!

В общем, война между активистками и Екатериной Р. идет уже давно, и ее результаты иногда видны, что называется, налицо. Причем, как утверждают старшие по подъезду и дому, воинственная женщина активно занимается вандализмом и всячески портит ту красоту, что они создают, то выкидывая ковры и цветы, то разбрасывая пищевые отходы.

И здесь почему-то контролирующие организации оказывается бессильны. Примечательно, что дом, где разворачивается эта драма, находится напротив здания городской администрации, но помощи в решении столь непростой ситуации жители от городской власти тоже дождаться не могут.

Куда только они уже не писали обращения и не звонили - в полицию, участковым, даже заместителю обнинского Городского Собрания Владимиру НАВОЛОКИНУ. Всюду лишь одни отписки: мол, что провели разъяснительную беседу или что признаков преступления не обнаружено, а от Владимира Васильевича никакого ответа не пришло вообще.

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

Впрочем, у самой возмутительницы спокойствия, Екатерины Р., свое видение причин этого конфликта. Она уверена, что таким образом оппонентки просто пытаются бороться с неугодными людьми.

- В нашем подъезде есть две главные, которые установили здесь свои порядки, а мнение всех остальных не учитывается, - возмущается Екатерина Юрьевна. - Есть такие бабушки, которым везде надо влезть. Их бы энергию да в мирных целях! Что касается ковров и штор, то по пожарной безопасности их нельзя держать в подъезде. Хватит им свою власть распределять!

Впрочем, чиновники Госжилинспекции, которые не поленились приехать в Обнинск, чтобы своими глазами оценить подъезд, изменили свое мнение и отклонили жалобу противницы ковров и занавесок. Слава богу, что в этот раз здравый смысл возобладал, однако вопрос, почему люди, решившие украсить свой дом, должны ждать вердикта проверяющих, остается открытым. После отъезда комиссии противостояние в подъезде продолжилось, и к чему это приведет, тоже неясно.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Общество»