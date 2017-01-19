19.01.2017

Апгрейд Гурьяновского леса, или как примирить лес и город?



Буквально в декабре пронеслась череда публичных слушаний, посвященных застройке новых микрорайонов. Из этого обнинцы сделали один неутешительный вывод: им опять придется проститься с двумя лесными массивами.  

Да и вопрос, касающийся благоустройства Гурьяновского леса, в последнее время активно обсуждается, причем с диаметрально разными подходами. И тут же по городу поползли слухи: не повторит ли главный лес Обнинска судьбу своих собратьев?

 

СТРОЙКИ ЗДЕСЬ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

В конце декабря встречу с местными экологами провел главный хозяйственник города Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ. Однако и здесь дальнейшая судьба Гурьяновского леса мало прояснилась. А между тем в самом «зеленом сердце  города» появились свеженькие пеньки, которые лучше всяких слов говорили, что вырубка уже начата, а обсуждения с общественностью проекта так и не было. Причем рубят деревья отнюдь не ветхие.

Ситуацию «разрулил» глава обнинской администрации Владислав ШАПША, пояснив, что спил нескольких деревьев никакого отношения к проекту благоустройства леса не имеет.

- На место выходили специалисты, осмотрели деревья, которые сильно наклонились после ледяного дождя, причем повисли они над тропинкой, и в любой момент могли сломаться и упасть. Для того чтобы не было угрозы жизни людей, их спилили, - пояснил Владислав Валерьевич.

А вот фиолетовые линии, разукрасившие деревья в Гурьяновском лесу, как и предполагали экологи, это маркировка деревьев, которые планируют вырубать.

- Проведено полное исследование лесного массива, - рассказывает главный идеолог проекта, депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, - эту работы провела обнинская компания «Пифагор» по заказу фонда «Гурьяновский лес». Они обследовали каждое дерево, поэтому сегодня мы точно знаем, сколько там гнилых деревьев и сколько понадобится еще посадить.

Сейчас, по заверениям Геннадия Ивановича, проект, который Фонд сделал в качестве основы, уже лежит на столе Дмитрия Стрельцова. И как только этот документ будет утвержден администрацией, с ним выйдут в народ и проведут общественные слушания.


Но чтобы  успокоить обнинцев, члены фонда «Гурьяновский лес» уже сегодня заявляют, что намерения их остались прежними, и никакого строительства в лесном массиве не планируется.

 

УМЕРЕННОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ

А между тем соседство леса и города не лучшим образом сказывается на них обоих. Конечно, такой большой зеленый массив - это легкие Обнинска, и здесь его роль неоценима. Однако уже давно Гурьяновский лес - это еще и клоака, заросшая мусором от посиделок бичеватых горожан. Да и само название уже давно стало именем собственным, которое ассоциируется у местных жителей с преступлениями, не редко происходящими в данном лесном массиве.

Казалось бы, убери мусор, вычисти кустарник, проложи дорожки, поставь опоры освещения, и лес станет хорошей парковой зоной, удобной для прогулок горожан. Вот только лесу от этого вряд ли будет комфортно.

Подобный опыт уже был отработан в Обнинске, когда островок на улице Аксенова коммунальщики проредили, желая продемонстрировать, каким красивым может быть почищенный от лишних деревьев лес. Только этого апгрэйда последний не выдержал, и деревья постепенно начали чахнуть. При таком раскладе в скором времени этот пролесок уйдет в небытие естественным путем. И можно не сомневаться, что он будет застроен - рано или поздно.

Вот и сегодня экологи убедительно просят обращаться как можно аккуратней с подлеском, благоустраивая Гурьяновский лес.

Достаточно выборочно вычистить кустарники, чтобы загубить весь массив. И это обязательно стоит учесть тем, кто решил облагородить эту территорию. Ведь если сегодня это проигнорируют, завтра «зеленое сердце города» может легко переместиться в разряд истории.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Экология»

Участки вблизи «Водоканала» опять затоплены стоками!

Трехсторонние страдания

Без перспективы!

Жители Обнинска вновь задыхаются от запаха жженого пластика!

«Водоканал» сознательно травит дачников?

Гурьяновский лес - территория бомжей!
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
24
января
2017
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление