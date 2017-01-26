В Обнинске самая низкая собираемость взносов за капремонт!

На днях Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области подвел итоги ушедшего года.

В среднем по региону задолженность не превышает восьми процентов, однако не секрет, что в разных муниципалитетах картина выглядит по-разному. Так, в этом отчете Обнинску досталась роль аутсайдера, как нам кажется, неслучайно.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ...

Наибольшая активность населения наблюдается в Куйбышевском и Козельском районах, там доля заплативших перевалила за отметку в 90%. Еще в восьми муниципалитетах задолженность по оплате помещений, находящихся в муниципальной собственности, отсутствует.

А вот в Калуге и Обнинске картина иная. Доля неплательщиков в первом наукограде приблизилась к 17%. Думаете, это потому, что горожанам не хватает сознательности? Наоборот. Обнинцы - люди грамотные, поэтому, когда встал вопрос, кому отдать свои деньги, - региональному оператору или перевести на спецсчет, многие выбрали второй вариант. Так сказать, ничего личного - чистой воды расчет. Ведь жилфонд в Обнинске по сравнению с областью достаточно молодой, а значит, горожанам придется оплачивать ремонт других. Кто же добровольно на такое согласится?

К тому же, и региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области - в этом вопросе предлагал свои услуги. Открыть свой собственный счет здесь мог любой желающий, все, что надо, - решение собственников, остальные вопросы брал на себя Фонд.

КНУТ ВМЕСТО ПРЯНИКА

Во всяком случае, таковы были обещания. Это уже потом встал вопрос о печати квитанций, неплатежах и так далее. И здесь региональный оператор повел себя по принципу «моя хата с краю». Мол, сами решили, сами и контролируйте.

- Это же такая система, специальная, отъема денег у населения, - уверена жительница Обнинска Марина ТИМОФЕЕВА.- Вот, например, у нас никакого ТСЖ нет, кто должен все контролировать? Получается, эта схема изначально нерабочая? И людей просто вынудят перейти к региональному оператору.

А между тем в самом ведомстве наглядно демонстрируют безразличное отношение к проблеме. Вместо того чтобы попытаться изменить настроения населения, в Фонде капитального ремонта ситуацию лишь усугубляют. Мы уже несколько раз писали о том, как людей переводят в «общую копилку», даже не сказав им об этом. Камнем преткновения становится и вопрос с задолженностью, возникающей «из ниоткуда».

Однако вместо того, чтобы выйти на диалог с населением, чиновники продолжают запугивать собственников всевозможными штрафными санкциями. И такая политика уж точно не ведет к увеличению собираемости взносов.

Евгения НИКИТИНА

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