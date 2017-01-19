Золотое отопление

Жители Обнинска в шоке от нового расчета платы за тепло!

О том, что в Калужской области с 1 июля прошлого года изменились правила оплаты за тепло, многие жители даже не слышали. Однако с наступлением отопительного периода люди быстро почувствовали эти изменения на себе. И, к сожалению, новшество не доставило радости горожанам.

ПЛАТА РАСТЕТ КАК НА ДРОЖЖАХ

Первый тревожный звонок прозвучал уже в декабре, когда люди получили платежки за ноябрь, и многие не поверили своим глазам - плата за отопление в некоторых домах взлетела чуть ли не в два раза! Особую «радость» по этому поводу испытали пенсионеры, которые в очередной раз вынуждены сводить концы с концами. Среди пострадавших оказалась и жительница одной из квартир дома 130 по проспекту Ленина. - У меня двухкомнатная квартира, и в ноябре за тепло мне начислили 3247 рублей, тогда как за октябрь я заплатила всего 1800 рублей. Я - законопослушный плательщик, но уже и у меня сдают нервы от таких сумм. Это просто беспредел! - возмущается Надежда Анатольевна.

С аналогичной ситуацией столкнулась и Марина Алексеевна, проживающая в коммуналке, расположенной в доме 2/5 по улице Пушкина. В ноябре женщина отдала за обогрев своей комнатушки 1200 рублей. Причем плата по сравнению с предыдущим месяцем подскочила практически на пятьсот рублей. А в декабре счет еще возрос, и здесь уже набежало 1455 рублей.

- У нас что, в ноябре были антарктические морозы, что так возросла эта плата? - удивляется пенсионерка. - Я не смогла заплатить, потому что мне просто не хватило денег. У меня пенсия семь тысяч.

ВО ВЛАСТИ ПРИБОРОВ И ЦИФР

Как нам пояснили в МП «Теплоснабжение», рост цифр в платежках в геометрической прогрессии идет из-за поменявшегося порядка расчета оплаты за отопление. Но энергетики не решают, кто и сколько должен платить, поэтому все претензии людей лучше переадресовать управляющим компаниям. Директор ЗАО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ, чья организация обслуживает тот самый дом на улице Пушкина, также указал нам, что в росте коммунальных платежей виновата новая система расчета.

- Раньше он производился по средней величине среднемесячного объема потребления тепловой энергии за предыдущий год, и в начале следующего года была корректировка, в результате которой нужно либо возвратить лишние деньги, либо доплатить, в зависимости от того, какая выдалась зима. Теперь же плата начисляется по общедомовому прибору учета, а там. где его нет, по нормативу, - пояснил Вадим Львович.

Получается, что те, у кого в доме установлен общедомовой счетчик на отопление, теперь платят в течение всего отопительного периода по факту. То есть, столько показал прибор учета, столько жильцы дома должны и оплатить в зависимости от площади квартиры. Поэтому рассчитать, сколько денег понадобится в следующем месяце, чтобы оплатить коммуналку, у людей не получится. Единственная радость для людей - летние месяцы, когда эта строка в квитанциях будет отсутствовать.

Однако впереди у людей два самых холодных месяца в году - январь и февраль. В этой связи управляющие компании могли бы заранее провести с жильцами разъяснительные беседы, чтобы возросшие суммы в платежках не становились для них неприятным сюрпризом, но тех, похоже, это беспокоит не сильно.

Константин ЕРЕМЕНКО

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