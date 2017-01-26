Зам начальника ГИБДД Александр Сильченко: «Кадровой проблемы у нас больше нет!»

Горожан всегда волновали проблемы, связанные с безопасностью дорожного движения.

И самые распространенные их вопросы мы решили адресовать сегодня заместителю начальника ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску Александру СИЛЬЧЕНКО.

ПЕШЕХОД НЕ ВСЕГДА ПРАВ

- Александр Васильевич, если не касаться сухой статистики, как вы оцениваете прошедший 2016 год в целом? Был ли он для вашего отдела сложным?

- Работать с большой самоотдачей всегда сложно. В любой работе всегда хватает сложностей. Но хотелось бы отметить положительные тенденции прошлого года. Наши водители в целом стали дисциплинированнее, сознательнее. У многих появляется понимание ответственности за свою жизнь, за безопасность других участников движения.

- Но это наверняка связано с ужесточением законодательства.

- Ужесточение действительно происходит. Введена уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но при этом нарушителям правил дорожного движения сейчас дается возможность оплатить штрафы с пятидесятипроцентной скидкой. То есть если он оплатит его в двадцатидневный срок, то можно внести уже меньшую сумму. Хотя некоторые водители и эту возможность игнорируют. Но таковых с каждым годом становится меньше. Это ведь еще сделано для того, чтобы люди самостоятельно заходили на сайт госуслуг и отслеживали свои нарушения.

- А среди пешеходов число нарушителей прибавилось?

- Здесь надо отметить, что в нашем городе наезд на пешеходов как раз относится к основным видам происшествий. Приведу статистику. В 2016 году имело место 71 ДТП с участием пешеходов. В 2015-м их было 66. По вине пешеходов в прошлом году произошло 12 аварий, в 2015 году - 9. В зоне пешеходного перехода в прошлом году совершено 51 ДТП, за аналогичный период 2015 года - 53. Вне зоны пешеходного перехода в 2016 году случилось 20 аварий, а в 2015 году их было всего 13.

- Но ведь если водитель сбил человека на «зебре», он уже виновен. В любом же случае?

- Не всегда. Мы по каждому факту ДТП проводим тщательное административное расследование. И только по его результатам принимается окончательное решение о том, кто все-таки виноват в случившемся. Однозначно нельзя сделать вывод, что если водитель сбил человека на пешеходном переходе, то он и виноват. Нет, в каждом конкретном случае мы разбираемся. Так же как и нельзя говорить о правоте автомобилиста, сбившего человека не на «зебре».

«ДОРОГИ НЕ УБИРАЮТСЯ, НО ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ НЕОБХОДИМЫ»

- Многие обнинские водители сейчас крайне возмущены тем фактом, что в городе без предупреждения устанавливаются новые запрещающие дорожные знаки, но при этом сами дороги находятся в безобразном состоянии.

Они не убираются от снега и наледи, не чистятся, а водителей еще и штрафуют за нарушения. В частности, недавно возле Дома ученых, на повороте в микрорайон «Циолковский» появился дорожный знак «Въезд запрещен». Там сделали одностороннее движение.

Люди путаются, ездят по старой привычке. Но привыкать к новому знаку им еще приходится и в условиях заснеженной дороги. Хотя и сам асфальт там тоже разбитый. Летом ситуация будет ненамного лучше. Вы с этим согласны?

- Необходимость установки того или иного дорожного знака никак не взаимосвязана с качеством самой дороги. Так рассуждать нельзя. Ведь решение о необходимости в каком-то месте дорожных знаков принимается комиссией по безопасности дорожного движения при администрации города. Они устанавливаются в соответствии с проектом БДД. А что касается указанного вами места в районе Дома ученых, то следует заметить, что там такой проект составлялся аж на три микрорайона: «Солнечная долина», «Зеленый остров» и «Циолковский». Так что одностороннее движение в этом месте было запланировано задолго до того, как был установлен сам знак. И замечу, что заранее об этом никто никогда не оповещает. Водители обязаны быть внимательными за рулем.

А что касается зимнего содержания этой и других дорог нашего города, то за последний месяц наш отдел ГИБДД совместно с прокуратурой города провели четыре обследования улично-дорожной сети. Только за январь текущего года в адрес должностных лиц МПКХ нами было выдано более 50 предписаний по нарушению содержания автомобильных дорог.

Также за этот период и по аналогичному поводу было составлено семь административных протоколов, один из которых - на собственника дороги. Кроме того, сотрудники ГИБДД применили к нарушителям и такую меру административного воздействия, как представление об устранении причин и условий совершения административных правонарушений. Так что работа в этом направлении ведется.

ВОДИТЕЛЕЙ МОЖНО НАКАЗАТЬ НЕ ЗА ВСЕ НАРУШЕНИЯ

- Горожане часто жалуются на водителей маршрутных такси. Те время от времени, будучи за рулем, беседуют по мобильным телефонам, останавливаются в неположенных местах. Вы их за подобные нарушения штрафуете?

- За то, что водители останавливаются в неположенных местах, их наказывает транспортная инспекция. В данном случае имеет место нарушение лицензионных требований и нарушение договора с администрацией города по оказанию услуг по перевозке пассажиров. Так что это не наша прерогатива. А вот за разговоры по телефону за рулем уже штрафуем мы. Нельзя сказать, что это явление у нас имеет угрожающие масштабы, но иногда мы выявляем таких нарушителей. Даже специальные рейды для этого проводим. Штраф составляет 800 рублей.

- В прошлом году в городе был такой случай. Возле торгового комплекса «Триумф Плаза» длительное время стоял бесхозный автомобиль «Жигули» с блатными номерами, которые были выставлены на продажу. Многие горожане отнеслись к этому даже с некоторой опаской. А вдруг в машине бомба? Но почему-то инспекторы ГИБДД не торопились принимать по этому поводу какие-либо меры.

- Если водитель автомобиля не нарушил никаких правил, то у нас нет полномочий, разрешающих его наказывать. Иначе получится, что закон нарушаем уже мы.

- Долгое время руководство вашего отдела и отдела ОМВД сетовало на то, что в ГИБДД не хватает кадров. Насколько остро эта проблема стоит сейчас?

- Сейчас эта проблема решена полностью. В конце 2016 года в нашем отделе имелись всего лишь две вакансии, и в ближайшее время их займут новые сотрудники, которые вот-вот приступят к исполнению своих обязанностей.

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

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