Идеи «Белорусского квартала» могут стоить жизни автомобилистам!

О состоянии дороги, соединяющей Обнинск, Белкино, Заовражье и Кривское, не говорил разве что ленивый. Многочисленные ямы здесь давно стали привычным явлением, и с каждым годом ситуация усугубляется, ведь на капитальный ремонт областное профильное Министерство тратиться не спешит.

А с недавних пор здесь возникла новая угроза в виде бетонных плит, установленных строительной компанией «Белорусский квартал».

ЧТО ХОЧУ, ТО ВОРОЧУ

Автомобилисты, которым и раньше жилось не сладко, теперь вообще пришли в ужас. Ведь буквально за насколько метров до сужения на дороге находятся огромные колеи, из-за которых даже в летнее время машины буквально выкидывает на встречную полосу, а что уж говорить о зиме! Как пишет наш читатель Юрий ХОРИКОВ, после того, как он в очередной раз на этой трассе повредил подвеску своего нового автомобиля, мужчина не выдержал и позвонил в областное Министерство дорожного хозяйства и предупредил, что в ближайшее время на этом участке случится авария. Ждать долго беды не пришлось.

- Машина ехала из Кривского и как раз на этой колее (понятно, что снег никто не чистил) вылетела в бетонные отбойники!!! Чудом никто не пострадал, - отмечает Юрий.

Загадкой для водителей остается, куда смотрели контролирующие органы, когда застройщик устанавливал эти плиты? Или «Белорусский квартал» не посчитал нужным кого-то спросить? А сегодня из-за этих глыб могут погибнуть люди.

ЧИНОВНИКИ ОБЕЩАЮТ РАЗОБРАТЬСЯ

Как нам пояснили в обнинском ГИБДД, в начале декабря Министерство дорожного хозяйства Калужской области выдало «Белорусскому кварталу» разрешение на строительство дороги внутри микрорайона. Поэтому бетонные блоки будут красоваться на проезжей части долго.

Разрешение было подписано еще второго декабря, а каких-либо подвижек в строительстве дороги, кроме отбойников, осложняющих жизнь автомобилистам, нет и по сей день.

Впрочем, как признался нам главный специалист отдела контроля качества ГКУ «Калугадорзаказчик» Илья СМИРНОВ, с его учреждением установку ограждений никто не согласовывал, поэтому он обещал выехать на место и разобраться в ситуации лично.

А пока чиновники будут вести проверки, автомобилисты, вынужденные ежедневно рисковать жизнью, проезжая, будут вспоминать «Белорусский квартал». А вот каким словом, это уже зависит от застройщика, который чувствует себя в Калужской области превосходно и, вероятно, считает, что ему здесь позволено все. А на неудобства, создаваемые людям - видимо, плевать!

Если приезжие «инвесторы» научится думать не только о себе, но и о других, вероятно, водители, проезжающие по этой дороге, смогут изменить свое мнение о бизнесменах.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Дороги»