Жители Обнинска в шоке от шпарящего из крана кипятка!

О том, что во многих обнинских домах не работают терморегуляторы жидкости, в последнее время было сказано немало. Тем не менее, сообщения о новых ожогах, которые люди получают, стоя под душем или резко открыв кран, по-прежнему поступают с завидной регулярностью.

ДВОЕ ДЕТЕЙ ОБВАРИЛИСЬ

У жительницы города Елены от шпарящего из крана кипятка пострадали сразу оба ребенка. Купаясь в ванне, сынишка нечаянно задел кран. Этого хватило, чтобы произошла трагедия.

- Старший ребенок успел быстро выскочить, поэтому у него ожоги не очень сильные, только на ноге, а младший поскользнулся и упал. У него сильно пострадала спина, мы две недели лежали в больнице, - рассказывает мама этих детей Елена.

Причем этот случай не единичный, и людей, ощутивших на себе последствия неисправного ТРЖ, в городе немало. Однако далеко не все потерпевшие готовы разбираться по этому поводу с коммунальщиками. Например, Елена честно нам призналась, что тоже этого не сделала.

- Панели в ванной комнате плавятся от соприкосновения с трубами горячей воды! Ладно, взрослые, еще как-то могут здесь приноровиться, а как объяснить это ребенку?- возмущается еще один ошпаренный житель города, Иван Владимирович. - Сколько еще нужно травм, чтобы власти наконец-таки устранили эту халатность?

«КИПЕЖ ПОДНИМАЕТ ПРЕССА»

Между тем, перед началом отопительного сезона управляющим компаниям поставили задачу - установить ТРЖ или отрегулировать их работу во всех жилых домах города. Едва ли не лучше всех в этом направлении продвинулось МП «УЖКХ», установившее ТРЖ примерно в 90 процентов от обслуживаемого жилищного фонда. У остальных ситуация похуже, и среди особо отстающих находится «Комфорт» - привычный лидер различных городских антирейтингов.

Поскольку замена или установка нового регулятора связаны с отключением всей системы водоснабжения дома, в зимний период этот процесс приостановлен, и проводится только проверка уже имеющегося оборудования. Впрочем, по словам Стрельцова, обращений жителей по поводу слишком горячей воды стало меньше, чем в прошлом году.

- В основном, кипеж поднимала пресса. Сейчас в этом плане вы немного угомонились, - заявил вице-мэр.

Анализируя жалобы, Дмитрий Стрельцов уверяет, что сегодня людей больше беспокоит низкий градус воды там, где ТРЖ уже установлены.

- Жители стали жаловаться, что у них идет большой расход достаточно дорогой горячей воды, которая теперь подогревается до 65 градусов. Говорят, чтобы вернули им кипяток. Эти обращения для меня являются индикатором того, что ТРЖ работают, - говорит Дмитрий Сергеевич.

МЭР ОБЕЩАЕТ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ

Как рассказал нам мэр Обнинска Владислав ШАПША, он тоже в курсе обращений граждан по поводу слишком больших трат на горячую воду и знает, как решить эту проблему.

- Я думаю, нужно изменить формулу учета. Если человек привык пользоваться водой с температурой в 40-50 градусов, то не должно иметь значения, как он ее получает, - пояснил Владислав Валерьевич.

Что касается получаемых людьми ожогов, то, по его мнению, в основном они происходят даже не от самой воды, которая шпарит из крана, а от полотенцесушителя. Как признался Владислав Валерьевич, он и сам не раз об него обжигался.

- В старых домах, как правило, очень маленькие ванны. Поэтому у нас всегда висело полотенце, чтобы случайно не прислониться, - рассказал мэр.

Впрочем, у тех коммунальщиков, кто еще не установил ТРЖ в соответствии с утвержденным графиком, есть два года для того, чтобы исправить эту ситуацию. Только вот что все это время делать жильцам? И кого благодарить, в случае если твои дети обварились, купаясь в ванне?

Константин ЕРЕМЕНКО

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