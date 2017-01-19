Фонд капремонта продолжает глумиться над обнинцами!

Мы уже рассказывали о том, как инициатива горожан, решивших собирать взносы за капремонт, разбилась о камни законодательства.

Точнее, помогло это сделать бездействие чиновников областного Фонда капитального ремонта.

Теперь, вот уже второй месяц, людям приходят квитанции с астрономическими задолженностями, которые предлагают оплатить без объяснения природы их возникновения.

ЗА «КОСЯКИ» ФОНДА ОТВЕТЯТ ЖИЛЬЦЫ?

Это уже третья публикация за последние несколько месяцев в нашей газете о ситуации, в которую попали жители дома 23 «А» по улице Белкинская. В первый раз, когда журналисты только подняли вопрос, почему человек не может сделать платеж по квитанции за капремонт, в региональном Фонде пояснили, что со спецсчетом относительно молодому дому пришлось проститься из-за якобы имеющихся долгов.

А когда мы справедливо заметили, что жилец, обратившийся в наше издание, оплачивал квитанции регулярно, на другом конце провода небрежно бросили, что это он оплачивал, а другие могли и не платить. Вот так и возникла большая задолженность.

Однако буквально через месяц оказалось, что чиновники противоречат сами себе. Обнинец Андрей С. (имя изменено. - Прим. авт.) из разряда добросовестных жильцов перекочевал в разряд неплательщиков.

- Как могла произойти такая метаморфоза? - возмущается мужчина. - Ведь я оплачивал все квитанции, и даже когда у нас в доме был открыт спецсчет. получателем денег выступал Фонд капитального ремонта. Они уверяют, что эти долги я накопил еще в 2014-м году. То есть, получается, они все это время спали, а теперь, может быть, у них деньги кончились, может, еще чего, я не знаю, но ни с того ни с сего они зашевелились, сначала забрали наш счет и прикарманили деньги, а потом и вовсе откопали какой-то долг и требуют оплатить все и сразу?

ФОНД НЕ ДЛЯ НАРОДА?

Больше всего удивляет мужчину, что такой беспредел творится фактически под носом у надзорных органов. Интересно, какой закон регламентирует работу Фонда капремонта, который действует по принципу «творю, что хочу». Хочу - счет ваш прикрою, а хочу - и вовсе долг найду. Попробуй, докажи, что заплатил, учитывая, что с тех пор прошло уже три года.

- Интересно, почему та же ГЖИ никак не реагирует? Почему я должен ходить и доказывать, что-то Фонду? Почему эта организация не отчитывается, присылали ли они действительно нам письмо о задолженности, прежде, чем забрать себе наши денежки? Я вот точно знаю, что такого письма не было. Пусть фонд капремонта докажет обратное! - предлагает обнинец.

А и правда, пусть! А то уж совсем как-то неправильно получается. Вроде бы организация создавалась для людей, а ведет себя так нахально, словно это собственники чем-то обязаны ей.

Вот и верь после этого чиновникам, которые обещали, что их структура будет отличаться от других и работать на совесть. А может, такое враждебное отношение к народу у чиновников на подсознательном уровне?

Евгения НИКИТИНА

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