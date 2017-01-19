Термоядерные разборки

Обнинский городской суд встал на сторону уволенной из ФЭИ сотрудницы!

О том, что в обнинском Физико-энергетическом институте планируются массовые сокращения кадров, в наукограде стало известно еще задолго до этой истории. И вот буквально перед самым Новым годом в городском суде прошло первое судебное слушание по этому вопросу.

В качестве истца выступила старший научный сотрудник отдела главного конструктора данного научного учреждения Наталья ИВАНОВА, которую уволили из института в ноябре прошлого года. И суд первой инстанции она выиграла. Решение в законную силу пока не вступило (ФЭИ может подать кассационную жалобу), но прецедент для других сотрудников этого института создан.

«УВОЛИЛИ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ»

Как рассказала сама Наталья Алексеевна, она проработала в ФЭИ около 40 лет. За все эти годы женщина-ученый получала от руководства только благодарности и поощрения. К тому же, там у нее осталась незавершенная работа, имеющая огромное значение для безопасного испытания ядерных материалов.

А началось все с того, что 2 ноября 2015 года с ней по каким-то непонятным причинам перезаключили трудовой договор, изменив его с бессрочного на срочный. Как на суде пояснил юрист ФЭИ, заключен договор был ровно на год, так что со 2 ноября 2016 года Наталья Алексеевна не числилась их сотрудником. Однако в суде женщина рассказала, что и после этой даты она ежедневно приходила на работу, и никто ее не выгонял и даже не поставил в известность, что теперь она безработная. Более того, задания Ивановой руководство предприятия давало как и прежде. Так что картина, по мнению самой Натальи Алексеевны и ее адвоката Веры ЕРЕМИНОЙ, выглядела так: уволили задним числом.

В ответ на эти доводы юрист ФЭИ пояснил на суде, что факт присутствия на работе вовсе не означает продление трудовых отношений. И то, что пропуск Ивановой оказался заблокированным только 22 ноября, по его мнению, просто какой-то казус. Потому что всем остальным сокращенным сотрудникам их, якобы, заблокировали еще 2 ноября.

Однако, учитывая, что ФЭИ - режимное предприятие, доводы юриста, признаться, прозвучали весьма странно. Как могла Наталья Алексеевна, уже не будучи сотрудником ФЭИ, почти месяц проходить в здание секретного института беспрепятственно?! Да и на каком основании научное предприятие вдруг решило уволить профессионала такого уровня?

ДОЛЖНОСТИ НЕТ, А ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ

Представитель института Елена ЖДАНОВА подтвердила тот факт, что Наталья Иванова работала в ФЭИ по 2 ноября 2016 года, но пояснила, что «трудовой договор с ней был прекращен в связи с истечением срока его действия».

- Об этом Иванова была уведомлена в установленном законом порядке, ознакомлена с приказом об увольнении, с ней был произведен окончательный расчет: выплачена заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск. И в ее адрес было направлено письмо о необходимости получить трудовую книжку. Действительно, из-за ошибки сотрудника службы безопасности она фактически имела доступ на территорию предприятия. Но сам по себе факт доступа не является трудовыми отношениями. Кроме того, должность, на которой работала Наталья Иванова, на сегодняшний день в штатном расписании АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» отсутствует, - таков был ответ из ФЭИ.

Более того, в институте опровергли информацию о том, что там идут массовые сокращения, и в качестве доказательства представили некоторые данные: «Всего списочная численность предприятия за 2016 год сократилась на 360 человек. А если исключить переход на аутсорсинг, остается около 200 человек. Это количество находится в рамках нормальной текучести кадров 5-7 процентов».

КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОТОК?

Как рассказала адвокат Натальи Ивановой Вера Владимировна, суд они выиграли. Во-первых, ее доверительницу восстановили на работе. Причем, решение вступило в силу незамедлительно, так как касается оно исполнения служебных обязанностей. Так что уже 30 декабря Наталья Алексеевна была в родном институте. Правда, попасть на его территорию ей удалось не сразу - не впускали. Ивановой даже пришлось обращаться за помощью в городскую прокуратуру, представитель которой присутствовал на суде. Но, так или иначе, а на работу она все-таки попала.

К тому же, в пользу Ивановой суд взыскал с ФЭИ заработную плату за два месяца, в течение которых она вынуждена была находиться дома. И, наконец, институт должен будет компенсировать уволенной сотруднице моральный вред в сумме 50 тысяч рублей. Сумма немалая, учитывая, что в ФЭИ считают всю эту ситуацию с увольнениями вполне себе обыденной, характеризуя ее как «нормальную текучесть кадров».

Ведь на суде присутствовали и другие экс-сотрудники ФЭИ, которые попали в аналогичную ситуацию. Они также собираются судиться с институтом. Неужели у федерального учреждения так много свободных денег, чтобы выплачивать такие компенсации?

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Общество»