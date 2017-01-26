Куда бежать беженцам?

Из-за бюрократов пожилая женщина полгода выживает без пенсии!

В последнее время у нас как-то сошло на «нет» обсуждение проблем беженцев из Украины. А, между тем, за два последних года эта категория граждан существенно пополнила состав жителей наукограда и уже успела столкнуться с рядом проблем.

Не так давно к нам обратилась пожилая женщина из Дебальцево, получившая российское гражданство, но при этом длительное время не получавшая положенную ей по закону пенсию.

ЗАПРОСЫ И ОТПИСКИ

62-летняя пенсионерка Тамара ЕГОРОВА (имя изменено по просьбе обратившейся. - Прим. авт.) приехала в наукоград в августе 2014 года, когда родное Дебальцево горело под бомбежками, и оставаться там было уже нельзя. Пожилая женщина получила в Обнинске вид на жительство и на этом основании ей стали выплачивать пенсию. Но, как она рассказывает в своем письме, платили лишь некоторое время, а потом прекратили. Тамара Ивановна написала жалобу в областной Пенсионный фонд. Ответ из этого ведомства ее просто ошарашил.

- Мне написали, что, оказывается, я по июль 2016 года получала пенсию на Украине, - рассказывает женщина. - То есть, выходит, меня обвиняют в мошенничестве?

Тамара Ивановна связалась с украинскими родственниками, и те обратились с данным вопросом в Пенсионный фонд своего государства. Но там им пояснили, что жители ДНР могут получать украинскую пенсию только в том случае, если они постоянно проживают на территории своей страны и периодически проходят перерегистрацию в Пенсионном фонде.

- Я переехала в Россию еще в 2014 году, - рассказывает Тамара Егорова. - Подчеркиваю: в Россию, а не на Украину. И сейчас я являюсь гражданкой России. Получила паспорт с постоянной пропиской. На родину я с тех пор ни разу не ездила даже. И зарегистрироваться там никак не могла. Разумеется, и пенсию там получать тоже не имела возможности.

Как рассказала пенсионерка Егорова, обнинский Пенсионный фонд самостоятельно отправил запрос на Украину по этому поводу и теперь ждет оттуда ответ. А женщина вынуждена все это время сидеть без денег. С самого лета 2016 года и до сегодняшнего дня она не получила ни копейки. На что же ей жить?

ЛУЧШЕ ПУСТЬ ПОГОЛОДАЕТ, ЧЕМ ПЕРЕПЛАТИМ

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию заместителя начальника Пенсионного фонда города Обнинска Наталью КОКАРЕВУ.

- Согласно поступившему из ДНР пенсионному делу Егоровой, пенсия по старости ей выплачена по 31 марта 2015 года. 31 мая 2016 года УПФР города Обнинска вынесло решение о назначении ей пенсии в размере 6462,76 рублей. За период с 01.05.2015 года по 30 июня 2016 года ей была сформирована доплата в сумме 90478,64 рубля, которая была выплачена в июне 2016 года.

Далее Наталья Алексеевна пояснила, что для того, чтобы исключить двойное назначение пенсии - на Украине и в России, ведомство направило соответствующий запрос в ДНР. Оттуда пришел ответ, в котором проинформировали, что в последний раз Егорова получала деньги у себя на родине в июле 2016 года. Однако, как уверяют в обнинском Пенсионном Фонде, сведений о самом факте прекращения выплаты пенсии на территории Украины в этом документе нет. И на этом основании Тамаре Ивановне перестали начислять деньги у нас.

Правда, в августе 2016 года запросы в ДНР были отправлены повторно. Ответ оттуда пришел аж 11 января 2017 года. Но радует то, что в нем содержится подтверждение слов пенсионерки Егоровой о том, что пенсию на Украине она все это время все-таки не получала. Так что в ближайшее время ей выплатят все положенные деньги. Наталья Кокарева обещает, что сделано это будет уже в феврале текущего года.

Бюрократы, конечно, по-своему правы. Без бумажки у нас ничего не докажешь и ничего не добьешься. Никому ведь неинтересно, на какие средства все это время жила пожилая женщина. Все-таки полгода находиться без денег - это, согласитесь, многовато. И это хорошо еще, что из ДНР ответ пришел в январе. А если бы не пришел вовсе? Что, кстати, в условиях боевых действий, было бы вполне вероятно. В Обнинске так и считали бы, что Тамара Ивановна получает две пенсии сразу? А она в это самое время не знала, на что ей купить хлеб.

Одним словом, от войны женщина убежала, а от бюрократов ей уже никуда не деться.

Инна ЕМЕЛИНА

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