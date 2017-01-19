Миллион - за крышу

Владельцы БЦ «Капитал» уверены, что их обманули с ремонтом кровли!

В Обнинске назревает еще один скандал, который, скорей всего, приведет к судебным тяжбам.

И пострадавшей стороной себя считают собственники злополучного городского бизнес-центра «Капитал» (это здание преследуют постоянные проблемы с момента его постройки), которые написали соответствующее заявление в отдел по расследованию экономических преступлений ОМВД наукограда.

Но обо всем по порядку.

ЗА ЧТО ТОГДА ПЛАТИЛИ?

Все началось еще прошлым летом. По словам юриста управляющей компании «Рук», обслуживающей здание БЦ «Капитал», Олеси АНТОНОВОЙ, один из собственников тогда инициировал собрание, на котором было принято решение провести ремонт кровли здания. Правда, юрист уверяет, что из шестидесяти двух владельцев присутствовали лишь человек шесть. И это, по словам Антоновой, - промах инициатора собрания, который за десять дней должен был оповестить всех о своей инициативе, но почему-то этого не сделал. Однако такая низкая явка не помешала принять решение о ремонте, которое и передали управляющей компании. А дальше, как и полагается, последовал сбор денег.

Учитывая, что проблемы с кровлей все-таки были, люди достаточно быстро собрали нужную сумму. И ООО «Рук» авансом оплатило нанятому подрядчику ООО «АС-Групп» почти 900 тысяч рублей, загодя заключив с этой фирмой договор.

Но, как уверяет Олеся Антонова, прошло совсем немного времени после окончания работ, а крыша снова стала течь. В некоторых кабинетах буквально тонули в грязной воде документы и оргтехника. И заказчики, естественно, пошли со своими претензиями в управляющую компанию.

Директор коммунальной организации Инга ЕФИМОВА тут же связалась с инициаторами собрания и предложила вызвать экспертов. И, как изложено в представленном нам акте, «при комплексном осмотре кровли в присутствии эксперта А.Н. МАВЛЯНОВА, было установлено, что ее ремонта там не производилось».

МНЕНИЯ РАЗОШЛИСЬ

Солидарен с этим и подрядчик, руководитель ООО «АС-Групп» Сергей ГАВРИЛОВ.

- Ремонт в соответствии с договором нами был произведен, и был произведен в надлежащем качестве и в надлежащие сроки, - заверил Гаврилов. - Но вы почитайте договор. В нем написано, что проводились работы по герметизации примыкания отливов, замене и герметизации капельников, замене гидроизоляции на балконах, замене ограждений. Все это мы выполнили в полном объеме. И тут нигде не фигурирует фраза «ремонт кровли». Поэтому, прежде чем обвинять, нужно сначала разобраться во всех этих ремонтно-строительных нюансах и понять, из-за чего протекла крыша. Протечка не имеет отношения к нашей работе, она имеет отношение к конструктивным особенностям здания. Ведь почему-то, когда летом и осенью шли дожди, крыша не протекала. А течь она стала только сейчас, зимой.

Сергей Гаврилов признался нам, что не понимает, почему заказчики, если они чем-то недовольны, не пришли к нему, не сели за стол переговоров, не воспользовались возможностью гарантийного ремонта, да и, в конце концов, не обратились в суд.

- Я открыт для диалога, - сказал он в заключение.

Кстати, именно последним сейчас и занимаются владельцы «Капитала». Собственники уверены, что вышеназванные балконы тоже являются частью кровли, так как расположены они непосредственно над офисами. С документом, полученным от эксперта, один из владельцев здания совместно с управляющей компанией обратился в ОБЭП, где на данном этапе завести уголовное дело отказались. Но, по словам юриста Антоновой, собственники останавливаться на этом не намерены, и люди собираются требовать возбуждения уголовного дела.

Так или иначе, но в данном непростом вопросе должны разбираться специалисты. И если проведенная экспертиза была пока предварительной и поверхностной, то необходимо вызвать независимых экспертов, которые могли бы разобраться в этой проблеме досконально. Другого пути нет. Только непонятно, что все это время, пока будут идти тяжбы, делать людям, которые уже один раз оплатили ремонт кровли и теперь вынуждены страдать от наводнения вновь?

Инна ЕМЕЛИНА

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