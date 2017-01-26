Весело, весело встретили Новый год...

Обнинцы три недели ждали, когда в их квартиру вернется тепло.

Тема уборки внутридворовых проездов, которую горячо обсуждали жители на прошлой неделе, показала, что чистить дороги управляющие компании могут только по указке сверху. Пока мэр не вышел во дворы, большинство частных коммунальщиков даже и не пытались расчистить улицы. К сожалению, о таком «ручном управлении» не понаслышке знает Любовь ФИЛИППОВА, которая три недели была вынуждена жить в неотапливаемой квартире.

«ЗАЧЕМ ТЕБЕ БАТАРЕЯ?»

Тепло ушло из квартиры Любови Николаевны еще за десять дней до наступления нового года. Женщина тут же спустилась в подвал и, увидев там сантехников, поняла, что просто надо подождать, поломки же везде случаются. Кто бы мог подумать, что ожидание это затянется на три недели.

- В зале батарея работала, а на кухне и в комнате батареи практически не грели. Мы в шапках ходили, ноги мерзли, температура доходила до 13 градусов тепла. И целый день газ горел, не выключаясь, - вспоминает Филиппова.

Женщина ежедневно звонила в управляющую компанию, там ей бодро рапортовали, что заявка принята, и дело с мертвой точки не двигалось. Батареи оставались холодными. В один из таких дней своим вниманием жильцов дома номер тридцать четыре по проспекту Маркса почтил даже сам директор управляющей компании Виталий КЛЮЕВ, правда, с приходом руководства обслуживающей организации тепло в дом так и не вернулось.

- Мне Клюев посоветовал, чтоб я купила себе частный дом, за городом жила и там отапливалась, - рассказывает Любовь Николаевна. - Говорил, и стояка вам хватит. Зачем тебе батарея?

А и действительно, зачем? Уж не для того, чтобы комфортно жить в доме. Интересно, вспомнят ли о своих словах коммунальщики, когда придет время оплачивать ресурсы? Или в этом случае Любови Филипповой придется заплатить по полной, вне зависимости от того, было тепло или нет?

«ЕЩЕ МЕСЯЦА НЕ ПРОШЛО, ЖДИТЕ»

Десять дней до нового года и двенадцать дней после. Сейчас Любовь Николаевна удивляется, как смогла пережить весь этот кошмар и издевательства коммунальщиков, на которых управы, казалось, и нет.

- Я постоянно звонила на телефон «горячей линии» в Государственную жилищную инспекцию Калужской области. Мне отвечали, мол, мы вас контролируем. Вы стоите на очереди, еще месяца не прошло, ждите. Комиссия выехать не может, - вспоминает бодрый рапорт чиновников Филиппова.

Интересно, если месяц надзорному органу надо, чтобы восстановить отопление посреди зимы, возникает вопрос, а зачем нужны такие контролеры? Или чиновников надо самих переселить в холодную квартиру, чтобы они смогли, так сказать, на себе ощутить, каково это - мерзнуть? Быть может, тогда они бы вспомнили, что ведомство их создавалось как раз для контроля над управляющими компаниями, а не чтобы была еще одна структура, которая беспомощно разводила руками!

Да и само название «горячая линия» говорит о том, что помощь должна быть оперативной. Оказывается, для сотрудников калужской ГЖИ это значит «в течение месяца». Хорошо хоть не года.

«СПАСИБО КОМАНДЕ ШАПШИ»

А между тем помощь к Любови Николаевне пришла оттуда, откуда не ждали. Двенадцатого января в гости к женщине неожиданно нагрянули коммунальщики, которые отыскали в ее квартире пригодные для жизни градусы. А когда ремонтники удалились, обещая все починить, в довесок к отоплению пропала и горячая вода. Утром отчаявшаяся женщина позвонила в приемную главы администрации Обнинска

- Наталья ЦАРЕВА выслушала мою проблему, и тут же просто по-человечески решила помочь. К ситуации подключились Артем КОЗЛОВ, Анна ЕРЕМИНА, Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ. Я им всем благодарна безмерно, прежде всего, за отзывчивость и добросовестное отношение к своей работе, - говорит Любовь Филиппова.- Спасибо команде Шапши.

Обнинским чиновникам хватило одного дня, чтобы заставить обслуживающую организацию вернуть тепло в квартиру женщины. Напомним, что в управляющей компании на это потратили три недели. А виновато во всем, по мнению Любови Николаевны, бездушие, которое демонстрируют частные коммунальщики к нуждам населения.

Евгения НИКИТИНА

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