Апгрейд Гурьяновского леса, или как примирить лес и город?

Буквально в декабре пронеслась череда публичных слушаний, посвященных застройке новых микрорайонов. Из этого обнинцы сделали один неутешительный вывод: им опять придется проститься с двумя лесными массивами.

Да и вопрос, касающийся благоустройства Гурьяновского леса, в последнее время активно обсуждается, причем с диаметрально разными подходами. И тут же по городу поползли слухи: не повторит ли главный лес Обнинска судьбу своих собратьев?

СТРОЙКИ ЗДЕСЬ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

В конце декабря встречу с местными экологами провел главный хозяйственник города Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ. Однако и здесь дальнейшая судьба Гурьяновского леса мало прояснилась. А между тем в самом «зеленом сердце города» появились свеженькие пеньки, которые лучше всяких слов говорили, что вырубка уже начата, а обсуждения с общественностью проекта так и не было. Причем рубят деревья отнюдь не ветхие.

Ситуацию «разрулил» глава обнинской администрации Владислав ШАПША, пояснив, что спил нескольких деревьев никакого отношения к проекту благоустройства леса не имеет. - На место выходили специалисты, осмотрели деревья, которые сильно наклонились после ледяного дождя, причем повисли они над тропинкой, и в любой момент могли сломаться и упасть. Для того чтобы не было угрозы жизни людей, их спилили, - пояснил Владислав Валерьевич. А вот фиолетовые линии, разукрасившие деревья в Гурьяновском лесу, как и предполагали экологи, это маркировка деревьев, которые планируют вырубать. - Проведено полное исследование лесного массива, - рассказывает главный идеолог проекта, депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, - эту работы провела обнинская компания «Пифагор» по заказу фонда «Гурьяновский лес». Они обследовали каждое дерево, поэтому сегодня мы точно знаем, сколько там гнилых деревьев и сколько понадобится еще посадить. Сейчас, по заверениям Геннадия Ивановича, проект, который Фонд сделал в качестве основы, уже лежит на столе Дмитрия Стрельцова. И как только этот документ будет утвержден администрацией, с ним выйдут в народ и проведут общественные слушания.

Но чтобы успокоить обнинцев, члены фонда «Гурьяновский лес» уже сегодня заявляют, что намерения их остались прежними, и никакого строительства в лесном массиве не планируется.

УМЕРЕННОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ

А между тем соседство леса и города не лучшим образом сказывается на них обоих. Конечно, такой большой зеленый массив - это легкие Обнинска, и здесь его роль неоценима. Однако уже давно Гурьяновский лес - это еще и клоака, заросшая мусором от посиделок бичеватых горожан. Да и само название уже давно стало именем собственным, которое ассоциируется у местных жителей с преступлениями, не редко происходящими в данном лесном массиве.

Казалось бы, убери мусор, вычисти кустарник, проложи дорожки, поставь опоры освещения, и лес станет хорошей парковой зоной, удобной для прогулок горожан. Вот только лесу от этого вряд ли будет комфортно.

Подобный опыт уже был отработан в Обнинске, когда островок на улице Аксенова коммунальщики проредили, желая продемонстрировать, каким красивым может быть почищенный от лишних деревьев лес. Только этого апгрэйда последний не выдержал, и деревья постепенно начали чахнуть. При таком раскладе в скором времени этот пролесок уйдет в небытие естественным путем. И можно не сомневаться, что он будет застроен - рано или поздно.

Вот и сегодня экологи убедительно просят обращаться как можно аккуратней с подлеском, благоустраивая Гурьяновский лес.

Достаточно выборочно вычистить кустарники, чтобы загубить весь массив. И это обязательно стоит учесть тем, кто решил облагородить эту территорию. Ведь если сегодня это проигнорируют, завтра «зеленое сердце города» может легко переместиться в разряд истории.

Евгения НИКИТИНА

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