Свернут ли депутаты ледяные глыбы?

Дмитрий Стрельцов поругал частных коммунальщиков, а депутаты - его самого.

На этой неделе состоялось первое в этом году заседание комитета по ЖКУ обнинского Городского Собрания. Вела его уже не Надежда РОЖКОВА, а Анатолий ШАТУХИН. И львиную долю времени комитета заняло обсуждение самого актуального на сегодняшний день вопроса - уборки снега. Всю прошлую неделю горожане активно обсуждали эту тему, не ударить в грязь лицом решили и избранники народа.

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ УК»

Держать ответ пришлось вице-мэру по вопросам ЖКХ Дмитрию СТРЕЛЬЦОВУ, который проинформировал, что деятельность «в этом направлении ведется».

- Да, у нас есть предписания ГИБДД по поводу недоработок, но в целом я считаю работу МПКХ удовлетворительной, - отметил Дмитрий Сергеевич.

В самом начале Стрельцов пояснил, что есть муниципальные и немуниципальные территории. Вторые обязаны убирать управляющие компании, в адрес которых как раз и поступает больше всего нареканий. Слабым местом Обнинска чиновник назвал дворы.

- Управляющие компании, несмотря на то, что они не уменьшили тарифы, считают, что дворы должен убирать муниципалитет, - пожурил Стрельцов частников.

Единственным исключением, по словам «главного коммунальщика», является муниципальная управляющая компания, которая недавно буквально отдирала глыбу льда от асфальта.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ГЛЫБА?

Но депутаты с вице-мэром не согласились. В частности, нелестно по поводу его выступления высказалась присутствовавшая на заседании комитета депутат Законодательного Собрания Калужской области Татьяна БАТАЛОВА.

- Вы сказали, что работники муниципальной УК отдирали глыбу льда. А почему эта глыба вообще образовалась?! - возмутилась она. - Не потому ли, что работа по уборке проводится не системно?

Татьяна Валентиновна также указала Стрельцову на то, что нельзя делить город на «свои» и «не свои» территории.

- Бабушке, которая вышла из дома и не может пройти по сугробам, все равно, чья это территория, - подчеркнула Баталова. - Город - это единая зона.

Дмитрий Сергеевич заметно расстроился и даже обиделся. А члены комитета пришли к мнению, что в городе нужно разработать единую систему, которая бы позволила содержать город в чистоте постоянно, а не от случая к случаю. Решено было начать работу по совершенствованию Правил благоустройства. Татьяна Баталова, в свою очередь, пообещала подключить к этой работе Заксобрание.

Инна ЕМЕЛИНА

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